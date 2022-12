Yeison Jiménez le dio lujoso detalle navideño a su madre: “De parte mía y de mis seguidores”

El cantante decidió publicar un video en el que mostró a sus seguidores cómo sorprendió a su progenitora

Con la llegada de las festividades de fin de año, las personas empiezan a pensar en los regalos que le darán a sus seres queridos. El cantante Yeison Jiménez no se esperó hasta la Noche Buena y decidió adelantarle el regalo a su mamá y dejó en sus redes sociales evidencia del momento.

El video difundid por el cantante está cerca del millón reproducciones y tiene miles de comentarios de seguidores del artista que lo felicitan por tener tan buen gesto con su madre y darle un lujoso regalo. Y es que Jiménez llegó a la casa de su mamá con una camioneta Toyota Fortuner de color negro como obsequio para la mujer.

Según portales especializados, el carro que Jiménez le dio a su madre como regalo de Navidad sería una camioneta último modelo que está avaluada en unos 211 millones de pesos.

“Gracias a la vida que me ha dado tanto! Disfrútala mucho mi vieja es de parte mía y de mis seguidores! FELIZ NAVIDAD”, escribió el cantante en el emotivo video en el que sorprende a su progenitora con el lujoso vehículo en la entrada de su vivienda.

En el video, Yeison Jiménez le pide a su mamá que se ubique en la entrada de su vivienda y le pregunta “¿usted cómo se imagina su carro?”, a lo que Luz Galeano -nombre de la madre del cantante- no sabe cómo responder y mira hacia las calles anticipando lo que pasaría.

El cantante popular anticipó el regalo de navidad a su madre

“¿Se lo imagina chimba o no? Mire pues, ahí le regalo su carro vieja”, le dice el cantante en el momento en que se ve llegar un camioneta negra volteando por la esquina de la vivienda. El carro está adornado con globos y un listón y queda parqueado frente a la vivienda mientras la mujer celebra. Antes de acercarse al carro, Luz Galeano se acerca a su hijo y le da un beso, “lo amo mucho”, le dijo.

En redes sociales, los seguidores y amigos del cantante reaccionaron de manera positiva al regalo que este le dio a su progenitora. “Al buen hijo Dios lo bendice”; “Que bella. Que lindo que le hayas cumplido el sueño”; “Un hijo trabajador, como se nota la importancia de ella en su vida”; “Algún día podré hacer lo mismo con la mía”, se lee en algunos comentarios.

Sin embargo, otras personas criticaron la reacción de Galeano al ver el carro, pues no demostró la emoción que muchos internautas tendrían en caso de que les regalaran este auto de lujo. Jiménez, por su parte, no le dio atención a esos comentarios y agradeció a quienes sí le mandaron buenos comentarios.

Cabe recordar que, en un pasado diálogo con Infobae Colombia, el cantante expresó que no suele darle importancia a lo que se dice en redes sociales. “Las redes sociales le dieron voz a todo el mundo. Es como tener muchos radios prendidos al tiempo, eso es ruido, todo mundo habla lo que le da la gana y del que se le dé la gana, prestarle atención a ese tipo de cosas creo que es tóxico para uno”, nos dijo.

Y en ese diálogo también resaltó lo importante que es para él su familia y separar dentro de su casa su vida como figura pública. “Siempre que estoy con ellas (sus hijas) soy un padre, no un cantante. Yo no las pongo a escuchar mi música, ni les digo que vengo de tantos shows, yo llego a mi casa y les pregunto por el colegio, si comieron y cómo están, las consiento mucho y cuando me voy de gira les digo ‘nos vemos pronto, juiciosas’, y cumplo con mi papel de papá, no de cantante en una casa”.

