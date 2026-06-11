Colombia

Eurodiputados criticaron injerencia de Trump en las elecciones colombianas por su apoyo a Abelardo de la Espriella, aseguró la embajada de Colombia en Bélgica

Un total de 16 europarlamentarios le enviaron una carta a Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, y a Kaja Kallas, alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad

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Trump calificó a De la Espriella como un "líder inteligente, fuerte y tenaz" - créditos archivo REUTERS/Kent Nishimura | REUTERS/Charlie Cordero | REUTERS/Nathalia Angarita | @Europarl_EN/X

La controversia por un segundo mensaje de apoyo del presidente de Estados Unidos Donald Trump al candidato presidencial colombiano Abelardo de la Espriella provocó la reacción de su homólogo Gustavo Petro y la respuesta de un grupo de eurodiputados, que expresó su desacuerdo con la declaración que el mandatario estadounidense publicó el miércoles 10 de junio en su cuenta de Truth Social.

A través de una carta que la embajada de Colombia en Bélgica compartió en su cuenta de X, un grupo de 16 eurodiputados expresó su inconformidad a Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, y a Kaja Kallas, alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad. El documento llevó por título Sobre la defensa de la soberanía democrática en Colombia.

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Los 16 firmantes (13 pertenecientes al partido de izquierda del Parlamento Europeo, conocido como The LEFT, y tres de GREENS —Grupo de Los Verdes/Alianza Libre Europea—) condenaron en forma enérgica “las recientes declaraciones del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, apoyando abiertamente a un candidato en las elecciones presidenciales de Colombia”, menciona al comienzo la carta, y haciendo alusión al candidato de partido Salvación Nacional.

La Cancillería replicó el documento que compartió desde su cuenta de X la Embajada de Colombia en Bélgica - crédito @EmbColBruselas/X
La Cancillería replicó el documento que compartió desde su cuenta de X la Embajada de Colombia en Bélgica - crédito @EmbColBruselas/X

Sobre las declaraciones de Trump, el grupo de eurodiputados precisó que “constituyen una interferencia directa en el proceso democrático de Colombia y socavan tanto el pluralismo democrático como la soberanía nacional”.

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Recordando la publicación del mandatario estadounidense y algunas frases puntuales, en el documento se agregó que Trump ofreció su “respaldo completo y total” de la Espriella y describió a su oponente (Iván Cepeda, del Pacto Histórico) como un “marxista radical de izquierda”, al tiempo que enfatizó que el resultado de la elección sería decisivo para el futuro de Colombia y su relación con los Estados Unidos".

En la carta que compartió la representación diplomática colombiana, se precisó por parte del grupo de europarlamentarios que “los procesos electorales deben pertenecer exclusivamente a los ciudadanos, quienes son los únicos que tienen el derecho legítimo de determinar su futuro político, libres de cualquier forma de interferencia o coerción externa”.

crédito @EmbColBruselas/X
La carta se compartió la mañana del jueves 11 de junio de 2026 - crédito @EmbColBruselas/X

En otra clara referencia hacia el presidente Trump, el documento añade que “los principios de autodeterminación, soberanía nacional y no intervención son pilares fundamentales del derecho internacional y deben ser respetados sin excepción”, y se detalló que esos principios “se aplican por igual a todos los países, independientemente de su orientación política o de su importancia estratégica”.

El tono de la correspondencia mostró preocupación más adelante por parte de los 16 eurodiputados, y en especial, puntualizó el documento, por la “retórica” del mandatario norteamericano, y “que busca estigmatizar a fuerzas políticas que participan democráticamente en las elecciones o que presenta alternativas ideológicas legítimas como amenazas a las relaciones internacionales”, continúa la carta.

Por todo lo anterior, se resaltó en la misiva que “la democracia depende del pluralismo político, del respeto a la competencia electoral y de la aceptación de que los gobiernos deben derivar su legitimidad exclusivamente de la voluntad del pueblo”.

crédito @EmbColBruselas/X
Como "preocupante" calificaron la situación los 16 eurodiputados luego de las palavras de apoyo de Trump a De la Espriella - crédito @EmbColBruselas/X

A raíz de esta serie de argumentos, el grupo de europarlamentarios le solicitó a la Comisión Europea y al Servicio Europeo de Acción Exterior que “rechacen cualquier intento —ya sea político, diplomático, económico o retórico— de interferir en el proceso democrático de Colombia o de socavar la legitimidad de las instituciones encargadas de garantizar unas elecciones libres y justas; reafirmen el compromiso de la Unión Europea con la paz, los derechos humanos y la autodeterminación, independientemente del resultado de las elecciones".

