Cambio en la legislación permitirá que más colombianos puedan ser donantes de órganos: esto dice el proyecto aprobado por el Congreso

Imagen de referencia - La donación de órganos en Colombia registra entre 6,4 y 7,4 donantes por millón de habitantes, mientras entre 4.000 y 4.226 personas esperan un trasplante - EsSalud

El Congreso de la República dio un paso trascendental al aprobar el proyecto denominado 55 Vidas, que establece una reforma integral del sistema nacional de donación y trasplante de órganos en Colombia.

La iniciativa llega en un momento clave debido a que la donación de órganos en Colombia mantiene cifras bajas mientras la lista de espera crece.

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Según datos oficiales, más de 4.000 personas aguardan un trasplante. La mayoría corresponde a pacientes renales, afectados por el aumento de enfermedades que llevan a insuficiencia, lo que sostiene la presión sobre el sistema de trasplantes.

De hecho, Colombia se mantiene con una de las tasas más bajas de donación de órganos en América Latina. Países como Uruguay y Argentina superan los 18 donantes por millón de habitantes, una diferencia marcada respecto a los niveles nacionales, que oscilan entre 6,4 y 7,4 donantes por millón.

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La nueva ley incorpora la muerte por parada circulatoria irreversible como criterio válido para la donación de órganos, además de la muerte cerebral - crédito IMSS

Detalles del proyecto

La nueva legislación, promovida por la senadoras y excandidata presidencial Paloma Valencia, introduce el criterio de muerte por parada circulatoria irreversible como nuevo criterio válido para la donación.

Hasta el momento, solo la muerte cerebral habilitaba este procedimiento, pero con la nueva normativa se amplían las posibilidades, en consonancia con estándares internacionales.

“Es un proyecto muy importante que lo que busca es que, realmente, tengamos un sistema que permita que los más de 4.000 colombianos que hoy están esperando un órgano, puedan recibirlo”, mencionó la congresista del partido Centro Democrático.

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- crédito @PalomaValenciaL/X

Así mismo, la parlamentaria afirmó que la propuesta exige mayor capacitación y equipamiento en hospitales, y fortalece campañas nacionales para aumentar la conciencia social sobre el acto de donar.

“Aquí se crean todas las instancias, toda la reglamentación y toda la institucionalidad necesaria para que la donación avance y los colombianos empecemos a donar”, explicó.

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La ley también eleva los requisitos para las instituciones prestadoras de salud (IPS) que deberán contar con personal más capacitado, procesos reforzados y equipos tecnológicos, como el perfusor dinámico (que conserva y evalúa órganos en traslados) y el ECMO, dispositivo para oxigenación extracorpórea.

La ley crea un Registro Nacional de Donantes Incompatibles y Pacientes Altamente Sensibilizados y permite registrar la voluntad de donar en la cédula - crédito Imagen Ilustrativa Infobae.

Además, establece que, tanto el Ministerio de Salud como el Instituto Nacional de Salud (INS) tendrán un papel central coordinando el sistema nacional, y se integrará la plataforma de datos Sispro para facilitar la identificación de compatibilidades.

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El marco legal prevé también la creación de un Registro Nacional de Donantes Incompatibles y Pacientes Altamente Sensibilizados que permitirá registrar la voluntad de donar directamente en la cédula de ciudadanía, lo que, para Valencia, agiliza trámites y da mayor transparencia al proceso.

El principio de acto libre y voluntario se mantiene como eje del sistema, garantizando que la donación no sea obligatoria. La norma también impulsa la exploración de inteligencia artificial para mejorar el cruce de información entre hospitales y entidades promotoras de salud.

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Además, el proyecto prevé estándares de ciberseguridad, protección de datos sensibles y auditorías de la Superintendencia de Industria y Comercio.

Hernán Cadavid, representante a la Cámara del Centro Democrático - crédito @hernancadavidma/Instagram

Desafíos para aumentar la donación de órganos

El representante y senador electo Hernán Cadavid (Centro Democrático) sostuvo que, aunque existe presunción legal de donación en Colombia, la negativa de las familias continúa siendo una de las principales barreras.

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“Hoy necesitamos ampliar las posibilidades de la donación y el trasplante, aumentar ese número de donantes y abrirle las posibilidades de vida a las personas que están esperando por este órgano”, remarcó el parlamentario.

A estos desafíos se suma la tarea de fortalecer la cultura del donante en los ámbitos familiar y médico, tal como lo manifestó el representante Alejandro García (Alianza Verde).

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Imagen de referencia - La reforma a la donación de órganos en Colombia fue aprobada en el Congreso y espera la sanción presidencial para entrar en vigor - crédito Captura de Pantalla vallhebron.com

“Es fundamental avanzar en la cultura de donación de órganos en las familias e instancias médicas”, complementó.

El avance legislativo pone en manos de la ciudadanía y de las instituciones la oportunidad de transformar la donación y el trasplante en una fuente real de esperanza y vida para quienes aún esperan una solución.

Con la aprobación de la ley en el Congreso, el proyecto de ley requiere ahora la sanción del presidente de la República para su entrada en vigor.