James Rodríguez comentó publicación de Dua Lipa: “Usted puede parcero”

El deportista colombiano comentó la más reciente publicación de la artista británica y recibió muchas respuestas que lo calificaban de 'Don Juan'

La vida amorosa del futbolista James Rodríguez sigue siendo un tema que da mucho de qué hablar entre los seguidores del deportista. Por el momento se sabe que el famoso está soltero, aunque recientemente se le ha vinculado con la modelo Daniela Acuña, pero recientemente se le vio comentando en una publicación de la artista internacional Dua Lipa.

En su cuenta oficial de Instagram, la cantante británica compartió una interesante galería de fin de año que impactó gratamente a sus 87,6 millones de seguidores, entre ellos al futbolista colombiano. Dua Lipa posó en las fotografías y videos con un vestido ceñido al cuerpo con detalles plateados.

Sin embargo, el detalle que más se llevó la atención de los internautas fue que el vestido era abierto en la parte de atrás, tanto que dejaba ver parte de la ropa interior blanca que llevaba la famosa. El atuendo lo combinó con unas botas altas de color fucsia y unos aretes plateados grandes.

“Feliz Año Nuevo. Deseándoles paz, amor, salud y felicidad para el año que viene”, escribió la artista que se presentó en septiembre de 2022 en Bogotá. Recibió la respuesta de miles de sus seguidores, otros famosos artistas y, destacó en la sección de comentarios, el colombiano James Rodríguez.

El actual mediocampista ofensivo del club Olympiacos no escribió mucho en la publicación de la cantante, apenas le comentó algunos emoticones que hacen referencia a la celebración y fuegos artificiales. Aunque solo fueron esos dos pequeños detalles, la respuesta de Rodríguez no pasó desapercibida por los internautas colombianos, recibiendo más de 80 respuestas con burlas y demás.

El atuendo de Dua Lipa en las fotografías estaba recibiendo muchas críticas, pues decían que era "vulgar", por lo que ella decidió limitar los comentarios

“Quedaste como loco”; “Pana, ya no puedes jugar en las grandes ligas”; “loquito jajaja”; “¿qué haces aquí?”; “metiendo presión, bien ahí”; “vamoooooos James”; “sin miedo que si le copia estas haciendo patria”; “el que tenga miedo a morir, que no nazca”; “Usted puede parcero”, fueron algunas de las respuestas que le dejaron al futbolista. Aunque hay que resaltar que James sigue a Dua Lipa en la red social, pero ella a él no.

Los seguidores del deportista no lo bajaron de ‘Don Juan’ y lo animaron a intentar conquistar a la intérprete de ‘Levitating’, ‘Don’t Start Now’ y ‘Physical’. Es de resaltar que ambos están solteros, pero como casualidad a la cantante y al futbolista recientemente los han ligado sentimentalmente con otras personas a través de rumores.

James y Daniela Acuña

Fuera de las canchas, a James Rodríguez lo han relacionado en más de una oportunidad con nuevas parejas sentimentales tras conocerse el final de su relación con la venezolana Shannon De Lima. Recientemente en el programa de chismes Lo Se Todo se informó que el colombiano podría tener una nueva pareja, tras los rumores que lo situaban en meses anteriores con Kimberly Reyes o la española Sarah Loinez.

Citando “fuentes de primera mano”, el programa mencionó que la nueva pareja del ‘10′ de la Selección Colombia sería Daniela Acuña, modelo barranquillera con la que llevaría saliendo desde hace unos cinco meses. Sin embargo, la fuente se encargó de aclarar que al menos de momento no se trataría de una relación formal, aun cuando reiteran que hay “bastante química” entre los dos.

Al respecto, la modelo respondió a los rumores del programa. “¿James Rodríguez, de qué hablas? Pues si ustedes quieren ver algo véanlo en mis redes sociales. Mira mis redes, ahí tú me dices qué tal. Ustedes son Lo Sé Todo, ustedes lo saben absolutamente todo”, aseguró la mujer.

Dua Lipa y Jack Harlow

Un medio de farándula internacional aseguró que desde el mes de noviembre Dua Lipa ha estado saliendo con un rapero estadounidense

El medio estadounidense Page Six aseguró en una de sus más recientes publicaciones que el corazón de la cantante británica fue conquistado por el rapero Jack Harlow. Según el medio, los dos músicos se conocieron hace varios meses en Los Ángeles durante el Variety Hitmakers Brunch; y habrían iniciado su relación el pasado mes de noviembre.

Señalaron que una fuente cercana al rapero americano les confirmó que “estaba muy interesado en ella, y que iba a buscar que la historia de amor pasara”. Sin embargo, ni Dua Lipa ni Jack Harlow han confirmado o desmentido esta información.

