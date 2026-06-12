Colombia

Consumo de energía en Colombia alcanzó niveles récord y obligará a reforzar generación térmica ante posible fenómeno de El Niño

La demanda eléctrica registró máximos históricos en mayo, mientras los embalses se ubicaron por debajo de la meta fijada por la CREG para afrontar una eventual sequía

Guardar
Google icon
Embalse Urrá- crédito composición fotográfica
Embalse Urrá- crédito composición fotográfica

El consumo de energía en Colombia alcanzó máximos históricos durante mayo de 2026, una situación que coincide con una disminución en las reservas de agua y que obligará al país a reforzar de manera preventiva la generación térmica ante la posible llegada del fenómeno de El Niño. Las cifras muestran que la demanda residencial e industrial continúa creciendo a un ritmo superior al previsto inicialmente.

La demanda eléctrica aumentó un 8,76 % frente al mismo mes de 2025 y se ubicó cerca de los escenarios más extremos proyectados por los expertos. Según información publicada por El Tiempo, el comportamiento del consumo superó en 245 GWh-mes el Escenario Medio de proyecciones elaborado por la Unidad de Planeación Minero Energética (UPME).

PUBLICIDAD

Al mismo tiempo, los embalses del país registraron un volumen útil agregado del 69,43 %, un nivel inferior a la senda de invierno establecida por la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG). Este escenario ha llevado al Sistema Interconectado Nacional a preparar una mayor participación de las plantas térmicas para enfrentar una eventual reducción de las lluvias.

Actualmente, el sistema eléctrico colombiano dispone de una Capacidad Efectiva Neta de 21.315,61 megavatios en operación comercial. El 62 % de esa capacidad corresponde a generación hidráulica, mientras que las centrales térmicas representan el 29 % y la energía solar aporta el 9 % restante.

PUBLICIDAD

FOTO DE ARCHIVO. Un pescador a orillas del río Magdalena, en medio de una sequía por el fenómeno de El Niño, en la ciudad de Honda, Colombia, 14 de enero, 2016. REUTERS/John Vizcaino
FOTO DE ARCHIVO. Un pescador a orillas del río Magdalena, en medio de una sequía por el fenómeno de El Niño, en la ciudad de Honda, Colombia, 14 de enero, 2016. REUTERS/John Vizcaino

El incremento en el consumo de electricidad ha estado asociado principalmente al aumento de las temperaturas máximas registrado desde marzo en diferentes regiones del país.

De acuerdo con los datos citados por El Tiempo, la demanda creció un 5,67 % en marzo, un 6,7 % en abril y alcanzó un 8,76 % en mayo, consolidando el mayor nivel de consumo residencial e industrial registrado hasta ahora en el Sistema Interconectado Nacional.

Los embalses se mantienen por debajo de la meta prevista

Uno de los principales factores de preocupación está relacionado con el comportamiento de las reservas hídricas.

Al corte del 4 de junio, el volumen útil agregado de los embalses se ubicó en 69,43 %, una cifra que se encuentra 0,63 puntos porcentuales por debajo de la trayectoria de almacenamiento definida por la CREG para la temporada invernal.

Según los análisis técnicos, el país necesita incrementar progresivamente las reservas para afrontar una eventual temporada seca asociada al fenómeno de El Niño.

FOTO DE ARCHIVO. Imagen desde un dron del embalse de San Rafael en La Calera, Colombia, 8 de abril, 2024. REUTERS/Herbert Villarraga
FOTO DE ARCHIVO. Imagen desde un dron del embalse de San Rafael en La Calera, Colombia, 8 de abril, 2024. REUTERS/Herbert Villarraga

Los modelos utilizados por los expertos consideran variables como las proyecciones de demanda elaboradas por la UPME, los cronogramas de nuevos proyectos energéticos, los mantenimientos programados y las características operativas declaradas por las plantas del país.

De acuerdo con esas simulaciones, Colombia debería llegar con un volumen útil superior al 80 % en los embalses antes del inicio del verano de 2026-2027 para garantizar la atención de la demanda sin riesgos para el suministro.

El informe señala que ese proceso de llenado preventivo debería consolidarse de manera progresiva desde agosto de este año.

El sistema se prepara para aumentar la generación térmica

Ante la posibilidad de enfrentar una hidrología deficitaria asociada al fenómeno de El Niño, los expertos consideran necesario fortalecer la participación de las plantas termoeléctricas.

Embalse de Topocoro, lugar donde se desarrolló el operativo de rescate que permitió localizar a la familia de San Gil tras permanecer a la deriva durante la noche - crédito Cotelco
Embalse de Topocoro - crédito Cotelco

Según las proyecciones recogidas por El Tiempo, esperar a que las reservas continúen descendiendo implicaría un riesgo para la estabilidad del sistema eléctrico.

El escenario base toma como referencia las condiciones registradas durante el fenómeno de El Niño de 2015 y 2016, uno de los eventos más severos de las últimas décadas.