La carta describió que Colombia atraviesa por un momento en el que “continúa enfrentando desafíos estructurales relacionados con la violencia, la desigualdad y la implementación plena del Acuerdo de Paz”, y por este motivo se indicó que “cualquier intento externo de influir en el resultado de sus elecciones corre el riesgo de desestabilizar aún más un contexto ya frágil”.

En consecuencia, se hizo un llamado a la comunidad internacional" y se dijo que deben “apoyar a las instituciones democráticas” pero “no interferir en ellas”, añade el documento.

“Respaldamos al pueblo colombiano en su derecho a elegir libremente su futuro”, finaliza la misiva firmada por los 16 eurodiputados:

  • Irene Montero (España), The LEFT
  • Isabel Serra (España), The LEFT
  • Ozlem Demirel (Turquía), The LEFT
  • Rudi Kennes (Bélgica), The LEFT
  • Jaume Asens (España), GREENS
  • Martin Günther (Alemania), The LEFT
  • Arash Saeidi (Francia), The LEFT
  • Rima Hassan (Francia), The LEFT
  • Damien Carême (Francia), The LEFT
  • Ilaria Salis (Italia), The LEFT
  • Melissa Camara (Francia), GREENS
  • Anthony Smith (Reino Unido), The LEFT
  • Giorgos Georgiou (Chipre), The LEFT
  • Pernando Barrena (España), The LEFT
  • Cristina Guarda (Italia), GREENS
  • Leila Chaibi (Francia), The LEFT

Qué dijo Donald Trump: el apoyo a Abelardo de

En el mensaje que compartió el presidente estadounidense (el segundo, luego de felicitar a de la Espriella por los resultados de primera vuelta luego de los comicios del domingo 31 de mayo de 2026) a través de su cuenta de la red social Truth, afirmó que “El Tigre” es “un líder inteligente, fuerte y tenaz, por su decisiva victoria en la primera vuelta de las elecciones presidenciales de Colombia”

Más adelante Trump aseguró: “Abelardo lucha incansablemente por su gran país y su pueblo, y los ama, tal y como yo lo hago por los Estados Unidos de América. Como presidente, Abelardo tendrá un éxito tremendo al liderar a Colombia para hacer crecer la economía, crear empleo, promover el comercio, detener la inmigración ilegal, tomar medidas enérgicas contra el crimen y las drogas, y restablecer la LEY Y EL ORDEN”.

Este fue el mensaje que compartió Donald Trump el miércoles 10 de junio de 2026 - crédito @realDonaldTrump / Truth Social
Este fue el mensaje que compartió Donald Trump el miércoles 10 de junio de 2026 - crédito @realDonaldTrump / Truth Social

Sobre Iván Cepeda, el mandatario norteamericano dijo: “Abelardo se enfrentará a un marxista de la izquierda radical en la segunda vuelta del 21 de junio. Los resultados de estas elecciones son muy importantes para el futuro de Colombia y su relación con los Estados Unidos, que, si Abelardo gana, y gracias a su competencia y amor por su país, contará con el apoyo total y la fuerza de los Estados Unidos a su favor”.

Al final, Trump expresó su apoyo a De la Espriella y calificó como “un honor” darle “respaldo total y absoluto” al “Tigre”.

Estas palabras llevaron a que Gustavo Petro respondiera la misma tarde del martes 10 de junio desde su cuenta de X y le solicitó a su homólogo, “como Presidente de Colombia no intervenir en la campaña que decide libremente el pueblo de Colombia y no usted”.

Petro no se quedó callado y le respondió a Trump a través de su cuenta de X - crédito @petrogustavo/X
Petro no se quedó callado y le respondió a Trump a través de su cuenta de X la misma tarde del miércoles 10 de junio - crédito @petrogustavo/X

“Cualquiera que gane tendrá mantendrá la amistad de hace más de dos siglos entre Colombia y los EE. UU., uno porque su Patria es EE.UU. y otro porque su Patria es Colombia amante de la Libertad y de la Vida”, le dijo Trump a Petro.

Para cerrar, el jefe de Estado colombiano le compartió un recordatorio a su par: “Al presidente Donald Trump le informó que la Constitución de Colombia prohíbe apoyos y dineros extranjeros”.

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