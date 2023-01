Yeison Jiménez explicó por qué se propuso no tomar licor en diciembre: “Me iba a generar mucho más desgaste”

Yeison Jiménez tras cumplir su propósito de no tomar en diciembre: “La mejor manera de lograr nuestros sueños es siendo coherentes con nuestros actos”. Foto: Instagram @Foto: Instagram @yeison_jimenez

Empezó el 2023 y Yeison Jiménez quiso realizar una publicación muy especial en sus redes sociales para dar comienzo a este nuevo año. ¿De qué se trató? Pues bien, el cantante de música popular dio cuenta de su satisfacción por haber cumplido un propósito que se trazó para el mes de diciembre: no tomar alcohol. Fue así que comenzó por expresar por medio de un video:

“Quiero enviar un saludo muy especial para todos ustedes aquí desde mi casa, desearles un feliz año nuevo a todos los seguidores de mi música, a todas las personas que apoyan mi talento. Este año tomé la decisión de no tomar durante el mes de diciembre debido a que tenía muchísimo trabajo y esto, sabía, que me iba a generar mucho más desgaste”.

También le puede interesar: Yeison Jiménez habló de las dificultades de su infancia: “Tuve seis padrastros”

Posteriormente, quiso destacar la importancia de la coherencia para cumplir con las metas propuestas. “La mejor manera de lograr nuestros sueños es única y exclusivamente siendo coherentes con nuestros actos, es decir, que todo lo que hagamos nos diriga hacia dónde realmente queremos llegar... les mando un abrazo y me voy a almorzar sin guayabo”.

Yeison Jiménez tras cumplir su propósito de no tomar en diciembre: “La mejor manera de lograr nuestros sueños es siendo coherentes con nuestros actos”

Además del mencionado video, el cantante caldense también redactó en la leyenda de su post: “Mi primer video del año será dedicado al esfuerzo tan grande que hice el último mes para cumplirle a mi público y a mí personalmente!”

También le puede interesar: Yeison Jiménez le dio lujoso detalle navideño a su madre: “De parte mía y de mis seguidores”

Yeison Jiménez tras cumplir su propósito de no tomar en diciembre: “La mejor manera de lograr nuestros sueños es siendo coherentes con nuestros actos”

No sobra mencionar que, el intérprete de ‘Maldita traga’ gusta de tomar; sin embargo, prefiere no tener ningún tipo de licor en su casa. En octubre de 2020 habló sobre este tema en entrevista para The Suso’s Show:

“A mí no me gusta mantener licor en mi casa, en la finca... casi todo lo que me regala la gente cuando iba a los pueblos, a los shows, lo primero que le dan a un artista de música popular es una botella de trago, del que sea... entonces, mandaba todas las botellas para la finca. Cuando me cogió la pandemia, me cogió en la finca: ay papá, yo nunca había tenido vacaciones... y allá sí le hicimos con el corazón”.

Así fue cómo Yeison Jiménez le llegó de sorpresa a un conductor que escuchaba su música a alto volumen:

Todo aquel que sea fanático de una artista musical seguramente tendrá entre sus sueños más anhelados el poder conocerlo personalmente. El contacto más cercano que se puede tener es asistiendo a algún concierto. Sin embargo, a veces la vida da tantas vueltas y el universo juega tan a favor que repentinamente se puede contar con la suerte de encontrarse al cantante en la calle o en cualquier lugar y, no solo eso, se acerca a saludar. Esto fue exactamente lo que le pasó a un conductor con Yeison Jiménez.

De hecho, fue el propio cantante de música popular quien quiso grabar la reacción de aquel hombre cuando se acercó a saludarlo, pero ¿qué fue excactamente lo que ocurrió? Pues bien, desde sus redes sociales el cantante caldense se registró bajándose de su automóvil y cruzando la calle en dirección a otro vehículo desde el que se escuchaba sonar su tema ‘Vuelve y me pasa’. “Andan escuchando mi música a todo volumen aquí, vamos a llegarle de sorpresa”, mencionó Jiménez en el camino. Aquí el video completo:

Así fue cómo Yeison Jiménez le llegó de sorpresa a un conductor que escuchaba su música a alto volumen

SEGUIR LEYENDO EN ENTRETENIMIENTO: