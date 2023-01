Melissa Martínez respondió a las exigencias de mujer para encontrar pareja

Melissa Martínez respondió a la mujer que publicó sus requisitos mínimos para poder salir con ella. Tomada de redes sociales

Las redes sociales se han convertido en el espacio perfecto para que los internautas expongan sus preferencias en lo que se refiere a gustos personales, laborales e incluso, las tendencias en lo que a moda se refiere. El caso más reciente, fue el de una tiktoker que asegura tener 23 años y, en un video, expuso cuáles eran los requisitos mínimos que debería tener el hombre que aspirara a ser su pareja.

Fue tal la viralización de los requisitos de la mujer que en redes sociales responde al nombre de @salppicon sobre los requisitos que debía tener su pareja en materia intelectual, económica, medios de transporte e incluso, llegó a hablar de los ingresos económicos que debería tener la persona, que las redes sociales no le perdonaron y comenzaron a lanzar duras críticas en su contra.

Algunos afirmaron que pedía más requisitos que los requeridos por un fiador a la hora de tomar un inmueble en arriendo e, incluso, logró que la herramienta de búsqueda Computrabajo, se convirtiera en tendencia debido a las largas exigencias que tienen las empresas a la hora de contratar a sus colaboradores, por lo que fueron varios quienes quedaron sorprendidos con las afirmaciones de la joven.

Nombrada como ‘La Computrabajo′ por los cibernautas, esta mujer de 23 años (“que no sabe lavar la loza”), dejó claro qué busca y qué tiene que tener el hombre que desee cortejarla. Como si fuese una solicitud de trabajo, expuso los requisitos a cumplir para la persona interesada en cautivar a esta colombiana:

· Primero: lo mínimo es que sea profesional: “No me sirven técnicos o tecnólogos”, la joven enfatizó en que el solicitante debe contar con carrera profesional.

· Segundo: tiene que hablar o, por lo menos, entender un segundo idioma.

· Tercero: tiene que ser propietario de por lo menos un vehículo. “Preferiría motos porque me encantan las motos, pero los carros no me molestan”.

En vista de los requisitos que tiene la creadora de contenido, lo cierto es que fueron varios los internautas que cuestionaron su comportamiento y las peticiones que tiene para encontrar pareja, pues como si estuviera exhibiéndose como un trozo de carne al que deben comprar. Entre la cantidad de respuestas que hubo en torno a estas afirmaciones, estuvo la de la presentadora Melissa Martínez, que destacó:

“El tema es que ofrece ella para hacer lista de requisitos como si estuviera mercando. Que sea buen tipo es lo más importante”, afirmó la periodista en su cuenta de Twitter y con la que puso a pensar a más de uno.

Y es que entre las exigencias de la tiktoker se encontraban también que la persona con quien ella saliera, estuviese viviendo en su propio apartamento o que, en su defecto, estuviera pagando la cuota inicial del espacio en el que vive. Adicionalmente, que no viviera con sus papás, tener pasaporte y mínimo, visa americana.

La solicitante también destacó que su pareja debe ganar igual o más de lo que ella recibe en ganancias, no tener hijos o que entre sus planes no se encuentre tenerlos. Otro de los puntos que resalta en la solicitud es el hecho de que debe hacerle tres invitaciones por mes, pedir comida a domicilio todos los días y saber lavar la ropa en lavadora, ya que la joven no sabe diferenciar los colores para eso.

