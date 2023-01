La alemana Rebecca Sprößer le pidió a exconsejero juvenil de Bogotá que deje la guerrilla: “Baja este fusil y regresa a casa, carajo”

Es de recordar que Sprößer fue expulsada de Colombia por parte del Gobierno Nacional y Migración Colombia el 26 de julio del 2021. La determinación se realizó luego de que se le acusara de tener vencido su permiso de estancia en Colombia

Rebecca Sprößer, ciudadana alemana que participó activamente del paro nacional colombiano desarrollado en el año 2021, envió un mensaje especial a David Steven Fernández Soler, joven de 24 años que, el pasado 14 de diciembre, a través de un video, informó que se unía a las filas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias Ejército del Pueblo, en el programa agrario. La extranjera, que durante las manifestaciones residió en Cali, reveló que tuvo la oportunidad de compartir tiempo con aquel muchacho, por lo que aseguró conocerlo y saber que él no es una mala persona.

“David, yo solo te puedo decir que esto no eres tú, no te lo creo, tú eres mucho mejor y más grande que esto lo que muestras en ese video. Si necesitas protección, escríbeme, yo te ayudo, no estás solo y tú lo sabes. Baja este fusil y regresa a casa carajo, el mundo te necesita, pero ahí no es”, comentó la mujer a través de sus redes sociales. Es de recordar que Sprößer fue expulsada de Colombia por parte del Gobierno Nacional y Migración Colombia el 26 de julio del 2021. La determinación se realizó luego de que se le acusara de tener vencido su permiso de estancia en Colombia.

Rebecca, ciudadana alemana

“Teniendo en cuenta lo anterior y buscando salvaguardar la integridad de Rebecca Marlene Sproesser, así como mantener el orden y la seguridad nacional, Migración Colombia, actuando de acuerdo con sus facultades constitucionales y garantizando y respetando los derechos de la ciudadana extranjera, tomó la decisión de expulsarla, de manera discrecional”, señaló Migración, en su momento. La decisión, sin embargo, fue revocada en noviembre del 2022. La nueva resolución señalaba que la expulsión de la alemana no tenía “fundamentos de hecho y de derecho”.

Tal y como lo señaló Rebecca, conoció a David Steven durante el estallido social, en Cali. En aquel momento, cuenta, tuvo la oportunidad de compartir ideas con él acerca “del cambio, de un futuro mejor y de la paz”. Compartió espacios de debate con él en la universidad del Valle durante la Asamblea Nacional Popular. “Lo único que yo puedo decir es: Yo conocí a un muchacho valiente, noble e inteligente, con un alma hermosa y sensible. Desde entonces yo mantenía al tanto de él, nos saludamos, charlamos y a mí me encantó el material que solía subir porque sus historias siempre fueron muy sabias, tiernas y pacíficas. Hoy es un día muy triste para Colombia, igual que para La Paz Total”, destacó.

Aseguró que tiene el corazón roto desde que se enteró que el joven decidió convertirse en guerrillero. “No tengo palabras y plenamente estoy en shock. Se ve agotado, triste, asustado y prácticamente no parpadea. De esa sonrisa forzada del inicio no queda nada. Ni siquiera puedo imaginarme la desesperación que podría haberlo llevado a eso”, añadió.

Rebecca Linda Marlene Sprößer

En el video en el que David Steven anunció su decisión argumentó que su trabajo en las manifestaciones había sido en vano. “Para quienes me conocen y para quienes no, participé activamente en los movimientos sociales del levantamiento popular del 28 de abril del 2021 en Bogotá. Participé también en procesos institucionales como consejero de Juventud”, inició diciendo.

“A pesar de estar consagrado en la Constitución el Derecho a Protestar quiero realizar mis siguientes denuncias: amenazas contra mi integridad física por parte de grupos paramilitares diligenciados desde la Brigada XIII y la Policía en Bogotá, Persecución y perfilamiento. Atentados contra mi vida como el ocurrido en la manifestación de julio de este año. Persecución sicológica y mediática por parte de medios de comunicación como ‘El Expediente’”, concluyó el joven en el video que circuló a través de las redes sociales.





Seguir leyendo: