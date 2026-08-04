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Petro insistió en desconocer la victoria de Abelardo de la Espriella y en que hubo un patrón matemático en las elecciones: “Presidente ilegítimo”

El presidente saliente sostuvo que un grupo de 70.000 testigos digitales detectó la adulteración de al menos 120.000 documentos electorales

Petro se niega a reconocer la victoria de Abelardo de la Espriella e insiste en que hubo un patrón matemático en las elecciones - crédito Visuales IA
Petro se niega a reconocer la victoria de Abelardo de la Espriella e insiste en que hubo un patrón matemático en las elecciones - crédito Visuales IA
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Gustavo Petro, a tres días de dejar la Presidencia, volvió a denunciar un presunto fraude en las elecciones del 21 de junio de 2026. Según dijo, el escrutinio que dio como ganador a Abelardo de la Espriella estuvo rodeado de “oscuridad”, pese a que el resultado fue avalado por el Consejo Nacional Electoral (CNE) para el periodo 2026-2030.

En efecto, sostuvo que un grupo de 70.000 testigos digitales detectó la adulteración de al menos 120.000 documentos electorales. También afirmó que, mediante un test de rachas, se habrían encontrado irregularidades en 1.350 puestos de votación.

Petro se negó otra vez a reconocer el triunfo de su sucesor, que obtuvo una ventaja de 0,96% sobre el senador oficialista Iván Cepeda. En su intervención, aseguró que el ganador real de la contienda fue Cepeda y calificó a De la Espriella como un “presidente ilegítimo”.

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“Jurídicamente, se habla de pruebas y evidencias que hay que tomarlas sobre un conjunto para encontrar que efectivamente hubo un fraude electoral y algorítmico sistemático sobre un volumen de votos enorme a favor de Abelardo de la Espriella, sin que mediara la decisión popular”, señaló el mandatario saliente en una transmisión desde la Casa de Nariño.

Tras exponer las presuntas pruebas, el jefe de Estado expuso en sus redes sociales que los fenómenos de votación, llamados rachas, en los que por pocos votos ganaba De la Espriella, líder del movimiento político Defensores de la Patria, pueden ocurrir en ciertas mesas electorales, mas no a nivel general.

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Petro afirmó que hay indicios de manipulación de las elecciones - crédito @petrogustavo/X
Petro afirmó que hay indicios de manipulación de las elecciones - crédito @petrogustavo/X

En su análisis, Petro señaló que no se trata de la influencia de los humanos en el conteo, sino de un patrón, por lo que reafirmó que hubo una manipulación en el conteo de votos de programas informáticos.

“Este fenómeno se puede dar en 82 puestos de votación según la estadóstica, pero no en 1350 puestos de votación. Hay un patrón matemático en la votación y no un comportamiento humano (sic)”, escribió en su cuenta de X.

El presidente saliente sostuvo que un grupo de 70.000 testigos digitales detectó la adulteración de al menos 120.000 documentos electorales - crédito @petrogustavo/X
El presidente saliente sostuvo que un grupo de 70.000 testigos digitales detectó la adulteración de al menos 120.000 documentos electorales - crédito @petrogustavo/X

Y agregó: “En las mesas un modelo matemático por bloques. Las primeras mesas gana Aberlado las últimas gana Cepeda, siempre así en 32.000 mesas. Eso no lo hacen los seres humanos cuando votan sino las matemáticas en un software”.

Petro apuntó a la Registraduría y al software electoral

- crédito Andrea Puentes/Presidencia
Gustavo Petro aseguró que los resultados electorales de 2026 habrían sido modificados mediante herramientas informáticas durante el proceso de conteo y escrutinio - crédito Andrea Puentes/Presidencia

En otro mensaje, el presidente Gustavo Petro responsabilizó a la Registraduría Nacional del Estado Civil por no haber reformado “a tiempo” el sistema para estas elecciones y extendió sus cuestionamientos a los comicios regionales del 29 de octubre de 2023. También dirigió sus acusaciones contra los hermanos Bautista, propietarios de Thomas Greg & Sons, por una supuesta manipulación del software electoral.

El punto central de su denuncia fue la desaparición del “candado hash” en los formatos E-14 cargados a la plataforma de la Registraduría. “Yo fui elegido en un sistema electoral en el que se garantizaba un candado en los documentos que se suben a la plataforma. Pero al quitarle eso cambia absolutamente todo, pues los PDFs se vuelven modificables”, advirtió.

Petro dijo además que el registrador Hernán Penagos “mintió a la ciudadanía” y sostuvo que con esa actuación “se rompieron tratados internacionales firmados por Colombia”. Sus críticas también alcanzaron al Consejo de Estado, que negó la demanda de nulidad de la elección presentada por sectores afines al oficialismo.

“Me extraña que magistrados del Consejo de Estado hayan querido censurarme. Dije que los formularios E-14 que se deben subir a la mesa escrutada sin control ciudadano, he aquí la oscuridad. Nunca se entregó el software a unos expertos. Se mostró que es diferente y se le entregó al Procurador. En Colombia nunca se pudo hacerle una auditoría experta al software (sic)”, expuso.

El presidente vinculó sus denuncias con riesgos de violencia

En la misma declaración, Petro aseguró que dispone de información sobre decenas de toneladas de explosivos en Cali, Valle del Cauca, y en otros lugares del país. “Estamos tratando de ubicarlas, porque si llegan a ser utilizadas, lo que tendremos es terrorismo. Me comprometí hace 37 años a no llevar a Colombia hacia las armas y la violencia”, dijo.

El mandatario colombiano vinculó el escenario postelectoral con una crisis institucional de fondo. “Nos encontramos ante un problema constitucional profundo, porque estamos ante un presidente ilegítimo, porque el que ganó es Iván Cepeda. Extranjeros hicieron con dinero el fraude que impone un mandatario que no ganó. Adiós soberanía nacional, y somos colonia a partir de las 3:00 p. m. del viernes; perdimos 200 años de historia independiente”, afirmó, señalando a Israel de lo sucedido.

Petro añadió que saldrá del poder “a ser el jefe de medio país” y denunció amenazas en su contra. “Salgo a ser el jefe de medio país, que me quiere, con la amenaza de que me extraigan, porque se me exige que me porte bien... ¿Pero cómo un demócrata puede aceptar un fraude?”, concluyó.

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