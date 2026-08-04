Gobierno Petro publicó las hojas de vida de los ministros designados por Abelardo de la Espriella: esta es la razón

El presidente electo Abelardo De la Espriella junto a los ministros designados que integrarán su gabinete a partir del 7 de agosto de 2026. - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

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A falta de tres días para la posesión presidencial de Abelardo de la Espriella, la Presidencia de la República de Colombia publicó las hojas de vida de 11 de los 18 ministros designados por el presidente electo.

La información fue publicada en el sistema de aspirantes del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre).

La difusión de esas hojas de vida constituye el primer paso formal del relevo de mando, pese a que hubo dificultades en el empalme entre las administraciones saliente y entrante.

Entre los futuros jefes de cartera que aparecen en el sistema aparecen nombres como Rodrigo Lara Restrepo para el Ministerio del Interior, Indalecio Dangond en Agricultura, Jorge Eduardo Mora en Defensa, Mauricio Gómez Amín en Comercio y Fabio Alberto Arjona en Ambiente.

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También figuran Elsa Noguera como ministra de Transporte, Paola Holguín en Cultura, Iván Cancino en Justicia, Jaime Andrés Beltrán en Vivienda y Miguel Gómez Martínez en Hacienda.

Del mismo modo, figuran otros aspirantes como Nicolás Gómez Arenas, postulado como jefe del despacho presidencial; Carlos Andrés Ríos Puerta, designado como director del Dapre, y Valerie Lafaurie García, propuesta como consejera presidencial para las regiones.

Requisito obligatorio

El requisito no es accesorio. Según la ley, las hojas de vida deben estar visibles en la plataforma oficial antes de que los designados puedan ejercer funciones.

La norma que exige el trámite es el Decreto 1083 de 2015, que compiló reglas fijadas en el Decreto 4567 de 2011. Ese marco ordena que los perfiles de aspirantes a cargos de libre nombramiento y remoción, como los ministros, se exhiban en la web de la Presidencia de la República.

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El procedimiento debe cumplirse antes del nombramiento y la posesión: la regulación dispone un plazo mínimo de tres días calendario de publicación para recibir comentarios ciudadanos y establece que la autoridad nominadora no puede avanzar si no se realiza esa etapa.

Según lo previsto, si el Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) de la administración saliente no cargaba los documentos con anticipación, el equipo de De la Espriella debía esperar a asumir el poder para subir las hojas de vida, lo que habría demorado la juramentación oficial del gabinete más allá del 7 de agosto.

Se espera que el resto de hojas de vida de los funcionarios designados sean cargados en el transcurso del martes 4 de agosto.

La administración entrante de Abelardo De la Espriella comenzará el viernes 7 de agosto, fecha en la que asumirá la Presidencia de Colombia para el período 2026-2030.

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