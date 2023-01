Andrea, hija de Gustavo Petro, reveló que pregunta su padre a sus pretendientes

Andrea Petro, contó a sus seguidores la pregunta que le hace su padre, Gustavo Petro, cuando conoce a sus pretendientes. Foto: Vía Instagram @andreapetro91

Poca es la información que se conoce sobre la vida privada de las hijas del presidente Gustavo Petro; sin embargo, recientemente Andrea Petro compartió un momento con sus seguidores a través de Instagram en donde respondió algunos interrogantes que le formularon en la caja de preguntas y respuestas, en lo que se refiere a los hombres que buscan sostener una relación sentimental con ella.

Desde Francia donde se encuentra actualmente, luego de haber pasado la temporada de vacaciones junto a sus hermanos y su papá, entregó varios detalles de su vida privada a través de la popular dinámica que respondió en sus InstaStories, allí dejó claro que: “yo soy jodida… imagínense al suegro”.

Aunque algunos quisieron conocer más sobre la relación con su padre, lo cierto es que Andrea que es madre de dos hijos no quiso revelar mayores detalles sobre el presidente de Colombia. Sin embargo, dejó una pista a varios de los seguidores que están interesados en ella. Se trata del primer dardo que lanza Gustavo Petro cuando conoce a sus pretendientes.

Familia presidencial: el presidente Gustavo Petro junto a la primera dama Verónica Alcocer y sus hijos Nicolás, Andrés, Andrea, Sofía y las nietas del primer mandatario. Foto: archivo.

“La primera pregunta que mi papá pone es ‘usted qué lee’. Ya con eso pone su tatequieto”, y agregó que es el novio de su hermana Sofía quien puede responder ese interrogante y recalcó que lleva soltera algunos meses, pero dejó en firme que está saliendo con un francés.

Otro de los datos que arrojó Andrea sobre sus relaciones fue sobre si el mandatario de los colombianos ha investigado a alguna de sus parejas y señaló que su padre no, pero quizás el grupo de escoltas que la custodian si podrían haber hecho algún tipo de revisión.

Y agregó: “Mi vida personal es mía y yo no me meto con cualquiera. Si tengo alguna duda, sí, se puede mirar si la persona es conveniente o no, pero no, yo no me pongo en esas”.

Acerca de si tendría alguna relación con una mujer, señaló que, aunque existen mujeres muy hermosas e interesantes, por ahora no está interesada en salir con personas de su mismo sexo y prefiere la compañía de los hombres.

La hija mayor del presidente de Colombia, reveló algunas curiosidades de su vida privada

Andrea Petro pide que no la mezclen en el mismo saco con su hermano

Este viernes 6 de enero, luego del aluvión de críticas que recibió Nicolás Petro —el hijo mayor del presidente de Colombia, Gustavo Petro— por reunirse con uno de los hijos del exsenador y confeso parapolítico Musa Besaile y, Andrea Petro una de las hijas del mandatario salió a hablar en redes y ante la prensa en defensa de su padre y el resto de la familia.

Andrea y Andrés han tenido poca actividad pública. Eso se debe, entre otras cosas, a que sus primeros años transcurrieron en Bélgica —su padre fue enviado a Bruselas a una misión diplomática tras recibir amenazas de los paramilitares— y ambos proyectaron su vida hacia el exterior. Por eso sorprendieron sus declaraciones a través de su cuenta de Twitter.

Duras críticas por reunión de Nicolás Petro con hijo de Musa Besaile. Fotos: Twitter.

“NO, no nos metan en el mismo costal. Si él la embarró, lo hizo solito”, aseguró Andrea Petro.

Esta indirecta tuvo varias reacciones, como la del concejal de Bogotá Rolando González. “Compadre Nicolás: acá le mandan a decir que se ponga pilas y deje de andar divagando debajo de la mesa”. La periodista Maya Urbaneja añadió: “si entre hermanos se apuñalan y abandonan tan fácil, qué queda para los demás. Los Petro no pueden con su propia familia, menos podrán con el país”.

