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Estos serían los primeros miembros de la cúpula militar de Fuerzas Militares en el gobierno de Abelardo de la Espriella

Desde el lunes 3 de agosto, se estaría llevando a cabo una junta de generales en el Cantón Norte debate las salidas de oficiales que dejarán paso a nuevos liderazgos, reflejando el deseo del equipo del recién electo mandatario, de marcar distancia con la administración anterior

El Ejército de Colombia tiene 9.180 oficiales frente a una planta autorizada de 10.923, con una cobertura del 84% y 1.743 vacantes - crédito Cristian Bayona/Colprensa
Abelardo de la Espriella ya tendría lista su cúpula militar, que anunciaría el 7 de agosto, día en el que se posesiona como nuevo presdiente de Colombia - crédito Cristian Bayona/Colprensa
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La inminente llegada de Abelardo de la Espriella a la Presidencia de Colombia ha acelerado los movimientos en el alto mando militar. El próximo 7 de agosto, desde el Batallón Pichincha en Cali, se anunciará la nueva cúpula de las Fuerzas Militares, en una ceremonia que coincidirá con la posesión presidencial.

De acuerdo con información revelada por La FM, el proceso de selección se ha caracterizado por una clara intención del nuevo Gobierno: renovar completamente la jerarquía militar y policial que acompañó al presidente saliente, Gustavo Petro. Desde el lunes 3 de agosto, se estaría llevando a cabo una junta de generales en el Cantón Norte debate las salidas de oficiales que dejarán paso a nuevos liderazgos, reflejando el deseo del equipo del recién electo mandatario, de marcar distancia con la administración anterior.

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El Ministerio de Defensa retiró del servicio activo a 10 tenientes coroneles del Ejército Nacional mediante la Resolución 008016 del 6 de julio de 2026 - crédito @mindefensa/X
De acuerdo con información revelada por La FM, el proceso de selección se ha caracterizado por una clara intención del nuevo Gobierno: renovar completamente la jerarquía militar y policial que acompañó al presidente saliente, Gustavo Petro - crédito @mindefensa/X

Los nombres que lideran el sonajero militar

Para ocupar el cargo de comandante de las Fuerzas Militares, dos figuras concentran la atención. Por un lado, se menciona al mayor general Juan Carlos Correa Consuegra, actual inspector general de la institución y con amplia experiencia dentro de la fuerza. Por otro, surge el nombre del mayor general Erick Rodríguez, que, a pesar de haber sido retirado recientemente por sus declaraciones sobre la carnetización de disidencias en zonas sensibles, conserva su estatus de militar activo, gracias al periodo administrativo de noventa días conocido como “tres meses de alta”.

En el caso de que el general Rodríguez sea seleccionado, no sería necesario gestionar su reintegro, ya que la normativa le otorga ese margen temporal para trámites internos, manteniendo formalmente su vínculo con el Ejército Nacional.

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Cambios en el comando de Ejército, Armada, FAC y Policía

Para la comandancia del Ejército Nacional, el mayor general Walther Adrián Giraldo, actual jefe de Estado Mayor de Operaciones, figura entre los favoritos. A él se suman el brigadier general Óscar Murillo, retirado durante el gobierno anterior y quien atribuye su salida a presiones del ELN, así como el mayor general José Bertulfo Soto Sánchez, responsable del Estado Mayor Generador de Fuerza.

Varios militares del Ejército de Colombia, de espaldas, con uniformes de camuflaje, de pie en una formación en un campo abierto. No se ven sus caras.
Militares del Ejército de Colombia con uniformes de camuflaje están de pie en formación con sus espaldas visibles, en lo que parece ser una ceremonia o instrucción militar - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

De acuerdo con fuentes consultadas por el medio de comunicación, el mayor general Jaime Alonso Galindo sería el único oficial de la actual estructura que podría conservar su puesto como segundo comandante del Ejército.

La Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC) podría quedar bajo el mando del mayor general Edgar Falla Vargas, mientras que la Armada Nacional tendría como comandante al vicealmirante Hernando Enrique Mattos Dager, quien actualmente lidera el Estado Mayor Naval de Apoyo a la Fuerza. Para la dirección de la Policía Nacional, el candidato señalado es el mayor general Luis Enrique Méndez.

Salida y transición de los actuales altos mandos

El relevo implica que los actuales comandantes deberán decidir entre el retiro o aceptar comisiones en el extranjero. Los casos del general Carlos Fernando Silva (FAC) y del almirante Juan Ricardo Rozo quedan abiertos a esa posibilidad, mientras que el general William Rincón Zambrano regresará al retiro tras haber sido reincorporado durante la administración de Petro.

El proceso de ascensos abarca todas las ramas: Ejército, Armada Nacional y Fuerza Aeroespacial Colombiana, con nombramientos clave en cada una - crédito Colprensa
La Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC) podría quedar bajo el mando del mayor general Edgar Falla Vargas, mientras que la Armada Nacional tendría como comandante al vicealmirante Hernando Enrique Mattos Dager, quien actualmente lidera el Estado Mayor Naval de Apoyo a la Fuerza- crédito Colprensa

Una excepción podría ser el general Royer Gómez, que, según lo solicitado por un sector de altos oficiales, permanecería como comandante del Ejército Nacional hasta que se concrete la designación de los nuevos responsables.

El general Hugo Alejandro López, por antigüedad, deberá pasar al retiro, cerrando así su ciclo dentro de la institución.

La estrategia apunta a una ruptura total con la cúpula vinculada al mandato de Gustavo Petro. El equipo de De la Espriella considera fundamental esta transformación para definir un nuevo enfoque de seguridad y control militar. Por ello, las juntas de generales han cobrado relevancia en la definición de los oficiales que dejarán sus cargos y de quienes asumirán la conducción de las fuerzas armadas y policiales.

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