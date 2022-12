Jessica Cediel reveló cuántos hijos quiere y deja a la imaginación con quién los tendría

La presentadora habló con la española Eva Rey en su canal de Youtube sobre su sueño de ser mamá y otros temas de su vida personal (Pantallazo: Desnúdate Con Eva)

Durante los últimos años Jessica Cediel tuvo que lidiar con un periodo delicado en términos de salud, debido a los problemas derivados de un procedimiento estético que salió mal. Por fortuna para la bogotana, esos días parecen haber quedado atrás y ha logrado retomar su labor como presentadora en distintos proyectos en los últimos años, siendo el más reciente el programa del Canal Caracol ‘La Descarga’.

Cediel no teme hablar de su vida y sus experiencias, tanto en el ámbito profesional como en el personal, así como tampoco teme dejar alguna reflexión a sus seguidores y televidentes cuando tiene la oportunidad. Hace unos días habló con la periodista y presentadora española Eva Rey en su canal de YouTube, ‘Desnúdate con Eva’. Por regla general las entrevistas que realiza Rey en su programa buscan hablar sin tapujos sea que la conversación aborde o no la sexualidad. En este caso no fue la excepción y durante poco más de veinte minutos Jessica habló sobre su vida personal y abordó dos temas clave: su actual situación sentimental, y su sueño de ser mamá.

Cediel no dudó en afirmar durante la charla que quería experimentar la maternidad, y hasta se atrevió a confesar que le gustaría tener tres hijos. Eso sí, también fue clara en que es muy importante para ella que no tengan complicaciones de salud durante la gestación:

“Sí, claro. Los que Dios quiera. Nosotras somos tres y mi número ideal siempre es el tres, pero en este momento de la vida lo que Dios quiera y los que él quiera. Que vengan sanos, eso es lo más importante”

Eva Rey decidió buscar más a fondo en este deseo confeso de la modelo y presentadora cuando le preguntó sobre el papá de sus futuros hijos. Cediel, entre risas, le respondió que hay varias ofertas sobre la mesa, pero manifestó que el padre no puede ser cualquiera:

“Ofertas hay muchas, pero hay que escoger a la persona indicada. Uno no le puede dar un hijo a cualquiera. Es formar familia, es la imagen paterna, es construir un hogar. Ese es el sueño que tengo en este momento de mi vida”, precisó.

Durante la entrevista, Cediel añadió que movida por su deseo de ser madre en algún momento de su vida consideró la posibilidad de adoptar un hijo sola, pero al final optó por darle prioridad a su deseo de formar una familia y a que sus hijos tengan un padre.

Otro tema que llamó la atención de los seguidores de la bogotana fue cuando confesó que fue célibe hasta 2019, y explicó que su motivación partía de experimentar el sexo más allá de lo físico:

“En lugar de estar con alguien por estar, por una necesidad física de sexo, prefiero estar con alguien por amor. Ya quiero un hombre, ¿me entiendes?; quiero esa intimidad, pero no me ganan las ganas”

Cuando Eva le preguntó cuánto tiempo le había durado el celibato, Cediel le respondió entre risas: “un huevo de tiempo, como tres años”.

