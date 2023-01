Agarrón entre Gustavo Bolívar y Agmeth Escaf muestra división al interior del Pacto Histórico: “no me voy a callar más”

Ambos andan "agarrados". Fotos: archivo.

El representante por el Pacto Histórico Agmeth Escaf arremetió fuertemente en contra del hasta hace poco senador Gustavo Bolívar, que en una entrevista para la revista Semana hizo fuertes declaraciones contra él y lo calificó como una equivocación dentro de la coalición de gobierno.

“No era del proceso, en el 2018 hizo campaña por Duque, por los Char, eso no lo hace malo, aclaro que no soy sectario. Pero si hacía campaña con Duque y con Char, pues debió buscar una curul en esas toldas”, dijo Bolívar para la mencionada revista.

En respuesta, Escaf escribió en su cuenta de Twitter: “@GustavoBolivar sigue mintiendo. Yo no hice política jamás con los Char ni con Duque. No he militado NUNCA ni en Cambio Radical ni en el Centro Democrático. Así como presenté eventos de Char como alcalde, lo hice para Petro siendo alcalde de Bogotá. Ese era mi trabajo.”

Luego, el representante dijo que Bolívar lo está difamando y lo acusó de no aceptar que Miguel Ángel del Río no haya sido escogido cabeza de lista para la Cámara por el Atlántico:

“¿Qué saca @GustavoBolivar difamándome? ¿Por qué no puede superar que en el año 2021 el presidente Petro no haya querido aceptar a su amigo Miguel Ángel del Río como cabeza de lista de mi departamento? ¡Estamos en 2023, por Dios! No más cizaña, no más mentiras, señor. ¡No más!”

El representante se despachó en contra de Gustavo Bolívar.

Después, Escaf explicó por qué, según él, Miguel Ángel del Río no fue escogido para encabezar la lista del Pacto Histórico para la Cámara de Representantes en su departamento:

“¿Por qué no pudo ser Del Río cabeza de lista? Porque Petro mandó a hacer una encuesta para tomar la decisión más justa y resulta que al abogado nadie lo conocía y en cambio la gente dijo que sí votaría por mí. Eso fue todo. Bolívar no supera un evento que ocurrió en 2021.”

Sobre su supuesta relación con los Char, dijo que no les habla hace años: “No tiene prueba alguna de reuniones mías con los Char porque no les hablo hace años. Estamos distanciados desde mucho antes de entrar a la política y militar en CH. No soy de clanes. Vengo de abajo, soy del pueblo. Por fortuna eso lo saben los electores a pesar de las mentiras”.

Explicó sus relaciones con los Char.

Luego, pidió respeto para el presidente Gustavo Petro y dijo que Bolívar es un “intocable” y que por eso ha mantenido silencio, pero que se cansó:

“Gustavo Bolívar es intocable para algunos y yo he intentado ser prudente y he mantenido silencio, pero ya me cansé. Esto es un insulto hasta para el Presidente @petrogustavo porque dan a entender que fue un inepto que se dejó meter un infiltrado traidor a su bancada. ¡Respétenlo!”

Escaf acusó a Bolívar de “tirárselas de impoluto” y de tener bodegueros: “Lo peor es que se las tira de impoluto cuando no lo es. Se vale de bodegueros que se la pasan con él en fiestas, en su casa en Miami, en conciertos, para atacar a quienes le estorbamos, ya sea @RoyBarreras o yo u otro objetivo de turno. No me voy a callar más. Esto es injusto.”

Y continuó diciendo que el proyecto del Pacto Histórico creado por Petro es “variopinto” y está diseñado para todos aquellos que quisieran trabajar por la denominada Paz Total, pero que Bolívar no entiende eso:

“Lo más doloroso de esto es que jamás @GustavoBolivar entendió el talante del Pacto Histórico ideado por @petrogustavo, un proyecto creado y diseñado para que entráramos todos los que deseamos luchar por la #PazTotal. Es variopinto. Hay gente de todo lado como el país: diverso.”

Dijo que Bolívar no entiende el talante del Pacto Histórico.

El representante finalizó diciendo que Bolívar no hubiese servido para ser presidente del Senado porque, según él, hubiera hundido todas las reformas, ya que “solo divide”:

“Y para terminar: menos mal @petrogustavo no se dejó presionar y prefirió a @RoyBarreras como Presidente de Senado. Una persona que solo divide, que solo pelea, que se la pasa atacando a su propia bancada no podía liderar ni media reforma en el Congreso. Se habrían hundido todas.”

