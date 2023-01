Por accidente de Jeremy Renner, recuerdan los rumores de romance entre Jessica Cediel y la estrella de Hollywood

Jeremy Renner y Jessica Cediel. Foto: Twitter @jessicacediel

Jessica Cediel, más allá de sonar entre los medios de comunicación por sus labores como presentadora y actriz ocasional, también suena con frecuencia por su vida sentimental. La bogotana ha sido protagonista de múltiples titulares en la prensa rosa por sus noviazgos con celebridades como Pipe Bueno (cantante de música popular), por las veces en que se comprometió en matrimonio y se separó antes de llegar al altar y, además, por los rumores sobre supuestos romances con famosos actores de la talla de Jeremy Renner, por ejemplo.

La presentadora conoció al actor estadounidense cuando lo entrevistó en 2015 por el estreno de ‘Mission: Impossible: Rogue Nation’, largometraje del que hizo parte. En la alfombra roja del lanzamiento, Cediel también entrevistó a Tom Cruise, protagonista de la historia, además de otros actores. Dicho cubrimiento lo hizo para ‘Sal y Pimienta’, cuando estuvo en Univisión.

Posteriormente, surgieron especulaciones sobre que Cruise supuetamente había pedido el número telefónico de Jessica Cediel, sin embargo, la propia presentadora negó los rumores en repetidas ocasiones. Primero para el programa ‘Sal y Pimienta’, precisamente: “Sí es verdad que se hizo la entrevista, sí es verdad que se portó supremamente querido, sí es verdad que alguien me pidió el teléfono, pero no fue Tom Cruise”.

Empero, en aquel momento la también modelo no amplió la información respecto de quién fue la persona que pidió su número telefónico. Ahora bien, durante una entrevista en 2017, dos años después de lo mencionado, para el programa ‘Confesiones’, Jessica Cediel volvió a decir sobre el asunto: “Él no saluda de beso, cuando nos despedimos se despidió de beso también.. me dijo que estaba hermosa, fue súper coqueto, pero nunca pasó la raya que es lo que la gente inventa: Es que te mandó a pedir el teléfono, mentira.... nunca pasó nada más allá”.

Pero Cediel no fue relacionada únicamente con Tom Cruise, sino también con Jeremy Renner y en este caso por fotografías que circularon en redes sociales, interpretadas por algunos como muestra de un romance. Empero, respecto de este actor, la bogotana nunca fue concreta en desmentir o confirmar lo que se decía. Medios retomaron las breves declaraciones que brindó cuando fue interrogada sobre el tema en Blu Radio: “Dicen muchas cosas, no tengo nada más que decir al respecto”.

No sobra mencionar que, en sus redes sociales, la también empresaria tiene fotografías con ambas estrellas de Hollywood.

Jessica Cediel y Jeremy Renner. Foto: Twitter

Jessica Cediel y Jeremy Renner. Foto: Instagram

¿Por qué se está reviviendo lo del supuesto romance de Jessica Cediel y Jeremy Renner?

Pues bien, medios colombianos están volviendo a hablar del tema en vista de que el actor estadounidense lleva siendo noticia durante los últimos días por un accidente que sufrió y lo tiene en situación “crítica aunque estable”, según reportan medios internacionales.

El accidente ocurrió cuando el también productor estaba quitando la nieve de los alrededores de su casa usando un vehículo pesado, más específicamente: un quitanieves. Hasta el momento no se ha ampliado la información sobre cómo se desarrollaron los hechos.

Además de ‘Mission: Impossible: Rogue Nation’, Renner también ha figurado en otros populares largometrajes como la franquicia de ‘Avengers’, ‘Arrival’, ‘The Town’, ‘North Country’ y la lista continúa ampliamente.

Por otro lado, actualmente Jessica Cediel ha sido protagonista de rumores de romance con el productor musical, Ovy On The Drums.

