Armando Benedetti se cortó el cabello y Sandra Borda lo comparó con su gestión

El encontrón entre Armando Benedetti y Sandra Borda por su corte de pelo y el trabajo diplomático en Venezuela. Fotos: Twitter.

Si hay un funcionario del Gobierno nacional que siempre da de qué hablar es el embajador de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti. Esta vez, el diplomático colombiano protagonizó un duro cruce de comentarios con la columnista Sandra Borda, quien también fue candidata al Senado en las pasadas elecciones legislativas por el Nuevo Liberalismo.

La profesora de la Universidad de Los Andes hizo una dura crítica luego de que Benedetti publicó una fotografía mientras se corta el pelo en Caracas, la capital venezolana, en representación del gobierno de Gustavo Petro. Según Borda, ese había sido el único logro del embajador desde que llegó al cargo.

Benedetti defendió su gestión ante el régimen de Maduro tras críticas de Borda. REUTERS/Leonardo Fernández Viloria.

“Después de más de un año sin cortarme el pelo, he decidido volverlo a tener corto”, escribió Benedetti, a lo que Sandra Borda escribió: “Señoras y señores, la propuesta de profesionalización del servicio diplomático de este gobierno en un solo tuit”.

Bastaron unos cuantos minutos para que el también exsenador barranquillero le respondiera y saliera a defender su labor diplomática ante el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela. Allí, no solo describió varios de los supuestos logros al frente de la Embajada de Colombia en el país vecino, sino que también desató que la catedrática le respondiera y desatara un larguísimo cruce de opiniones.

“Sandra Bora, además de cortarme el pelo, restablecimos las relaciones diplomáticas en tiempo récord, reabrimos las fronteras terrestres y aéreas, el comercio binacional (200% más que el año pasado), se retomaron los diálogos de paz, cooperación judicial y con la Fuerza Pública”, señaló Benedetti.

Tras esa pulla, la excandidata al Congreso por el partido de los germanos Galán aseguró que Benedetti no debía adular los logros porque eran del gobierno y no de él, a lo que, de nuevo, Benedetti respondió con una mordaz contestación: “Se te olvida que soy gobierno nacional y lo represento en Venezuela. Todos estos logros los he hecho por mandato del presidente Petro, sin asesoría, durante cuatro meses sin que me fuera designado un SOLO funcionario. Lo único que no he hecho solo fue cortarme el pelo yo mismo”, señaló.

Sandra Borda criticó al embajador Benedetti. Imagen: cortesía

Al respecto, Borda le recordó que se trabajaba en conjunto y que lo que se había logrado era, en gran medida, gracias a la labor de la Cancillería dirigida por Álvaro Leyva Durán, ministro de Relaciones Exteriores.

“Los logros no son suyos, son el resultado de una labor incansable de Cancillería, una institución de la que Usted es funcionario, y del Ministerio de Comercio Exterior, a la cabeza del cual se encuentra una de las personas que mejor conoce la frontera y la relación binacional”, aseveró Borda, quien le pidió a Benedetti que no “personalizara” las metas alcanzadas.

“Sandra, tú eres la que personaliza cuando dices que no he tenido nada que ver en lo que se ha hecho acá y que lo único que he hecho es cortarme el pelo. Mis pronunciamientos siempre han sido institucionales, porque los logros han sido obra del presidente Petro”, dijo Benedetti.

Y así, comentario va, comentario viene, los dos sujetos se enfrascaron en una discusión que ha sido ampliamente comentada en Twitter y en la que, inclusive, Borda le recordó a Benedetti varias de las controversias que ha enfrentado desde que el presidente Petro lo posesionó en el cargo.

Finalmente, y luego de que ambos se siguieron tirando pullas, Benedetti le dijo a la columnista que si quería se devolvía para Colombia a explicarle sus méritos en esa dependencia diplomática, a lo que ella, de nuevo, le respondió con tres piedras en la mano y le enrostró que no tenía la experiencia necesaria para esa dignidad.

“Gracias por el ofrecimiento pero prefiero no usar los bienes públicos así. Más bien sigo en la tarea de hacerle seguimiento cuidadoso al proceso y cuando mi trabajo me lleve, le cuento. Un saludo”, concluyó.

