Hombre que había sido reportado desaparecido en la noche de Año Nuevo apareció sin vida en una alcantarilla

Autoridades del municipio de Chaparral, en el departamento del Tolima, fueron notificadas que dentro de una alcantarilla, ubicada en la vía llegando a la vereda Puterales, en el corregimiento El Limón, se había encontrado el cuerpo sin vida de un hombre. Al lugar se acercaron familiares de Efrén Sánchez Tique, quienes reconocieron el cuerpo y confirmaron que se trataba de su pariente. Asímismo, se acercaron integrantes de la Policía Judicial, quienes inspeccionaron el cadáver.

“Nosotros hicimos la extracción del cuerpo de la alcantarilla y ya las autoridades competentes se pusieron al frente de la situación para poder establecer lo sucedido y dar la información a los familiares”, señaló el director de la Defensa Civil, Luis Fernando Vélez.

Hasta el momento no se conoce pronunciamiento oficial por parte de las autoridades sobre las causas del suceso y los familiares están a la espera de información relacionada con el caso.

Desconocimiento del paradero del ‘Gato’ durante el fin de año

Desde el sábado 31 de diciembre, por medio de redes sociales del sur del departamento, se compartieron imágenes sobre Efrén Sánchez Tique en donde se solicitaba colaboración e información relacionada con la desaparición del ‘Gato’

‘‘Recurro a este medio a quien me pueda colaborar o me pueda dar información respecto al señor Efrén Sánchez Tique, más conocido como ‘Gato’, no sabemos nada de su paradero desde el 31 de diciembre a mediodía que salió de su casa hacia Chaparral”. Mencionaron sus familiares por medio de cuenta en Facebook.

Además, se añadió que “Fue visto por última vez más o menos como a las 4 de la tarde en El Limón, de resto desconocemos su paradero. Agradezco cualquier información”

Accidentes relacionados con alcantarillas en el departamento de Tolima

Previo al encuentro del cuerpo del ciudadano Efrén Sánchez Tique en una alcantarilla, se conoce caso ocurrido en la calle 12 de con carrera quinta de la capital tolimense, donde un hombre que se movilizaba en moto fue víctima de un hueco. Familiares del joven se refirieron al caso e informaron que este se movilizaba junto a su mascota y el Instituto Ibaguereño de Acueducto y Alcantarillado (IBAL), no puso la señalización correspondiente para evitar la tragedia.

Así mismo, la directora de la Junta de Acción Comunal del barrio Arkalá se refirió en entrevista con Alerta Tolima a las dificultades que los ciudadanos pasan día a día debido a la reposición que el IBAL adelanta en el alcantarillado de la carrera 13 desde finales de noviembre del 2022 lo cual ha generado infinidad de accidentes en la zona y aumenta la inseguridad entre los vecinos.

Conmemoración del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas. EFE/ Luis Eduardo Noriega A./Archivo

Balance de las personas reportadas desaparecidas en el Tolima y a lo largo del país

‘’Más de 1.700 familias continúan buscando a familiares desaparecidos en el departamento del Tolima’', según lo indicó Isabel Cristina Pardo, defensora de derechos humanos y secretaria de Movimiento Nacional de Víctimas, en diálogo con Caracol Radio, con relación al número de casos que se han denunciado.

Por otro lado, en el informe brindado por la Comisión de la Verdad en el mes de junio del 2022, se socializó que en el país 120 mil personas se reportan como desaparecidas desde 1985 y muchas de las familias de estos continúan una ardua búsqueda aun con el paso de los años.

Conforme al Centro de Memoria Histórica, las víctimas de la desaparición forzada se han visto expuestas a otro tipo de violación de los derechos humanos, porque este fenómeno causa dolor prolongado para el núcleo familiar, altera la vida por generaciones y paraliza las comunidades.





