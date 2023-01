“La idea es que Quintero sea el ‘10′ del Junior”, Alejandro Char habló sobre el posible fichaje del exjugador de River

El exalcalde de Barranquilla habló sobre el posible fichaje de Juan Fernando Quintero con Junior de Barranquilla. Fotos: Colprensa

Una bomba en el mercado de pases, así ha sido denominado el posible regreso de Juan Fernando Quintero al Fútbol Profesional Colombiano (FPC) en caso de que pueda llegar a un acuerdo con Junior de Barranquilla. Esta posibilidad se ha robado la mirada de todos, ya que tras su salida de River Plate se especuló sobre las posibilidades de llegar fútbol de Brasil y de Estados Unidos.

Ahora todo parece indiciar que su retorno a Colombia se puede dar a través de uno de los clubes más emblemáticos y económicamente más estables. Mientras que el objetivo del jugador de mantenerse en gran forma para ser tenido en cuenta en del proceso que iniciará Néstor Lorenzo en la Selección Colombia se podría dar en el país.

Juan Fernando Quintero es uno de los jugadores más atractivos para los clubes en este periodo de transferencias y por esta razón River Plate trató de mantenerlo en la plantilla hasta el último minuto. Sin embargo, el contrato del jugador llegó a su fin el pasado 31 de diciembre, por lo que ahora es libre de negociar con cualquier equipo. En este momento aparecieron algunos clubes de gran relevancia internacional, como es el caso de Flamengo. En la MLS también hubo un interés en el ‘10′, pero hasta el momento no se concretó.

Ahora, como informaron algunos periodistas colombianos, el jugador viajó a Barranquilla para reunirse con Alejandro Char, accionista y miembro de la familia que es dueña de Junior de Barranquilla. Aunque no se han conocido muchos detalles sobre las conversaciones que se han adelantado, todo parecería indicar que el ‘10′ de la Selección Colombia escuchó la propuesta y, por el momento, no se llegó a algún acuerdo. Se espera que las conversaciones sigan ya que la intención del club barranquillero es poder hacerse con los servicios del mediocampista.

Alejandro Char compartió algunas palabras con los medios de comunicación que estuvieron presentes en el lugar en el que se desarrolló la cita junto al jugador colombiano. El exalcalde de la ciudad afirmó que: “Vamos a hablar con él”, refiriéndose a las conversaciones que adelantarán con el centrocampista y dejó en claro que la intención de las directivas del equipo Rojiblanco es que. “la idea es que (Juan Fernando Quintero) sea el 10 del Junior”.

El futuro del '10' colombiano es incierto y podría ser una de las grandes sorpresas en el mercado de pases en Colombia. Foto: @juanferquinterop

Aunque son muchos los hinchas que están emocionados por la posible llegada de Juan Fernando Quintero al Junior de Barranquilla, Char fue claro al señalar que, “¿quién no quiere que Quintero venga para acá? Es un sueño, pero no es fácil económicamente”. De acuerdo con algunas versiones conocidas por la prensa, el volante podría recibir un salario en el fútbol brasileño de 2.5 millones de dólares, un valor que podría ser difícil de igualar.

El periodista Pipe Sierra, advirtió que Juan Fernando Quintero también tiene una oferta en la Major League Soccer (MLS) de Estados Unidos y Canadá, así como otras tres en Brasil, lo que podría complicar su pase a Junior de Barranquilla debido a los altos valores que podría cobrar el jugador, no obstante destacó que fue el mismo jugador el que tomó la decisión de reunirse con el club colombiano para escuchar la propuesta.

Por otra parte, Flamengo, quien es uno de los equipos que está interesado en Juan Fernando Quintero, no ocultó su interés por el jugador colombiano y esperan que puedan llegar a un acuerdo con él, Marcos Braz, director de fútbol del equipo brasileño afirmó que “la situación de Quintero fue un poco más al final del año, no tenemos absolutamente nada con estos dos jugadores. Estamos analizando el costo-beneficio, analizamos hasta qué punto tenemos que hacer un ejercicio para intentar ficharlo. Rossi podría firmar un precontrato, pero no tenemos absolutamente nada. Son dos jugadores que nos gustan y entendemos que están muy calificados”.

Los próximos días serán claves para definir el futuro de Juan Fernando Quintero, quien podría jugar en la siguiente temporada en el fútbol brasileño, americano o colombiano. Además de que se encuentra en un excelente estado físico tras su paso por River Plate, equipo con el que disputó en cuatro años un total 97 partidos, anotó 19 goles, realizó 16 asistencias y ganó una Supercopa de Argentina (2017), una Copa de Argentina (2019), una Copa Libertadores (2018) y una Recopa Sudamericana (2019).

