Así será el pico y placa en Bogotá, Medellín y Cali desde este dos de enero

Así se llevará el control de pico y placa en Bogotá. Foto vía: bogota.gov.co

Se anuncian cambios relacionados en el pico y placa en las principales ciudades del país tras la llegada del nuevo año. Para capitales como Bogotá y Cali ya se anunciaron variaciones en la restricción de automóviles y se confirmó que la medida seguirá vigente en ciudades como Bogotá, Medellín, Cali y Bucaramanga, ya que la iniciativa ha mostrados beneficios en el tránsito.

En el Distrito, la alcaldesa Claudia López, de la mano de la Secretaría de Movilidad, liderada por Deyanira Ávila Moreno, confirmaron que habrá un nuevo esquema para el pico y placa. La rotación actual continuará sin cambios hasta el 10 de enero, cuando comenzará el nuevo esquema, en relación con el último número de la placa.

Para el próximo año, el pico y placa en la capital operará de lunes a viernes entre las 6:00 a.m. y las 9:00 p.m. Para los días impares los carros cuyas placas terminen en 1,2,3,4 y 5 podrán circular y para los días pares se movilizarán los números 6, 7, 8, 9 y 0.

Durante esta, la primera semana del año, la medida regirá de la siguiente manera: lunes 2: placas terminadas en 0,2,4,6 y 8; martes 3: placas terminadas en 1,3,5,7 y 9; miércoles 4: Placas terminadas en 0,2,4,6 y 8; jueves 5: placas terminadas en 1,3,5,7 y 9 y viernes 6: placas terminadas en 0,2,4,6 y 8

Posteriormente, la rotación cambiará cada cuatro meses; adicional a esto, se desarrollará una semana de pedagogía y a partir del 16 de enero se comenzará a cobrar comparendos a los conductores que no acaten la restricción.

La secretaria de Movilidad afirmó qué“se espera un incremento en el número de obras que se llevarán a cabo en la ciudad. “Tenemos proyectado un incremento en nuestro plan de obras, serán más de 1.000 las que van a estar operando, entendiendo que las medidas anunciadas son necesarias para evitar la congestión masiva en la ciudad”.

En Bogotá se repararán 522 calles de la ciudad con el objetivo de que el próximo año la movilidad sea mucho mejor.

Cambios del pico y placa en Cali, Medellín y Bucaramanga

Para la capital del Valle, el pico y placa continuará con la limitación vehicular particular durante 14 horas contínuas. El alcalde, Jorge Iván Ospina, adelantó que la medida no tendrá variaciones, aunque confirmó que no se aplicará durante las primeras semanas del año.

“No tendremos pico y placa, de manera tentativa, las dos primeras semanas del año. Es probable que regrese el 16 de enero porque en esos primeros días se desarrollará el marco legal para volver a expedir el decreto. En discusiones con el Alcalde se ha determinado mantener las 14 horas de restricción”, comentó William Vallejo, secretario de Movilidad de Cali.

Para Medellín, el pico y placa fue suspendido hasta el próximo 17 de enero del 2023. Pero es importante tener en cuenta que habrá una nueva rotación durante el año 2023, la norma regirá de lunes a viernes entre las 5:00 a.m. y las 8:00 p.m. para los autos particulares y las motocicletas de 2 a 4 tiempos. Para los taxistas en la ciudad se aplicará la medida entre las 6:00 a.m. y las 8:00 p.m.

La Dirección de Tránsito de Bucaramanga confirmó que se continuaría aplicando el pico y placa en la ciudad hasta el último día del 2022 y que esta medida de restricción vehicular se implementará también los días sábados.

Hasta el momento no se conocen cambios relacionados con otras ciudades en el país.





