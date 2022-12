Sebastián Caicedo superó la tusa y le envió tierno mensaje a su nueva pareja: “Eres una bendición en mi vida”

Con un mensaje en Instram se confirmaría el rumor que comenzó el 16 de diciembre, cuando las redes sociales se conmocionaron al saber que posiblemente uno de los solteros más cotizados del país ya no estaría disponible. Foto: Instagram.

La tusa le duró poco a Sebastián Caicedo, exesposo de la talentosa actriz Carmen Villalobos. Eso dejó ver en Instagram al publicar una historia con un tierno mensaje a la mujer que le robó el corazón, el mismo que hace pocos meses había sido roto por la separación con la actriz.

Cabe recordar se pensaba que la relación entre Caicedo y Villalobos era una de las más sólidas del mundo del entretenimiento. Sin embargo, tras 13 años juntos, decidieron ponerle fin a un romance que era el más admirado por sus seguidores, sin dar declaración alguna sobre el motivo en específico que los llevó al divorcio. Por lo que pronto surgieron varios rumores en los que incluso señalaban a la actriz de sostener una relación con uno de los participantes de Top Chef, en el que fue presentadora. Así como señalar a Caicedo de ser homosexual.

Ahora, Caicedo parece estar listo para rearmar su vida, esta vez con la empresaria Juliana Diez, con quien se rumoraba en las últimas semanas que habrían comenzado una relación amorosa. La misma que el actor habría confirmado en una historia de Instagram en la que escribió el siguiente mensaje:

“Eres una bendición en mi vida, la respuesta de Dios a muchas oraciones llenas de lágrimas. A través de ti puedo sentir el verdadero AMOR de Dios en mi vida. Dios bendiga tu vida mi amor”.

El actor habría confirmado su nueva relación amorosa. Imagen: Instagram.

Esta sería la confirmación al rumor que comenzó el 16 de diciembre, cuando las redes sociales se conmocionaron al saber que posiblemente uno de los solteros más cotizados del país ya no estaría disponible: Sebastián Caicedo a pocos meses de su divorcio ya se dejaba ver con otra mujer en público. Lo que muchos interpretaron como la confirmación de otro de los rumores que adornó su divorcio con la protagonista del rencauche de Hasta que la plata nos separe: el actor le había sido infiel a Villalobos.

El actor desmintió en su momento las especulaciones por medio de una historia en Instagram, en la que afirmó que nunca se vio involucrada una tercera persona y también negó que fuera gay. En el mensaje, el actor afirmó que la vida llevó a la pareja por caminos diferentes.

Fue la cuenta Rechismes Colombia la que habría confirmado que el actor está involucrado sentimentalmente con la empresaria Juliana Diez, que lidera una marca en el sector textil, luego de que la pareja fue captada mientras departía en una en la Cumbre de Líderes Cristianos, un evento que busca crear un la generación de capacidades de influencia y conexión entre distintos influenciadores que comparten la misma fe. En Instagram también se pueden encontrar interacciones entre Caicedo y Diez que conformarían los rumores.

Interacciones entre Juliana Diez y Sebastián Caicedo. Foto: @july10z. Instagram.

El actor, que vive entre la Ciudad de México y Medellín, declaró en octubre pasado para la Revista People en español que estaba trabajando en su faceta espiritual. Reveló que tras su separación se aferró mucho a su fe en Dios, del cual dijo era el amor más importante en su vida; sin embargo, dejó claro que no está cerrado a iniciar una nueva relación amorosa e, incluso, quisiera ser papá.

También afirmó en su momento, y ante los rumores de una supuesta nueva relación, que tras el difícil proceso de su separación con Carmen Villalobos tuvo frente a él dos caminos: “Dios o la vida mundana” y por ello decidió refugiarse en el primero. Señaló que el tiempo de soltería le ha servido para crecer espiritualmente y darse cuenta de que tenía varios vacíos en su vida, que estaba llenando con cosas innecesarias.

Sin embargo, dejó claro que no está cerrado a encontrar el amor de nuevo. “Soy un hombre enamorado de la vida. De pronto me veo en una relación, no sé si con hijos, ¿por qué no?, hay que estar abierto a una paternidad”, expresó a la publicación antes mencionada.

Seguir leyendo: