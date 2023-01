Rafa Pérez apuntó contra el médico del Junior de Barranquilla y aseguró que físicamente se encuentra bien

El defensor colombiano Rafael Pérez vio truncado su fichaje por el Junior de Barranquilla debido a que no pasó las pruebas médicas de ingreso. Imagen: AFP.

El Junior de Barranquilla es el equipo que más se ha movido en el mercado de fichajes. El conjunto Tiburón le madrugó a 2023, en el que espera ser protagonistas en todos los frentes bajo la dirección técnica de Arturo Reyes, que poco a poco va teniendo a la mayoría de sus jugadores para el inicio de la pretemporada.

Además de la Liga BetPlay Dimayor y Copa Colombia, el Junior de Barranquilla jugará la primera fase de la Conmebol Suramericana ante el Deportes Tolima en el Manuel Murillo Toro de Ibagué. Vale resaltar que esta edición del certamen continental se definirá a partido único.

De momento, los refuerzos que más han llamado la atención en el Junior de Barranquilla son: Vladímir Hernández, procedente del Independiente Medellín, Carlos Sierra, Leíder Berrío y Brayan León, ambos vienen de ser campeones con el Deportivo Pereira.

Sin embargo, en las últimas horas se cayó la contratación del defensor central Rafael Pérez que jugó el último año para Talleres de Córdoba de Argentina. Según el departamento médico del Junior, el futbolista de 32 años no está en óptimas condiciones, lo cual ha sido desmentido por el propio jugador.

Le puede interesar: Él es Alexei Rojas, arquero de ascendencia rusa de la selección Colombia para el Sudamericano sub-20

En diálogo con el programa El VAR de Caracol Radio, Rafael Pérez habló su fichaje fallido con el Junior de Barranquilla en el que ya jugó entre 2017 y 2020. “Hasta donde tengo entendido fue un tema netamente del departamento médico que ha emitido un concepto de que supuestamente no estoy al 100 % para mi admisión al Junior”.

De igual manera, apuntó contra el médico del Junior, Luis Javier Fernández: “Prevé que tengo síntomas de que pueda sufrir un tema de pubalgia, pero yo digo que estoy al 100 por ciento de mis condiciones y le hice saber a mi representante que si me lesiono de eso, cosa que estoy seguro de que no será así, no le cobraría un solo centavo al club. Hago énfasis porque esta situación la verdad está dañando mi nombre porque en todos lados sale que Rafael Pérez no llegó a Junior por evaluación médica y quedó como si yo estuviera lesionado o tuviera alguna limitación. En mi caso no es así”.

“Yo contra los dirigentes no tengo ninguna queja. Ellos hicieron un esfuerzo bastante grande para que yo viniera y se hiciera todo lo que concierne a mi vinculación con Junior. El máximo accionista, don Fuad Char, fue quien le notificó a mi representante de dicho reporte del médico”.

Así mismo, el exjugador de Independiente Santa Fe, no ocultó su malestar por la situación que está viviendo: “Tengo la esperanza de que esto haya sido un malentendido porque yo estoy físicamente al 100 por ciento, la muestra es que un día antes de venir a Barranquilla estaba haciendo mi pretemporada con Talleres, con quien aún tengo contrato vigente. Habrá que hablar con el representante y ver qué puede pasar”.

Por otro lado, el Junior de Barranquilla confirmó que jugará dos partidos de preparación en territorio peruano ante Alianza Lima el 8 de enero, mientras que el 11 del mismo mes se medirá ante el Deportivo Carlos A. Mannucci.

Seguir leyendo: