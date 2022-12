Procuraduría indaga presuntas irregularidades en proyecto de $1.7 billones para acueducto en Santa Marta

Imagen de archivo de la playa El Rodadero, ubicada en la ciudad de Santa Marta, departamento del Magdalena. Foto: Shutterstock

La Procuraduría General de la Nación hizo público el inicio de una acción preventiva tras conocer denuncias hechas por veedores ciudadanos y medios de comunicación sobre presuntas irregularidades en un proyecto de acuerdo radicado ante el Concejo de Santa Marta, capital del departamento de Magdalena, por la alcaldesa Virna Johnson.

En el proyecto se solicita un cupo de endeudamiento por $1.7 billones de pesos, pagadero con vigencias futuras de la ciudad por los próximos 30 años, todo esto, con el fin de financiar el megaproyecto de acueducto ‘El Curval’ para el Distrito de Santa Marta.

El Ministerio Público aseguró en su denuncia que el proyecto se radicó de manera intempestiva para lograr aprobación antes del 31 de diciembre.

También argumentó que “los estudios presentados por el gobierno local están incompletos y no cuentan con avales de viabilidad, pues el contrato interadministrativo entre la Alcaldía Distrital, la Gobernación de Magdalena y CENIT SAS, (Empresa que ejecutaría el proyecto) se encuentra prorrogado mediante acta modificatoria no. 4 hasta el 15 de enero del próximo año, debido precisamente a que no se encontraba terminado y entregado lo que corresponde a la totalidad de los productos contratados con la empresa consultora”.

En el marco de esta acción preventiva, la Procuraduría Regional Magdalena solicitó al Concejo Distrital, de manera perentoria, copia del mencionado proyecto de acuerdo con todos sus anexos, así como de otros proyectos existentes en materia de acueducto y alcantarillado en la ciudad.

También pidió copias del convenio interadministrativo suscrito entre la Alcaldía de Santa Marta, la Gobernación de Magdalena y Cenit S.A., con sus actas de prórroga y copias del megaproyecto de acuerdo para Santa Marta, el cual, la administración distrital asegura haber radicado ante el Departamento Nacional de Planeación.

Proyecto ‘El Curval’

El sistema de Acueducto ‘El Curval’ en la zona urbana y rural de Santa Marta D.T.C.H está considerado como la propuesta definitiva para suplir el desabastecimiento de agua en la ciudad, el cual busca, según la propuesta de la Universidad de los Andes, generar nuevas fuentes de captación en los ríos Guachaca y Buritaca, con el fin de abastecer cerca de 2.400 l/s adicionales aprovechando la infraestructura ya existente.

La estructura del proyecto en cabeza de la Gobernación del Magdalena, la Alcaldía Distrital de Santa Marta y CENIT, empresa filial de ECOPETROL, busca garantizar la captación e impulsión de agua para la distribución del líquido a 546.000 habitantes y disminuir los porcentajes de pérdida en cerda de 678 l/s.

Para llevar a cabo el proyecto, se plantea la construcción de una galería filtrante y una estación de bombeo por cada estación, ubicadas en los ríos Buritaca y Guachaca respectivamente, también se planea utilizar una tubería de impulsión de 43 kilómetros alineadas a la vía Troncal del Caribe; dos estaciones de rebombeo, un tanque de carga y la construcción de la planta de potabilización ‘El Curval’.

Según cifras oficiales del Departamento Nacional de Planeación, cerca de 18.000 hogares en Santa Marta no cuentan con servicio de acueducto, el 55 % del agua potable se desperdicia mientras que la continuidad del servicio es de 20.5 horas por día. Para el 2021 la cobertura del acueducto en la capital del Magdalena es del 82 %.

