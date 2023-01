Jessica Cediel se despachó contra quienes critican su cuerpo

Jessica Cediel se despachó en contra de quienes la critican por su figura. (Instagram @jessicacedielnet)

Jessica Cediel ha sido catalogada como una de las mujeres más sexis de la pantalla chica, pues la bogotana goza de una gran belleza y esto la ha llevado a ser presentadora de noticieros en los Estados Unidos, así como enviada especial a los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020 que se realizaron en 2021 por cuenta de la pandemia. En Colombia formó parte de Estilo RCN, Bingos Felices y en la actualidad presenta La Descarga.

Hace algunos días se volvió tendencia en redes sociales a raíz del accidente que sufrió el actor de Hollywood y su fallida relación con Mack Roesch, cuando reveló algunos detalles de lo que vivió con el hombre que se había comprometido.

Sin embargo, en esta oportunidad la bogotana vuelve a ser tendencia en redes sociales, en razón de una publicación que hizo a través de su cuenta de Twitter en la que responde a todos aquellos que la han criticado por su figura, en especial por sus glúteos que debieron ser intervenidos quirúrgicamente luego de ser engañada por un médico que le inyecto biopolímeros, la peligrosa sustancia que comenzó a generar efectos secundarios en su cuerpo.

El hecho ocurrió mientras la comunicadora hacía su rutina de gimnasio, que compartió a través de sus InstaStories y fue allí, cuando comenzó a recibir todo tipo de comentarios por lo que decidió desahogarse con una contundente respuesta a todas las críticas referente a sus glúteos que ha intentado recuperar con una alimentación adecuada y ejercicios.

“Un cu… bonito lo tiene cualquiera… Pero un CORAZÓN bonito, no cualquiera lo tiene”, escribió la presentadora en su cuenta de Twitter.

Rápidamente, la publicación se viralizó a través del portal de entretenimiento Rechismes, en el que los internautas dejaron algunos comentarios respecto a lo expresado por Cediel. Algunos de los más destacados son: “pero ella no tiene ni lo uno, ni lo otro”; “también hay otras personas que tienen corazón y cul*”; “hermosa eres, lo tienes todo”; “yo desearía verme así de churra a los 40″; “tremendo cuerpazo tiene la Cediel”; “toda una mamacita”, entre otras.

A continuación, el mensaje que compartió Jessica Cediel a sus seguidores:

Jessica Cediel se despachó en contra de quienes la critican por sus glúteos luego de la extracción de biopolímeros. Tomada de Instagram @rechismes

Jessica Cediel se mostró sin filtros y sin maquillaje

Jessica Cediel es una de las figuras más destacadas de las redes sociales en Colombia y, por esa razón, son millones de seguidores los que tiene al pendiente de todas sus publicaciones, en las cuales se le ve bastante maquillada o bajo los efectos de ciertos filtros.

Sin embargo, la antigua presentadora de ‘Sábados felices’ y ‘Muy buenos días’ decidió mostrarse al natural y gran parte de sus fanáticos quedaron sorprendidos, pues no esperaban ver que la mujer, como muchas otras personas, tiene manchas en la piel y en su rostro.

“Así soy, para que cuando me vean en la calle no comiencen a criticar. No tener la piel perfecta es perfecto”, escribió en una de las historias que colgó a Instagram. Esto le sirvió para que los internautas la felicitaran por dejarse ver al natural a través de sus redes sociales, en vista del aumento que han tenido los filtros en la red social que corrigen las imperfecciones.

Cediel no ha sido la única en recibir ese tipo de críticas, pues Carolina Cruz también fue atacada por el uso excesivo de filtros en sus publicaciones.

