Colombia

Millonaria sanción a empresa del bus que se accidentó en Antioquia y dejó 17 muertos revela nuevos hallazgos

La Superintendencia de Transporte impuso una sanción de más de 4.200 millones de pesos a Precoltur, propietaria del bus accidentado en Remedios, Antioquia

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Imagen de referencia - La Superintendencia de Transporte detectó alteraciones en la revisión técnico-mecánica del bus accidentado en la vía Remedios-Zaragoza - crédito Captura de Pantalla Redes sociales
Imagen de referencia - La Superintendencia de Transporte detectó alteraciones en la revisión técnico-mecánica del bus accidentado en la vía Remedios-Zaragoza - crédito Captura de Pantalla Redes sociales

Seis meses después del accidente que cobró la vida de 17 personas en Antioquia, las autoridades anunciaron una millonaria sanción contra Precoltur, la empresa propietaria del bus siniestrado, tras detectar múltiples irregularidades que, según la investigación administrativa, comprometían la seguridad de los pasajeros. La medida fue adoptada por la Superintendencia de Transporte luego de recopilar pruebas y verificar el cumplimiento de las normas que regulan el transporte especial.

La sanción asciende a 4.215 millones de pesos y se produce después de que el Ministerio de Transporte y la Superintendencia ordenaran, en diciembre pasado, la suspensión inmediata de las operaciones de la compañía. Según las autoridades, los hallazgos encontrados evidenciaron la necesidad de fortalecer los controles sobre este tipo de servicios.

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Las investigaciones revelaron fallas relacionadas con la comunicación con los conductores, programas de capacitación incompletos, irregularidades en los contratos y problemas con la afiliación al sistema de seguridad social de quienes operaban los vehículos. De acuerdo con información publicada por El Tiempo, estas deficiencias fueron consideradas por las autoridades como factores que comprometían la seguridad de los usuarios.

Unidades de emergencia llegaron al lugar para socorrer a los heridos - crédito X
Unidades de emergencia llegaron al lugar para socorrer a los heridos - crédito X

El accidente ocurrió la madrugada del 14 de diciembre de 2025, cuando un bus con más de 20 ocupantes se precipitó a un abismo en el municipio de Remedios, Antioquia.

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La tragedia dejó un saldo de 17 personas fallecidas, entre ellas 16 jóvenes recién graduados y un adulto que regresaban de una excursión organizada para celebrar el final de sus estudios.

Desde entonces, el caso fue asumido por las autoridades competentes con el propósito de establecer las causas del siniestro y determinar eventuales responsabilidades.

Hallazgos llevaron a una sanción superior a los 4.200 millones de pesos

La Superintendencia de Transporte informó que la investigación administrativa se centró en establecer si Precoltur cumplía con las normas de seguridad y con las obligaciones operativas exigidas para la prestación del servicio.

Como resultado de las verificaciones, la entidad concluyó que existían múltiples incumplimientos.

Según explicó el organismo, se revisaron aspectos relacionados con las claves operativas, los vehículos utilizados, la habilitación de la empresa, los mecanismos de comunicación y la capacitación suministrada a los conductores.

Producto de esas inspecciones, se identificaron deficiencias en la comunicación con los conductores y ausencia de tecnología y personal asignado para determinadas funciones.

En el vehículo viajarían estudiantes que regresaban de una excursión - crédito X
En el vehículo viajarían estudiantes que regresaban de una excursión - crédito X

Asimismo, se encontraron irregularidades en la afiliación de los conductores al sistema de seguridad social, programas de formación incompletos y problemas en los contratos de vinculación.

La Superintendencia sostuvo que esas situaciones comprometían directamente la seguridad de los pasajeros.

“La sanción busca garantizar que todas las empresas cumplan con sus obligaciones legales y sobre todo proteger la vida de los pasajeros o de los usuarios de transporte”, indicó la entidad, según información publicada por El Tiempo.

Las inspecciones al bus reforzaron varias hipótesis del accidente

Además de las irregularidades detectadas en la empresa, las autoridades también encontraron inconsistencias durante la revisión técnica del vehículo involucrado en el siniestro.

De acuerdo con los hallazgos divulgados, fueron detectadas mediciones incorrectas en el labrado de algunos componentes y omisiones relacionadas con la inspección de elementos externos e internos del bus.

También se evidenciaron deficiencias en la señalización reflectiva y en otros implementos considerados fundamentales para garantizar la seguridad del transporte.

La Superintendencia de Transporte reiteró que continuará ejerciendo labores de vigilancia sobre las empresas del sector con el objetivo de prevenir nuevos accidentes y garantizar condiciones adecuadas para los usuarios.

“Porque cada vida importa y la movilidad es un derecho de todos”, señaló la entidad al reafirmar su compromiso con las labores de control.

Meses atrás, la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, había advertido que las autoridades no permitirían que irregularidades o negligencias en las revisiones técnicas siguieran cobrando vidas en las carreteras del país.

Mientras avanzan las investigaciones relacionadas con el accidente, la sanción impuesta a Precoltur se convierte en una de las decisiones más severas adoptadas por las autoridades tras la tragedia que enlutó a Antioquia y que dejó una de las peores emergencias viales registradas recientemente en la región.

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