Petro, furioso, insistió en eliminar la Bienestarina y abogó por las madres comunitarias: “Así no se trata la niñez de Colombia”

Luego de una oleada de críticas en su contra por buscar ponerle fin a la Bienestarina, el presidente de la República, Gustavo Petro, siguió férreo en su decisión de prohibir ese suplemento para alimentar a la niñez desprotegida en Colombia a través del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF). Recientemente, el mandatario volvió a pronunciarse sobre el tema.

Varias personalidades como el expresidente Iván Duque, la exdirectora del ICBF Lina Arbeláez, entre otros, cuestionaron el anuncio del jefe de Estado. Sin embargo, Petro aseguró que en el país estaban acostumbrados a atender a los menores de edad de bajos recursos en condiciones paupérrimas y, furioso, dejó un duro mensaje.

“Nos acostumbramos a que los niños y niñas pobres se atendían en una piecita cedida por una madre comunitaria del barrio pobre a la que no se le pagaba y a cambio se entregaba la bienestarina. No señores así no se trata la niñez de Colombia”, aseguró el Presidente a través de su cuenta de Twitter; además, salió en defensa de las madres comunitarias que albergan a los infantes desprotegidos en sus hogares y reciben ayudas por parte del ICBF.

“Las madres comunitarias deben pasar a ser trabajadoras oficiales y deben profesionalizarse en la atención integral de la niñez. La niñez pobre debe ser atendida por profesionales del ICBF y su atención debe ser integral en ámbito familiar, o institucional”, señaló Petro.

Además, una vez más reiteró que la Bienestarina debe descartarse para atacar la desnutrición que sufren varios infantes del país como los de La Guajira. De hecho, recientemente, se han conocido varios casos de menores de edad que perecieron por no tener qué comer.

En esa línea, Petro aseguró que los programas de alimentación que financiará su gobierno deberán ser producidos en el mismo departamento para el que se distribuya. Esto, luego de asegurar que la Bienestarina es importada. Sin embargo, esto es falso. Existen varias plantas de ese suplemento en múltiples lugares de Colombia. No obstante, Petro considera que se inicia con la producción de otros alimentos para los infantes “ayudará a construir soberanía alimentaria y crecimiento económico regional”.

Además, dio pormenores de cómo busca luchar contra el hambre y así acabar con las muertes de niños que no tienen qué comer. Como los indígenas de la comunidad Wayú en territorio guajiro. “La desnutrición infantil desaparece si la familia, el barrio y la vereda dejan de tener hambre. No es focalizando, es con el derecho universal a la alimentación que se corrige la desnutrición y la mortalidad infantil”, añadió.

En su extenso hilo de Twitter, el primer mandatario también exhortó a las autoridades locales y departamentales para que no solo le garanticen la alimentación a los colombianos más pequeños de la casa, sino también otros factores como la educación preescolar. Incluso, aseguró que la niñez debía dejar estar en manos principalmente de Bienestar Familiar y pasar a estar a cargo de otra cartera.

“(...) La institución por excelencia que la atiende debe dejar de ser el ICBF y la responsabilidad debe ser asumida por el ministerio de educación, de cultura y por los municipios a través de un SPG reformado”, sugirió el jefe de Estado.

De hecho, dentro de los sustanciales cambios que Petro quiere para el país contempló que, de ahora en adelante, el preescolar obligatorio dure tres años “mientras crece el preescolar público en el país, el ICBF mantendrá la atención de la niñez entre 3 y 5 años”, ordenó el mandatario.

Inclusive, exhortó a las instituciones de educación superior de la nación para que, igualmente, le colaboren al Estado en el suministro de educación: “Todo centro universitario público o privado debe adecuar servicios para atender la niñez en primera infancia hijos e hijas del estudiantado y del cuerpo laboral”, concluyó el presidente Gustavo Petro.