Bajo esa simulación, las centrales térmicas tendrían que mantener una generación superior a 90 GWh diarios durante toda la temporada seca.

Esa exigencia obligaría a las autoridades a garantizar el suministro de combustibles y adoptar medidas que permitan mantener la capacidad operativa del parque térmico.

Los especialistas advierten además que estos cálculos se realizan bajo condiciones ideales y sin considerar contingencias adicionales, fallas imprevistas en las plantas o una prolongación extraordinaria de la sequía.

Si alguno de esos factores llegara a presentarse, el país tendría que aumentar aún más la generación térmica para preservar la estabilidad del sistema y evitar riesgos para el abastecimiento de energía.

Temas Relacionados

Energía en ColombiaEmbalsesFenómeno de El NiñoGeneración térmicaColombia -Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Pico y Placa en Bogotá: restricciones vehiculares para este 12 de junio

Esto te interesa si vas a manejar hoy por las calles de la ciudad

Pico y Placa en Bogotá: restricciones vehiculares para este 12 de junio

Elecciones presidenciales de Colombia 2026 en VIVO: el Consejo de Estado resolvió el debate judicial sobre presunta inhabilidad de Abelardo de la Espriella

También el constitucionalista J. Mauricio Gaona publicó un concepto en el que sostiene que Abelardo de la Espriella puede aspirar a la Presidencia pese a haber adquirido la ciudadanía estadounidense

Elecciones presidenciales de Colombia 2026 en VIVO: el Consejo de Estado resolvió el debate judicial sobre presunta inhabilidad de Abelardo de la Espriella

Alertan por estafas en las Zonas de Parqueo Pago de Bogotá: estas son las localidades donde se han reportado casos

La Terminal de Transporte de Bogotá advirtió sobre presuntos casos de fraude y personas que estarían haciéndose pasar por operadores autorizados de las Zonas de Parqueo Pago

Alertan por estafas en las Zonas de Parqueo Pago de Bogotá: estas son las localidades donde se han reportado casos

Millonaria sanción a empresa del bus que se accidentó en Antioquia y dejó 17 muertos revela nuevos hallazgos

La Superintendencia de Transporte impuso una sanción de más de 4.200 millones de pesos a Precoltur, propietaria del bus accidentado en Remedios, Antioquia

Millonaria sanción a empresa del bus que se accidentó en Antioquia y dejó 17 muertos revela nuevos hallazgos

Tarifas diferenciales en Autopistas del Café tendrán que esperar: Gobierno aplaza beneficio hasta 2027

La Consejería Presidencial para las Regiones confirmó que las tarifas preferenciales en los peajes de Autopistas del Café no comenzarán a operar este año

Tarifas diferenciales en Autopistas del Café tendrán que esperar: Gobierno aplaza beneficio hasta 2027
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Alerta en Tolima por la posible llegada de alias Amazonas, señalado cabecilla de las disidencias de las Farc: “Aquí será repelido”

Alerta en Tolima por la posible llegada de alias Amazonas, señalado cabecilla de las disidencias de las Farc: “Aquí será repelido”

Disidencias de las Farc se atribuyeron masacre de cuatro campesinos en Remedios, Antioquia: “Eran informantes”

Gobernador de Antioquia afirmó que secuestrados en Segovia, Antioquia, serían miembros de disidencias de las Farc

Asesinato de ‘La Mona’ termina con la tregua y reaviva la guerra entre Digno Palomino y ‘Castor’ en Barranquilla

Camioneta interceptada en Segovia: cinco personas permanecen desaparecidas tras ataque armado

ENTRETENIMIENTO

Nanis Ochoa reveló que tres cirugías en menos de un año la mantuvieron alejada de las pantallas: “La gente dice que fue por vanidad”

Nanis Ochoa reveló que tres cirugías en menos de un año la mantuvieron alejada de las pantallas: “La gente dice que fue por vanidad”

Kaká se hizo viral por su reacción durante la presentación de J Balvin previa a la apertura en el Mundial 2026

Arelys Henao se refirió al diagnóstico de cáncer que comprometió su vida y su carrera musical

Beéle anunció su regreso a Medellín con el “Borondo Tour”: todo lo que debe saber del concierto

Johanna Fadul confirmó que Juanse Quintero le pidió matrimonio por segunda vez: estos son los planes de boda

Deportes

La ciudad colombiana que rompe récords con la menor cifra de hurtos a personas en 2026

La ciudad colombiana que rompe récords con la menor cifra de hurtos a personas en 2026

Técnico con pasado en la selección de México afirmó que Colombia será local cundo juegue en ese país durante el Mundial

Así fue la preparación de Julián Quiñones para la Copa del Mundo 2026 que lo llevó a anotar el primer gol para México

En video: Julián Quiñones anotó 17 goles en un solo partido en Colombia, esta es la historia

Sebastián Montoya no se confía y quiere seguir sumando en la Fórmula 2: “La realidad es que toca seguir trabajando”