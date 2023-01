Shakira y Bizarrap confirmaron oficialmente el lanzamiento de su nueva canción

Bizarrap y Shakira confirmaron su colaboración musical. Tomada de Instagram @shakira

De todo se ha comentado en redes sociales sobre la nueva canción que estaría preparando Shakira, algunos hablaron de una colaboración con Karol G; sin embargo, a través de redes sociales de confirmó que el elegido en esta oportunidad fue Bizarrap, que compartió una publicación que emocionó a los seguidores de la barranquillera.

“MAÑANA @shakira II BZRP Music Session #53″, este conjunto de palabras bastó para que los seguidores del rapero y la colombiana revolucionaran las redes sociales, ya que como afirmó la artista en una reciente entrevista con un medio de comunicación: “me siento más creativa en estos días, cuando entro al estudio de grabación”.

El estreno será el miércoles 11 de enero, por lo que los seguidores de la interprete de Monotonía y Te Felicito, pese a que se desconoce la hora del lanzamiento, varios ya cuentan las horas para conocer el tema que seguramente se posicionará en los primeros lugares como lo hicieron los anteriores sencillos.

Y no es para menos, pues recientemente se conoció una publicación en la que se ve una publicidad surcando los cielos en la que hacen referencia a una de las canciones más icónicas de la barranquillera conocida como Loba, y en la que se podía leer: “Una loba como yo… No está pa’ tipos como tú”. Adicionalmente, desde hace algunas horas, se rumoró que Bizarrap y Shakira estaban tramando una unión musical.

Las constantes indirectas a través de Twitter por parte del argentino, lo que algunos internautas interpretaron como coqueteos de parte del rapero hacia la artista, fue lo que llamó la atención y puso el tema en conversación sobre la mesa, logrando que esta unión se convirtiera en realidad para todos aquellos que disfrutan la música de los dos.

En la fotografía, se ve que Bizarrap vistiendo una chaqueta azul de la marca Gucci, una básica en color blanco y con su gorra, en color negro que cubre la mitad de su rostro. Por su parte, Shakira luce un pantalón satinado en color fucsia, acompañado de un croptop del mismo tono con encajes bordados. Sobre sus hombros cae lo que parece ser un kimono de fondo verde copn estampado de cadenas en dorado.

Este outfit que lleva la barranquillera, se asemeja mucho al empleado en las grabaciones del video de Monotonía, que realizó junto a Ozuna en un reconocido sector a las afueras de Barcelona. Cabe recordar que, para esa ocasión, la artista optó por estas locaciones en la que sus seguidores se apostaron afuera de la plaza de mercado del lugar y le gritaban que por favor no abandonara Barcelona.

Por su parte, el argentino Lit Killah pidió a su colega Bizarrap que cuando se reuniera con Shakira, le pidiera un saludo para él, con la excusa de que era para un primo y se llama igual que uno de los mayores exponentes del rap en Argentina: “Pídele un saludo para mi primo, se llama igual que yo”.

Shakira señaló que Piqué es “celoso y territorial”

Las más recientes declaraciones de la cantante dejaron perplejos a sus seguidores, al afirmar que a su expareja “le gustaba tener todo bajo control”. Esto teniendo en cuenta las declaraciones que entregó sobre el video que grabó junto a Rihanna, en la canción Can’t Remember To Forget You, pues al parecer debió pedirle permiso para las grabaciones e incluso, para poder hacer las sensuales escenas con la nacida en Barbados.

“Por supuesto que le pregunté antes de tomar la decisión de hacer un video que, desde luego, sabía que no iba a sentar muy bien a algunas personas. Pero como desde el principio me apoyó y me animó a hacerlo, pensé que tampoco iba a generar tanta repercusión”, señaló inicialmente la cantante.

Y agregó: “Teniendo en cuenta que Piqué es un hombre muy celoso y territorial, al que siempre le gusta tenerlo todo bajo control, contar con su aprobación hizo que todo fuera mucho más fácil”, concluyó la artista en entrevista con Ryan Seacrest durante la realización del pódcast que hace el comunicador estadounidense.

