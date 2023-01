Shakira aseguró que Gerard Piqué era un hombre “celoso y territorial”

Shakira le preguntó a Gerard Piqué si podía grabar el video junto a Rihanna cuando grabaron Can't Remember To Forget You. Grosby Group

Aunque la relación llegó a su final desde hace varios meses, los medios de comunicación españoles siguen escudriñando en el romance que tuvieron Gerard Piqué y Shakira durante más de 12 años, de la que nacieron sus hijos Milan y Sasha. Tal como había confesado la artista en entrevista con Elle España, ella dejó de lado su carrera para centrar en la crianza de los niños y en impulsar al exfutbolista en su carrera profesional.

Las más recientes declaraciones de la cantante dejaron perplejos a sus seguidores, al afirmar que a su expareja “le gustaba tener todo bajo control”. Esto teniendo en cuenta las declaraciones que entregó sobre el video que grabó junto a Rihanna, en la canción Can’t Remember To Forget You, pues al parecer debió pedirle permiso para las grabaciones e incluso, para poder hacer las sensuales escenas con la nacida en Barbados.

Es por esto que, varios de los internautas se preguntan si este habría sido el motivo por el que la cantante cambió tanto la manera de comportarse en cada uno de los videos que graba con colaboraciones como con Maluma, con quien realizó Chantaje, por lo que afirman que era él quien tenía voz y voto en cada una de las decisiones que la cantante tomaba sobre su carrera musical.

“Por supuesto que le pregunté antes de tomar la decisión de hacer un video que, desde luego, sabía que no iba a sentar muy bien a algunas personas. Pero como desde el principio me apoyó y me animó a hacerlo, pensé que tampoco iba a generar tanta repercusión”, señaló inicialmente la cantante.

Posteriormente, luego de afirmar que pese a que tenía todo el apoyo de su expareja cuando decidía hacer las grabaciones de los videos musicales, llegó el momento en el que lo describió como un hombre que le gustaba tener todo bajo control y ella no era la excepción.

“Teniendo en cuenta que Piqué es un hombre muy celoso y territorial, al que siempre le gusta tenerlo todo bajo control, contar con su aprobación hizo que todo fuera mucho más fácil”, concluyó la artista en entrevista con Ryan Seacrest durante la realización del pódcast que hace el comunicador estadounidense.

Shakira habría sobornado a su excuñado

Según informó Kike Calleja en su programa Sálvame, transmitido por la cadena Telecinco, la colombiana le habría pagado cerca de un millón de euros a la expareja de la hermana de Shakira para que este no hablara de lo que ocurre al interior de su familia.

“Quedan muy pocos días para que Shakira se mude a Miami, pero ella está intentando dejar todas las cosas atadas”, mencionó inicialmente el periodista español, que ha soltado la primera bomba del año, en lo que se refiere a la vida de la artista que tendrá que pasar unos días más en España, por cuenta de la salud de su padre.

Y aunque la noticia no tiene nada que ver con el exfutbolista blaugrana, lo cierto es que esto pondría en aprietos a la barranquillera de confirmarse: “Es de un exmiembro de la familia, con su excuñado Roberto García, que tuvo una relación de su hermana Lucila, pues según cuenta Roberto, Lucila le dejó abandonado, se marchó a Barranquilla y desapareció una gran cantidad de dinero”.

“A cambio de que Roberto no hable públicamente nunca más de la familia. Él ha tenido que entregar una documentación comprometida de la familia que podría dar mucho para hablar y que demostraría todo lo que ha contado este tiempo atrás”, mencionó Kike Calleja en Sálvame de Telecinco.

