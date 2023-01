River Plate quiere dar un golpe en el mercado y puso en marcha la “operación retorno” de Rafael Santos Borré

Rafael Santos Borré perdió el puesto en el Eintracht Frankfurt y vería con buenos ojos cambiar de aire (REUTERS/Kai Pfaffenbach)

Desde el Millonario le habían advertido a Infobae que no se pensaban quedar con los brazos cruzados en este mercado de pases pese a lograr las vueltas de Matías Kranevitter y Nacho Fernández y en las últimas horas salió a la luz el gran golpe que buscan concretar.

“River siempre está atento al mercado de pases”, expresaron desde la dirigencia y ese nombre que tenían escondido es nada más ni nada menos que el del colombiano Rafael Santos Borré, uno de los máximos goleadores de la era Marcelo Gallardo.

Si bien el delantero marcó uno de los goles más importantes en la historia del Eintracht Frankfurt para ganar la pasada Europa League ante Rangers de Escocia, actualmente no es la primera opción del director técnico austríaco Oliver Glasner.

El ex Deportivo Cali y Villarreal de España hoy se encuentra por detrás del joven francés Randal Kolo Muani, a quien el Dibu Martínez le atajó una pelota clave en la final del Mundial de Qatar 2022. El galo es una de las principales figuras del equipo y pese a estar en la mira de varios poderosos del Viejo Continente, la idea del club es retenerlo.

Ante este panorama, River Plate buscó hacer su jugada y levantó el teléfono para dar marcha al operativo retorno (la dirigencia también se contactó con otros ex, como Manuel Lanzini, Ramiro Funes Mori y Pity Martínez). Los de Núñez se mostraron dispuestos a ofrecer un préstamo con un cargo oneroso.

River Plate sueña con repatriar a Rafael Santos Borré (REUTERS/Nelson Almeida)

El delantero ve con buenos ojos cambiar de aire para tener una mayor continuidad y así ser titular en la selección de Colombia de cara a las Eliminatorias Sudamericanas. Retornar al Millonario lo seduce, ya que allí conquistó seis títulos (dos Copa Argentina, dos Supercopa Argentina, una Copa Libertadores y una Recopa Sudamericana) y tanto su esposa como su hija se sintieron cómodas en Buenos Aires. Lo cierto, sin embargo, es que el panorama hoy no parece ser para nada sencillo.

Por ejemplo, según informaron diversos medios mexicanos, Tigres también realizó una fuerte ofensiva por el Comandante al ofrecer 10 millones de dólares por su ficha. Pese a esta impactante suma de dinero, los alemanes consideraron el monto como insuficiente.

En diálogo con Frankfurter Rundschau, el director deportivo Markus Krösche fue directo a la hora de hablar del atacante sudamericano y una posible salida en esta ventana de transferencias: “Básicamente, no queremos dejar ir a ningún jugador. Tal vez prestemos a uno o dos jugadores que no hayan jugado mucho, pero no venderemos a ningún jugador clave. Rafael Santos Borré sabe que queremos mantenerlo y no regalarlo. Sus representantes también lo saben”.

El oriundo de Barranquilla de 27 años disputó en lo que va de la temporada 23 partidos, pero solamente en siete fue de la partida. En sus 764 minutos de juego marcó un gol (contra RB Leipzig) y brindó tres asistencias (Bayer Leverkusen, FC Magdeburg y Stuttgarter Kickers). Las Águilas se encuentran en la cuarta posición en la Bundesliga (a siete del líder Bayern Munich) y en octavos de final de la Champions League, donde se verán las caras ante Napoli de Italia luego de avanzar como segundos del Tottenham en el Grupo D, dejando en el camino al Sporting Lisboa de Portugal y al Olympique Marsella de Francia.

En una situación similar a la de Rafael Santos Borré también se encuentra el argentino y ex River Lucas Alario, quien en repetidas ocasiones declaró públicamente que su intención, en caso de cambiar de club, es la de seguir en Europa y no regresar al fútbol local por el momento.

El Millonario actualmente cuenta para la posición de centrodelantero con su compatriota Miguel Borja y los jóvenes Lucas Beltrán y Flabían Londoño Bedoya (también nacido en Colombia).

