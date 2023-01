Colombiano pide visa humanitaria a Estados Unidos para reunir a los padres de su esposa en estado terminal

Sergio Vega y su esposa Paula Durán piden ayuda para reunirse con su familia en los Estados Unidos

El exfutbolista huilense Sergio Vega y su familia, migrantes en los Estados Unidos, piden ayuda para que sus familiares se puedan reunir en ese país, pues su esposa, Paula Durán, se encuentra en la etapa terminal de un cáncer y le han dado solo un mes de vida.

Vega ha hecho la petición a través de sus redes sociales y se han sumado miles de personas en solidaridad para apoyarlo; sin embargo, solicita una visa humanitaria para sus suegros y sus padres, que depende de las autoridades migratorias de ese país.

Él se dedicaba como jugador de futsal y llegó a ser campeón de la Liga de Fútbol Sala en 2012 con el Atlético Huila. Decidió migrar, según dijo, en busca de mejores oportunidades para él y su familia y lo estaba logrando, pero en los últimos meses la vida les dio un giro inesperado.

Durante el embarazo de su tercer hijo Juan José, hace cerca de dos meses, cuando llevaba el octavo mes de gestación, a Paula le diagnosticaron cáncer de estómago y cerebro. El bebé nació sano pese al alto riesgo, pero la salud de la madre se deterioró.

Tras una operación del tumor cerebral, los médicos determinaron que el cáncer se encontraba en etapa IV, por lo que no había tratamiento posible para curarla. “Es la peor noticia que he recibido en mi vida. Medicamente en el hospital no le van a hacer más. Me le dieron un mes de vida a mi esposa”, aseguró Vega a través de redes sociales.

Vega tuvo que trasladar a su esposa a la casa donde viven en los Estados Unidos, donde buscará una enfermera que la acompañe en los cuidados paliativos, que le calme los dolores, en especial de cabeza y estómago, así como buscar que pase sus últimos días lo más feliz posible.

Sergio Vega y su esposa Paula Durán piden ayuda para reunirse con su familia en los Estados Unidos

También espera que su familia se pueda reunir, sus padres para apoyarlo y ayudarle en el cuidado de los tres hijos; así como sus suegros para que acompañen a Paula en este tiempo. Pero ninguno cuenta con visa a los Estados Unidos y aunque habían hecho el trámite, les fue negada.

“Yo necesito que me ayuden para que mis suegros y mis papás estén acá, los necesito para que me ayuden a darle más fuerza a esa mujer. Le he escrito al presidente, le he escrito a mucha gente, para que me ayuden con esa visa. Necesitamos una visa humanitaria para que ellos estén acá para poderlos traer y vivir los últimos días de mi esposa en familia”, señaló Vega.

Él se ha dedicado a buscar las posibilidades para reunirlos e incluso pensó en regresar a Colombia para afrontar la situación en su país natal, pero no es posible. “Ya pregunté si podíamos volar a Colombia para poder estar allá. Yo dije: rento una finca y que vayan todos los familiares, los abuelos, los tíos, los primos las amigas de ella, todo, pero no. No es posible. Ella no se puede montar en un avión porque por la presión de la altura se le inflamaría el cerebro y sería fatal para ella”, sostuvo.

Varias personalidades se han sumado al llamado de Vega para que las autoridades migratorias de los Estados Unidos o la Cancillería colombiana conozcan la situación y ofrezcan una posibilidad. También para recibir donaciones que les permita mantenerse, debido a que él dedica su tiempo al cuidado de sus hijos y su esposa.

“Me vine acá en busca de oportunidades, de muchas cosas, y lo estaba logrando, pero estaba perdiendo algo muy importante. Es más importante lo que dejé allá en Colombia que lo que tal vez me estoy ganando acá”, señaló Vega en su desesperado llamado para buscar ayuda en la situación que vive con su familia.

Seguir leyendo: