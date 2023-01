Carmen Villalobos dejó de ser “bebecita” y como una “bebesota” presumió sus curvas peligrosas

Carmen Villalobos dejó de ser 'bebecita' y presumió sus curvas peligrosas. Foto: Instagram @cvillaloboss

Carmen Villalobos se ha ganado el cariño de sus seguidores, no solamente por el talento que tiene para la actuación, sino por la tremenda figura que presume a través de sus redes sociales. Y es que la barranquillera ha dejado a más de uno con la boca abierta, cuando de tomar el sol se trata, ya que deja ver el abdomen bien trabajado que tiene y con el que se ha ganado cientos de cumplidos.

Y es que, en su más reciente publicación en redes sociales, la talentosa actriz compartió cómo le han sentado de bien los años. Esto mientras realizaba una dinámica con sus seguidores de preguntas y respuestas, en la que le pidieron que mostrara el cambio de cuando era apenas una niña a como luce en la actualidad.

La primera imagen que subió la barranquillera fue de ella cuando estaba en el colegio, allí se ve a una niña luciendo un uniforme de colegio compuesto por una jardinera rosada y una camisa blanca, acompañada por una lonchera en color amarillo. Posteriormente, la mujer apareció en un diminuto traje de baño en color negro y sobre sus hombros, una salida de animal print.

La actriz no dejó nada suelto y más de uno quedó encantado con la sensualidad de su cuerpo

Con 39 años, Villalobos se ha robado las miradas en varias producciones como el remake de Hasta que la plata nos separe, así como en la nueva versión de 2022 de Café con aroma de mujer y cómo olvidar a Catalina Santana en la versión para Telemundo de Sin senos si hay paraíso. También es una destacada modelo y en sus redes sociales comparte los momentos que vive junto a sus colegas durante las grabaciones.

Los comentarios no tardaron en aparecer, pues el portal de entretenimiento Rechismes se encargó de replicar el contenido y los internautas dejaron algunos halagos para la barranquillera, entre los que destacan que revele el secreto para verse igual que hace algunos años y que por su piel no se vea el paso de la edad, así como la dieta para mantener su figura.

Algunos de los más destacados son: “muy bella”; “sigue igualita que cuando era Catalina Santana de joven”; “yo no sé que tiene Carmen que nos termina enamorando a todos”; “muy linda y todo, no tiene nada que le podamos criticar”; “te veo desde que estaba en primaria ‘tú no eres bebecita, eres abuelotaaaa’”, entre otros.

Por qué estaba alejada de las redes sociales

Durante el último tiempo la barranquillera estuvo ausente y este lunes 2 de enero volvió a hacerse visible en su cuenta de Instagram para explicar el por qué puso en pausa por un momento su actividad en las redes. Fue así que a través de sus InstaStories comenzó por desearle un feliz año a todos sus fanáticos para luego explicar:

“Perdón que no aparecí antes, pero de verdad que estaba súper desconectada, descansando. Como que por un momento me olvidé del celular, ustedes saben que yo soy súper activa en redes sociales, tengo más de ocho días sin postear una foto, que esto es, mejor dicho, un récord para mí. Pero sí quería aprovechar para descansar, pa’ desconectarme, para estar en familia, para disfrutar”, explicó la actriz, que agregó estuvo por fuera de su casa desde tempranas horas y regresó tarde.

