Arremeten en contra de Claudia López por nuevo cambio del pico y placa de Bogotá

Recientemente, la Alcaldía de Bogotá anunció un cambio en el nuevo pico y placa que arranca este 10 de enero. La Administración Distrital señaló que la medida restrictiva vehicular no rotará cada cuatro meses como se dijo en un momento, sino que el cambio estará sujeto a evaluación por parte de las autoridades, por lo que podrían anunciar nuevas medidas 10 días antes de que se cumpla el plazo.

Esto no ha caído bien en el grueso de la población capitalina, en la que gremios como el de los taxistas ya anunciaron planes tortuga y marchas en contra del nuevo pico y placa impuesto por la alcaldesa de Bogotá, Claudia López.

Incluso, desde el Concejo de Bogotá, ya se conocieron las primeras voces de quienes cuestionan fuertemente esta medida restrictiva de la movilidad en la capital del país.

Por ejemplo, la concejal del Pacto Histórico, Heidy Sánchez, señaló que este revés de la Alcaldía de Bogotá en la medida del pico y placa deja ver lo improvisada que es la medida.

“Reversazo de la Alcaldía de Bogotá improvisadora: pico y placa ya no será rotativo cada 4 meses. No obstante, se mantiene la lógica de elitilizar el uso de carro particular. No hay figura de carro compartido, así que a pagar pico y placa solidario y si no, a someterse a Transmilenio: Un sistema insuficiente, indigno y sumamente inseguro que en 2023 su pasaje costará $300 más. Sigue el círculo vicioso en el trancón y en el negocio al hacer más cara la ciudad para la gente y más rentable para los negocios privados asociados al transporte”, señaló la concejala.

Tuit concejal Heidy Sánchez

Mientras tanto, la concejal del Centro Democrático, Diana Diago, señaló como “indecisión” el último cambio de Pico y Placa en Bogotá por parte de la Alcaldía, que podría tener confundido a los bogotanos.

“La alcaldesa y su desgobierno un día toman una decisión al otro día cambian y los bogotanos no saben qué hacer. Claro ejemplo el pico y placa ¿Cómo organizar una ciudad con tanta improvisación?”, dijo la cabildante distrital.

Tuit concejal Diana Diago

Por otro lado, los twitteros y reconocidos opinadores como Daniel Briceño, quien ha sido abiertamente un contradictor de Claudia López, señaló: “Ahora dicen desde la Alcaldía de Bogotá que ellos van a monitorear el nuevo Pico y Placa y si requieren hacer cambios o rotaciones le avisarán a la ciudadanía con 10 días de anticipación. Increíble este nivel de irrespeto e improvisación con los ciudadanos. Cojan oficio”.

También la influenciadora política, uribista y columnista de la W Radio, Catalina Suárez, en un trino se preguntó tras el nuevo anunció “¿cómo quedó el pico y placa?”.

“Soy la única que no ha entendido finalmente entonces, ¿cómo queda el pico y placa en Bogotá? Mucha enredadera e improvisación”, dijo la también militante el Centro Democrático.

La medida

La Secretaría de Movilidad confirmó que se hará una evaluación de manera periódica sobre la restricción, que repetimos, se mantiene como ya lo había decretado el distrito, el cambio está en la rotación que ya no sería a los 4 meses, sino que, por determinación de las autoridades, podría modificarlos en un intervalo diferente y 10 días antes se informaría a la ciudadanía sobre los nuevos dígitos que cobijen.

Según el borrador compartido por la Secretaría de Movilidad, en el parágrafo del artículo 2 reseña:

“La Administración Distrital periódicamente y de acuerdo con los estudios que elabore la Secretaría Distrital de Movilidad podrá establecer la rotación aplicable para la restricción de circulación. En este caso, el referido acto administrativo, deberá ser publicado con mínimo 10 días calendario de antelación a la entrada en vigencia del cambio, para su correcta divulgación y apropiación por parte de la ciudadanía”.

Como este decreto, a partir del martes 10 de enero empieza a regir la nueva medida, ese día y todas las fechas pares los vehículos con placas terminadas en: 1, 2, 3, 4 y 5 no podrán circular por las vías de la capital del país entre las 6 de la mañana y 9 de la noche. Para los días impares la restricción funcionaría para los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.

