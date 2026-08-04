El ministro de Defensa se retractó después de decir que durante el Gobierno Petro se redujeron los homicidios contra líderes sociales: “Cometí una imprecisión”

Pedro Arnulfo Sánchez reconoció aumento de homicidios de líderes sociales durante su gestión - crédito Luis Jaime Acosta/REUTERS

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El ministro de Defensa saliente de Colombia, Pedro Arnulfo Sánchez, rectificó públicamente una afirmación realizada durante una entrevista en La Luciérnaga de Caracol Radio.

Sánchez admitió que cometió un error al declarar que los homicidios de líderes sociales habían disminuido durante el actual gobierno de Gustavo Petro. “Afirmé que había disminuido. No es correcto. Durante este periodo de gobierno, la cifra registra un aumento frente al periodo anterior”, reconoció.

El jefe saliente de la cartera de Defensa subrayó la relevancia de precisar la información, señalando que “me equivoqué en ese dato y lo corrijo públicamente”. Explicó que la reducción de homicidios solo se registró en el caso de los firmantes del Acuerdo Final de Paz.

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Según Sánchez, los asesinatos y desapariciones de este grupo disminuyeron un 33%, pasando de 343 a 229 casos. “Pero detrás de cada cifra hay una vida, una familia y una comunidad. Por eso, más allá de las estadísticas, nuestra obligación es actuar”, expresó.

Ministro de Defensa saliente corrigió cifras y reveló incremento en asesinatos de líderes sociales - crédito @PedroSanchezCol/X

Sánchez detalló que, bajo la directriz del Ministerio de Defensa, la fuerza pública implementó por primera vez la Operación Themis. Esta acción coordinada busca identificar, perseguir y capturar a los principales responsables de homicidios contra líderes sociales y firmantes de paz.

“La seguridad de quienes defienden sus comunidades y de quienes decidieron dejar las armas tiene que traducirse en resultados”, afirmó el ministro.

El funcionario informó que, entre el 14 de marzo de 2024 y el 30 de junio de 2026, Themis resultó en la materialización de 300 órdenes de captura, la mayoría dirigidas a miembros de estructuras armadas organizadas y grupos delincuenciales. Además, 28 individuos incluidos en los carteles de “Los Más Buscados” por delitos contra firmantes del Acuerdo Final de Paz fueron capturados, según los datos presentados.

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El ministro puntualizó que la operación contempla recompensas que varían entre 101 y 650 salarios mínimos legales mensuales vigentes, de acuerdo con la importancia de cada objetivo y los criterios definidos por las autoridades.

Sánchez enfatizó la continuidad de estas acciones: “La fuerza pública seguirá persiguiendo a quienes asesinan, amenazan y aterrorizan a nuestros líderes sociales y firmantes de paz. Continuaremos a la ofensiva, hasta el último día, como si fuera el primero”.

Finalmente, el Ministerio de Defensa reiteró los canales para que la ciudadanía denuncie cualquier hecho relacionado con el crimen.

Pedro Arnulfo Sánchez admitió error sobre reducción de homicidios y destacó resultados de la Operación Themis - crédito Luisa Gonzalez/REUTERS

Esto fue lo que dijo Pedro Arnulfo Sánchez sobre los homicidios contra líderes sociales: “El asesinato se redujo"

El ministro de Defensa saliente de Colombia, Pedro Arnulfo Sánchez, defendió el balance de seguridad presentado por el presidente Gustavo Petro ante el nuevo Congreso de la República.

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Durante una entrevista concedida a Caracol Radio, el funcionario expuso que la reducción de homicidios en 15 departamentos y 18 capitales respalda las cifras oficiales divulgadas por el Gobierno.

Según Pedro Arnulfo Sánchez, “cuando uno compara la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes entre el 2021 y el 2025, se redujeron los homicidios en 15 departamentos y en 18 capitales”.

El ministro subrayó que, aunque los cultivos de coca alcanzaron 253.000 hectáreas, esa cifra representa solo “un 0.23% del territorio nacional”. No obstante, advirtió sobre el impacto de ese porcentaje en la cadena del narcotráfico y en el consumo de sustancias ilegales.

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Pedro Arnulfo Sánchez defendió reducción de homicidios - crédito REUTERS/Luisa González

Sánchez recalcó: “Uno no puede acabar con las redes del narcotráfico y la minería ilegal solamente bombardeando”. Añadió que estas actividades también afectan espacios urbanos y sociales: “Están en las calles, en los parques, en las empresas, incluso en las fiestas a las cuales algunos asisten y consumen cocaína, marihuana y piden que acabemos con ese cáncer”.

El balance del Gobierno ha enfrentado cuestionamientos por el tono optimista del presidente, especialmente en torno al asesinato de líderes sociales y el aumento de masacres.

De acuerdo con Sánchez, “el asesinato de líderes sociales se redujo en este gobierno, pero siguen existiendo. Las masacres se aumentaron”. Precisó además que “alrededor del 80% de quienes mueren tienen relación con un grupo criminal o hacían parte de uno”.

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