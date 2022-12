Jessica Cediel habría dejado nuevas pistas sobre su relación con Ovy On The Drums

La presentadora del programa 'La Descarga', Jessica Cediel, no habría pasado del todo sola las celebraciones de Navidad.

El pasado 13 de noviembre, Karol G presentó a sus seguidores el video de la canción Cairo, grabada en la ciudad egipcia que lleva el mismo nombre y en la que participó Ovy On The Drums. Ese mismo día, un fanático captó la atención de los internautas al señalar que el paisa estaba acompañado de la presentadora Jessica Cediel, puesto que la bogotana compartió unas imágenes en el lugar.

“Y con ustedes … Las pirámides de Egipto… Uno de los lugares más mágicos, imponentes y espectaculares que he tenido la fortuna de conocer… gracias vida por esta experiencia… Pd: El motivo del viaje fue muy especial”.

El hecho llamó la atención de los internautas, quienes afirmaron que el productor y la modelo estarían sosteniendo una relación amorosa, lo que pondría fin a la prolongada de soltería de Cediel y por la que decidió acudir al celibato. Pero este no fue el único espacio en el que los vieron compartir, pues en octubre acudieron a Rancho MX, propiedad del exnovio de la presentadora de La Descarga.

La modelo bogotana y el productor musical fueron vistos muy juntos en el restaurante de Pipe Bueno y Luisa Fernanda W

Las imágenes fueron difundidas por un reconocido programa de chismes y en ellas se les vio compartir bien juntitos una cena entre abrazos y cantando lo mejor de los éxitos de la música mexicana. Cabe recordar que Luisa Fernanda W, actual pareja de Pipe Bueno, también es propietaria del restaurante.

Sin embargo, ninguno de los dos ha confirmado la relación, pero en la Noche Buena los internautas sacaron algunas conclusiones de las imágenes que cada uno compartió en sus redes sociales, por lo que afirman que es posible que el productor y la presentadora disfrutaran juntos del nacimiento de Jesús.

La publicación que realizó Cediel en su cuenta de Instagram muestra un paisaje en alguna de las nevadas montañas de Estados Unidos, la nostalgia invadió a la presentadora que compartió un emotivo mensaje de Navidad para sus seguidores, pues estaba alejada de su familia.

“Familia… Desde el fondo de mi corazón les deseo una Feliz Navidad 🎄🎁🪅❤️⛄️ Que la pasen muy bien en compañía de sus seres queridos y allegados, que estén llenos de salud que es lo más importante, mucho amor y mucha prosperidad. Que sus corazones rebosen de gozo y que Dios les acompañe en cada paso. Gracias por tanto amor y por tanto apoyo. Ustedes son mi mejor regalo. Esta fue una navidad diferente… pero sin duda alguna seguimos con toda! ✨🪅 Los llevo en mi corazón”, escribió la bogotana en su cuenta oficial de Instagram, que acumula cerca de 10 millones de seguidores.

Jessica Cediel compartió unas imágenes celebrando Navidad desde un helado paisaje en el occidente de Estados Unidos. Tomada de Instagram @jessicacedielnet

Algo que llamó la atención del momento es que la presentadora no estaba sola esquiando y aunque todavía no se confirma la identidad del misterioso hombre que la acompaña, lo cierto es que Ovy On The Drums publicó unas imágenes en un paisaje muy parecido al que eligió la presentadora. Y aunque ninguno de los dos compartió la ubicación exacta del lugar, las especulaciones apuntan a que los famosos están juntos.

Ovy On The Drums, productor de Karol G y uno de sus mejores amigos, compartió algunas imágenes mientras montaba en una moto de esquiar. Tomada de Instagram @ovyonthedrums

La publicación del productor musical da muestra de una segunda moto de nieve ubicada detrás de él y algunos se preguntan si fue Cediel quien le tomó la fotografía disfrutando del paisaje, además, de su compañía.

