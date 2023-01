Paola Jara causó preocupación entre sus seguidores por su estado de salud

Paola Jara estaría dando sus últimas presentaciones en las próximas semanas antes de tomarse unas vacaciones con su esposo Jessi Uribe. Colprensa

Paola Jara es una de las grandes exponentes de la música popular de los últimos años en Colombia. Aún tratándose de un estilo musical en el que predominan los hombres tanto en cantidad de intérpretes como de oyentes, la cantante nacida en Apartadó, Antioquia, se ha consolidado en el gusto de todos los colombianos, a pesar de que lidia con alguna controversia, como la denuncia de dos teloneras que tuvo en algunos de sus shows que la acusaron de tener una mala actitud hacia ellas.

La pareja que conforma junto al también cantante Jessi Uribe es de las que más resonancia tiene entre los medios de comunicación. Además de su éxito en la música, cada detalle de su cotidianidad como esposos se ha convertido en fuente de interés para sus seguidores. Eso ha derivado en una gran demanda para verlos actuar en vivo, y las fiestas de las últimas semanas a lo largo y ancho del país los han mantenido ocupados. Sin embargo, esta agenda de presentaciones estaría conspirando contra la salud de Paola, que compartió a través de sus redes sociales que se encontraba enferma.

A través de sus historias de Instagram, Jara les preguntó este viernes a sus seguidores si podían recomendarle remedios caseros para controlar la tos, aprovechando que tenía algunos días libres entre presentaciones para realizarlos. Eso sí, pidió que fueran distintos a la miel, el jengibre, la cebolla o el limón, dando a entender que ya los había probado y no fueron efectivos. Sus seguidores no tardaron en responder y le dieron algunos remedios que ella compartió en una historia posterior, prometiendo que los iba a revisar y decidiría cuáles probaría.

En sus historias de Instagram la cantante le pidió a sus seguidores que le recomendaran remedios caseros para combatir la tos. Instagram: @paolajarapj

En una historia posterior, Jara mostró los remedios que estaría consumiendo, y que se asocian a malestares relacionados con la gripa. Unas horas más tarde la cantante compartió otra historia en la que afirmó:

“Mi 6 de enero. Llegué de Orito me hice remedio de los que me recomendaron, almorcé, me puso pijamita, me estoy aplicando mi aceite fav (…) A descansar y a reposar la voz para compartir con ustedes lo que queda del fin de semana en Manizales. Gracias por sus recomendaciones”

De acuerdo con las publicaciones de Jara, la intérprete estaría tratando de recuperarse lo más pronto posible, con el fin de que su estado de salud no interfiera con sus próximos compromisos en vivo, que en principio serían los últimos antes de que tomé unas vacaciones en compañía de Jessi Uribe.

A pesar de que no se encuentra en su mejor condición, todo parece indicar que las presentaciones de Paola Jara han transcurrido con normalidad. De hecho, en la cuenta personal de la cantante hay imágenes de sus últimas presentaciones en Bucaramanga y el municipio de Orito en Putumayo, donde queda en evidencia que, dentro de sus posibilidades, continúa deslumbrando a los asistentes a sus presentaciones con su voz y sus vestuarios, que hacen resaltar su figura esbelta.

Seguir leyendo: