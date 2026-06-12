Consumo de energía en Colombia alcanzó niveles récord y obligará a reforzar generación térmica ante posible fenómeno de El Niño

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El consumo de energía en Colombia alcanzó máximos históricos durante mayo de 2026, una situación que coincide con una disminución en las reservas de agua y que obligará al país a reforzar de manera preventiva la generación térmica ante la posible llegada del fenómeno de El Niño. Las cifras muestran que la demanda residencial e industrial continúa creciendo a un ritmo superior al previsto inicialmente.

La demanda eléctrica aumentó un 8,76 % frente al mismo mes de 2025 y se ubicó cerca de los escenarios más extremos proyectados por los expertos. Según información publicada por El Tiempo, el comportamiento del consumo superó en 245 GWh-mes el Escenario Medio de proyecciones elaborado por la Unidad de Planeación Minero Energética (UPME).

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Al mismo tiempo, los embalses del país registraron un volumen útil agregado del 69,43 %, un nivel inferior a la senda de invierno establecida por la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG). Este escenario ha llevado al Sistema Interconectado Nacional a preparar una mayor participación de las plantas térmicas para enfrentar una eventual reducción de las lluvias.

Actualmente, el sistema eléctrico colombiano dispone de una Capacidad Efectiva Neta de 21.315,61 megavatios en operación comercial. El 62 % de esa capacidad corresponde a generación hidráulica, mientras que las centrales térmicas representan el 29 % y la energía solar aporta el 9 % restante.

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FOTO DE ARCHIVO. Un pescador a orillas del río Magdalena, en medio de una sequía por el fenómeno de El Niño, en la ciudad de Honda, Colombia, 14 de enero, 2016. REUTERS/John Vizcaino

El incremento en el consumo de electricidad ha estado asociado principalmente al aumento de las temperaturas máximas registrado desde marzo en diferentes regiones del país.

De acuerdo con los datos citados por El Tiempo, la demanda creció un 5,67 % en marzo, un 6,7 % en abril y alcanzó un 8,76 % en mayo, consolidando el mayor nivel de consumo residencial e industrial registrado hasta ahora en el Sistema Interconectado Nacional.

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Los embalses se mantienen por debajo de la meta prevista

Uno de los principales factores de preocupación está relacionado con el comportamiento de las reservas hídricas.

Al corte del 4 de junio, el volumen útil agregado de los embalses se ubicó en 69,43 %, una cifra que se encuentra 0,63 puntos porcentuales por debajo de la trayectoria de almacenamiento definida por la CREG para la temporada invernal.

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Según los análisis técnicos, el país necesita incrementar progresivamente las reservas para afrontar una eventual temporada seca asociada al fenómeno de El Niño.

FOTO DE ARCHIVO. Imagen desde un dron del embalse de San Rafael en La Calera, Colombia, 8 de abril, 2024. REUTERS/Herbert Villarraga

Los modelos utilizados por los expertos consideran variables como las proyecciones de demanda elaboradas por la UPME, los cronogramas de nuevos proyectos energéticos, los mantenimientos programados y las características operativas declaradas por las plantas del país.

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De acuerdo con esas simulaciones, Colombia debería llegar con un volumen útil superior al 80 % en los embalses antes del inicio del verano de 2026-2027 para garantizar la atención de la demanda sin riesgos para el suministro.

El informe señala que ese proceso de llenado preventivo debería consolidarse de manera progresiva desde agosto de este año.

El sistema se prepara para aumentar la generación térmica

Ante la posibilidad de enfrentar una hidrología deficitaria asociada al fenómeno de El Niño, los expertos consideran necesario fortalecer la participación de las plantas termoeléctricas.

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Según las proyecciones recogidas por El Tiempo, esperar a que las reservas continúen descendiendo implicaría un riesgo para la estabilidad del sistema eléctrico.

El escenario base toma como referencia las condiciones registradas durante el fenómeno de El Niño de 2015 y 2016, uno de los eventos más severos de las últimas décadas.

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Bajo esa simulación, las centrales térmicas tendrían que mantener una generación superior a 90 GWh diarios durante toda la temporada seca.

Esa exigencia obligaría a las autoridades a garantizar el suministro de combustibles y adoptar medidas que permitan mantener la capacidad operativa del parque térmico.

Los especialistas advierten además que estos cálculos se realizan bajo condiciones ideales y sin considerar contingencias adicionales, fallas imprevistas en las plantas o una prolongación extraordinaria de la sequía.

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Si alguno de esos factores llegara a presentarse, el país tendría que aumentar aún más la generación térmica para preservar la estabilidad del sistema y evitar riesgos para el abastecimiento de energía.