Niña de tres años y su abuela iban en un carro que fue atacado por encapuchados cerca a la Universidad del Valle: “Destructores de la sociedad”

El propietario afirmó en un video publicado por Bryan Obando que el explosivo impactó el vehículo cuando su suegra recogía a la menor del colegio, ambas salieron y recibieron atención en Unicentro - crédito @SharkyUribe/X

Un vehículo particular fue practicamente destruido por una bomba molotov en inmediaciones de Univalle en Cali durante disturbios protagonizados por encapuchados el miércoles 10 de junio, en la sede Meléndez de la Universidad del Valle.

El ataque no dejó heridos, según las autoridades, pero alcanzó a un automóvil en el que viajaban una niña de tres años y su abuela, de acuerdo con el testimonio del propietario.

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Los choques entre encapuchados y miembros de la fuerza pública del Undmo se prolongaron durante tres horas, mientras la Secretaría de Movilidad pidió evitar el sector hasta restablecer por completo la circulación en el sur de la ciudad.

El dueño del carro relató en un video, publicado en redes sociales por Bryan Obando, que su hija y su suegra iban dentro del automotor cuando fue atacado.

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“Mi hija venía en este carro, en esta silla, venía con mi suegra y les tiraron la papa bomba cuando estaba aquí. Yo vengo a rescatar las cosas que quedaron del carro”, dijo al mostrar la silla infantil que quedó en la parte trasera.

Del mismo modo, agregó: “Cómo les parece. ¿Dónde están los derechos humanos? ¿Dónde está la izquierda aquí sacando la cara por la ciudadanía? No lo hacen, porque ellos solamente saben es hacer daños. Ellos son destructores de la sociedad", relató el afectado.

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El ataque ocurrió sobre la avenida Pasoancho, en el sur de Cali, cuando el carro pasaba frente a la Universidad del Valle - crédito @SharkyUribe/X

Según ese mismo testimonio, la mujer recogía a la menor del colegio y recibió el impacto del explosivo cuando pasaba frente a la universidad. Ambas salieron del vehículo y fueron atendidas en el centro comercial Unicentro, ubicado al frente del campus, sin que el hecho pasara a mayores.

Por su parte, el subsecretario de Movilidad de Cali, Luis Fernando Escobar Nieto, calificó lo ocurrido como un “ataque terrorista” y aseguró que no se registraron personas lesionadas, solo daños materiales en el automotor.

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“Queremos expresar nuestro rechazo contundente a las acciones criminales y terroristas ocurridas en inmediaciones de la Universidad del Valle, donde un grupo de delincuentes atacaron con un artefacto explosivo un vehículo particular sin tener que lamentar vidas ni lesionados”, afirmó el funcionario.

Escobar Nieto agregó que la Secretaría de Movilidad mantenía un operativo conjunto con la Policía Metropolitana, el Undemo y otros organismos distritales para desviar vehículos y evitar nuevas alteraciones del orden público.

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“Nuestros agentes están en el sector en compañía de la policía, del grupo Undemo, de toda la administración distrital haciendo los desvíos pertinentes y controlando que no haya alteraciones de orden público en este sector”, afirmó el funcionario.

Imagen de referencia. El ataque ocurrió sobre la avenida Pasoancho, en el sur de Cali, cuando el carro pasaba frente a la Universidad del Valle - crédito Sergio Acero/Colprensa

Así mismo, Obando añadió “Miren esto tan grave, esto es inaudito. Entonces, el día de mañana le van a poner una bomba a un bus, ¿qué van a hacer? Por Dios, tenemos que hacer algo. Yo le exijo a Cali a que tome las riendas de la ciudad, que juntos nos unamos, que estamos firmes por la patria".

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Los disturbios se presentan en un momento de tensión política por la segunda vuelta presidencial en Colombia. En ese contexto, el exconcejal Juan Martín Bravo denunció la existencia de supuestos planes para promover alteraciones del orden público si el candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda, no resulta elegido presidente el próximo 21 de junio.

Esas denuncias surgieron después de la primera vuelta presidencial y de la circulación de mensajes y conversaciones que, de acuerdo con Bravo, estarían vinculados a colectivos políticos afines al petrismo en Cali. La autenticidad de esas comunicaciones, añade el texto, deberá ser establecida por las autoridades competentes.

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Imagen de referencia. Luis Fernando Escobar Nieto calificó el hecho como un ataque terrorista y reportó daños materiales sin personas lesionadas - crédito Colprensa/El País

Tras el ataque, el concejal Juan Felipe Murgueitio expresó su solidaridad con las víctimas y reclamó acciones institucionales. “Llevamos meses advirtiendo sobre esta situación. Por eso hoy radicamos un nuevo derecho de petición para exigir respuestas, conocer cómo actuaron las autoridades y qué acciones se están adelantando para identificar y judicializar a los responsables. Las autoridades deben actuar y la Universidad del Valle asumir un papel más activo para evitar que estos hechos se repitan”, comentó.

Así mismo, el concejal Roberto Ortiz también cuestionó la respuesta oficial y dirigió un mensaje al alcalde Alejandro Eder a través de su cuenta de X. “Cali lleva años bloqueada cada semana. Unos desadaptados imponen terrorismo y miedo en las calles, mientras la ciudadanía sigue secuestrada y sufriendo. En Medellín el alcalde actuó con contundencia y está desmantelando estas estructuras. Aquí solo recibimos respuestas tibias que no solucionan nada. ¡Rechazamos categóricamente el terrorismo!”, publicó.

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Una de las escenas que más circularon tras los disturbios fue la del vehículo rojo destruido, mientras su propietario intentaba recuperar los objetos que quedaron en buen estado. Entre ellos estaba la silla de su hija de tres años, el elemento que usó para explicar que la menor y su abuela acababan de sobrevivir al ataque.