Gustavo Bolívar confirmó que, por ahora, no renunciará al Senado: “Déjenme disfrutar mi luna de miel”

Senador Gustavo Bolívar, presidente de la Comisión Tercera del Senado, estaría pensando en ser alcalde de Bogotá. Foto: Senado.

Empezó a conocerse el sonajero de candidatos que se disputarán las alcaldías y gobernaciones del país en las elecciones del otro año. Sin embargo, aunque no ha descartado su aspiración para ser alcalde de Bogotá, el senador Gustavo Bolívar, del Pacto Histórico, anunció que él no es el congresista que renunciará este miércoles 28 de marzo para aspirar por gobernar.

Mediante su cuenta de Twitter, el también escritor desmintió que sea él quien abandonará, por ahora, el Congreso de la República para saltar de esa corporación al tarjetón para otro de los cargos de elección popular que se definirán en octubre del 2023.

“Buenas noches queridos periodistas: Para anunciarles que el senador que va a renunciar mañana, no soy yo. Gracias. Déjenme disfrutar mi luna de miel con la de 86 y medio”, afirmó el senador en su cuenta en Twitter en la noche de este mates 27 de diciembre.

Gustavo Bolívar afirma que no es el senador del Pacto Histórico que renunciará

Esta aclaración se da luego de que el presidente del Senado colombiano, Roy Barreras, generó varias especulaciones en la opinión pública tras dar a conocer que uno de sus compañeros en el Pacto Histórico dimitiría para pasar de legislar a gobernar.

Según Barreras, “un importante senador” dará un paso al costado y argumentó que “ya se decidió a gobernar en lugar a legislar”, dando a entender que se postulará a alguna alcaldía o gobernación en los próximos comicios. Pese a dicha baja, el legislador dijo que ese hueco no quedará vacío y que, de hecho, ya tienen un reemplazante para la figura que se va y sobre la cual no dio nombres.

“En las listas cerradas los ciudadanos votan por el proyecto político, así q el @PactoCol mantendrá # e identidad programática”, redactó el presidente del legislativo en el trino. De paso, anunció que ese escaño será ocupado por Alberto Benavides, líder político y también militante del partido de Gobierno que fue quien seguía en la lista cerrada que esa bancada postuló en las pasadas elecciones legislativas.

El presidente del Senado no anunció quién será la figura política que renunciará al Pacto Histórico. Vía Twitter (@RoyBarreras)

Sin embargo, sigue existiendo la duda de, entonces, quién será el legislador de la bancada oficialista que se saldrá del Congreso. Varias hipótesis aseguran que será el senador Alexánder López, que milita en el Polo Democrático y es una de las figura claves del Pacto Histórico.

En cuanto a la aspiración de Bolívar se sabe que renunciará en julio de 2023 cuando finalice el primer año de legislatura y termine la presidencia en la Comisión Tercera del Senado, clave en aprobar los temas económicos como la reforma tributaria que propuso el gobierno del presidente de la República, Gustavo Petro.

Eso sí, sus deseos por suceder a la alcaldesa Claudia López siguen siendo objeto de noticia en el país dado que, aunque dijo que se alejaría de la política para dedicarse a sus labores narrativas y poder recuperar su solvencia económica, no ha descartado del todo llegar al Palacio Liévano, sede del Distrito, de la mano de la coalición progresista con la que Petro llegó al poder.

¿El senador Gustavo Bolívar podría suceder a Claudia López? Fotos: Colprensa.

“Cuando yo anuncié que me iba a retirar del Congreso, no pensé que ser congresista me iba a inhabilitar para llegar a la Alcaldía de Bogotá. Sin embargo, en estos momentos sigo recibiendo muchos apoyos, mucha gente que me quiere apoyar para la Alcaldía. Sé que hay grandes posibilidades de llegar a ese cargo, porque pertenezco al Pacto Histórico, que está gobernando bien”, aseguró Bolívar, quien aseguró que luego de tantos coqueteos políticos capaz y sí se convence para aspirar por el que se considera el segundo cargo de elección popular más importante de la nación.

“No es cierto que yo sea candidato, no sé qué vaya a pasar mañana, de repente me convencen. Pero hoy mi convicción está en salir a arreglar mis problemas para salir a velar por mi salud, seguir trabajando en la política, prepararme más”, aseguró Bolívar.

