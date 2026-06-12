Alertan por estafas en las Zonas de Parqueo Pago de Bogotá: estas son las localidades donde se han reportado casos

Zona de parqueo pago en Bogotá- crédito Alcaldía de Bogotá

La Terminal de Transporte de Bogotá lanzó una alerta a los conductores que utilizan las Zonas de Parqueo Pago (ZPP) tras recibir reportes sobre posibles fraudes y casos de suplantación de operadores en varios sectores de la ciudad. Las denuncias han llevado a las autoridades a reforzar las recomendaciones para evitar que los usuarios sean víctimas de cobros irregulares.

Los reportes se han concentrado en localidades como Suba, Chapinero y Fontibón, donde algunas personas estarían cobrando por el servicio sin estar autorizadas o haciéndose pasar por trabajadores del sistema. Según información publicada por El Tiempo, la situación ha generado preocupación entre las autoridades distritales.

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La entidad recordó que hacerse pasar por funcionarios o utilizar indebidamente la imagen institucional constituye una conducta ilegal que puede derivar en investigaciones y acciones judiciales. Por esa razón, insistió en que los usuarios deben verificar la identidad del personal y utilizar únicamente los canales oficiales para efectuar los pagos.

Zona de parqueo pago en Bogotá. Terminal de Transportes de Bogotá

De acuerdo con la Terminal de Transporte, los operadores autorizados deben portar uniforme e identificación visible. Los trabajadores oficiales están obligados a llevar carné, gorra y chaqueta azul con el logo de Zona de Parqueo Pago y de la Alcaldía Mayor de Bogotá.

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La advertencia se produce luego de que la entidad recibiera denuncias relacionadas con cobros irregulares y procedimientos que no corresponden al funcionamiento establecido para el sistema.

Suba, Chapinero y Fontibón concentran las denuncias

Las autoridades señalaron que las anomalías han sido reportadas principalmente en las localidades de Suba, Chapinero y Fontibón.

Ante esta situación, la Terminal recordó que los ciudadanos cuentan con una herramienta que permite verificar en tiempo real si una persona está autorizada para prestar el servicio.

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Según explicó la entidad, los usuarios pueden ingresar al portal oficial de Zona de Parqueo Pago y acceder a la opción “Verifica al personal”. Allí es posible consultar, mediante el número de cédula del operador, si este hace parte del sistema.

Cuando la información corresponde a un colaborador autorizado, la plataforma muestra el mensaje “Personal activo Verificado”, junto con el cargo que desempeña y las zonas en las que está habilitado para trabajar.

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Zona de parqueo pago en Bogotá. Terminal de Transportes de Bogotá

Por el contrario, si aparece el mensaje “No verificado”, la recomendación es abstenerse de realizar cualquier pago y reportar la situación a las autoridades.

La Terminal indicó que esta herramienta busca brindar mayores garantías a los usuarios y reducir los riesgos asociados a la suplantación de operadores.

Autoridades advierten sobre pagos no autorizados

La entidad también recordó cuáles son los únicos mecanismos habilitados para efectuar pagos anticipados por el uso de las Zonas de Parqueo Pago.

Entre ellos figuran la aplicación ZPP Bogotá para dispositivos iOS y Android, el asistente virtual ZIPI a través de la línea de WhatsApp 305 939 3333 y las plataformas aliadas Flypass y Gopass.

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Para quienes prefieren realizar pagos en efectivo, la recomendación es exigir siempre el comprobante oficial, el cual es enviado al número de celular registrado por el usuario.

Uno de los principales llamados de atención está relacionado con las transferencias a cuentas personales o billeteras digitales.

La Terminal enfatizó que los operadores autorizados no están facultados para recibir dinero mediante Nequi, Daviplata ni otras plataformas similares, por lo que cualquier solicitud en ese sentido debe ser considerada una señal de alerta.

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Zona de parqueo pago en Bogotá. (Alcaldía de Bogotá)

La entidad también aclaró que el sistema no entrega vales ni recibos elaborados manualmente y advirtió que utilizar mecanismos no autorizados no valida el uso del estacionamiento ni evita eventuales sanciones por parte del personal oficial.

En caso de detectar irregularidades, la recomendación es no entregar dinero a personas no identificadas y reportar inmediatamente la situación a los canales oficiales.

La Terminal recordó que las Zonas de Parqueo Pago forman parte de la estrategia distrital para mejorar la movilidad, organizar el estacionamiento en vía y recuperar el espacio público. Además, señaló que los recursos obtenidos son destinados a programas relacionados con señalización, cultura ciudadana, movilidad y al Fondo de Estabilización Tarifaria.

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