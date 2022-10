Sebastián Caicedo respondió a críticas por la apariencia de su nariz: “Eso le puede pasar a cualquiera”

Foto: Instagram

Las críticas casi que son pan de cada día y más si se trata de las redes sociales; todo aquel que figure ya sea en Facebook, Twitter, Instagram o cualquier otra plataforma de este estilo está expuesto a recibir todo tipo de comentarios, incluso mensajes negativos sobre temas de los que nadie debería opinar: por ejemplo, el cuerpo de los demás. En el caso de Sebastián Caicedo, el actor ha sido criticado por sus fosas nasales.

De este modo, durante los recientes días el caleño comenzó por decir desde sus Historias de Instagram: “Ustedes que me conocen y que tengo el placer y el honor de que me sigan, pues saben que no me gusta a veces hablar de ciertos temas o de algún contenido que no va con mi esencia, pero esto lo voy a aclarar porque es que son muchísimos los comentarios que me han llegado sobre mis fosas nasales”.

El actor aparentemente está cansado de la insistencia de varios de sus seguidores en el tema, pues para algunos de ellos pareciera que siempre tuviera un moco. En vista de lo anterior, Caicedo quiso aclarar el tema y cerrarlo con un “no más”; sus últimas palabras sobre el asunto fueron:

“Cada vez que yo levanto la cabeza se me ven mis fosas nasales y pareciera que tuviera un moquito, pero eso le puede pasar a cualquier persona. No es un moquito, son mis fosas nasales, aclarado el tema, no más”; dicho esto, hizo un acercamiento a su nariz y no pronunció nada más.

Aquí el video de lo expresado por Sebastián Caicedo sobre sus fosas nasales:

Sebastián Caicedo respondió a críticas por sus fosas nasales

Un repaso por la carrera actoral de Sebastián Caicedo:

Al día de hoy, el caleño cuenta con una nutrida carrera actoral. Ha plasmado su talento al respecto en ‘Nadie es eterno en el mundo’, ‘Niños ricos, pobres padres’ (2009), además de pasar por otras producciones como ‘El tesoro’ (2016) y ‘El Chema’ (2016). Sin embargo, Sebastián Caicedo no solo se ha quedado en el terreno televisivo de la actuación, sino que también ha estado presente en el cine con largometrajes como ‘La captura’, estrenado en 2012 con Dago García como director.

No sobra mencionar que el artista colombiano ha trabajado como actor tanto en Colombia como en el exterior. Por otro lado, también ha sido protagonista de videos musicales como ‘Me duele’ de Yelsid con Lui Gallego & Nicko Cadavid. Aquí el video musical del tema que salió al mercado a finales de junio pasado:

Sebastián Caicedo y su separación de Carmen Villalobos:

Por otro lado, durante este 2022 Sebastián Caicedo ha sido tema constante de conversación entre redes sociales y medios de comunicación por su mediática separación de Carmen Villalobos, quien también se desenvuelve como actriz. Por su parte, en un video el caleño aclaró que la ruptura “nunca fue por una tercera persona y mucho menos porque yo sea gay... ... la vida nos llevó a rumbos y caminos diferentes donde es mejor decir adios desde el amor”.

Los actores estuvieron juntos por más de una década, incluso, fueron novios por largo tiempo antes de que decidieran casarse en 2019. Sin embargo, en lo corrido de su historia sentimental no tuvieron hijos y, por lo expresado por ambos, su relación concluyó en buenos términos.

