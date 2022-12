Maluma sorprendió a sus seguidores con un tradicional plato colombiano: “This is sancocho”

Maluma pasó el guayabo de la Navidad de 2022, tomando Sancocho, uno de los platos típicos de Colombia. Foto: captura video Tik Tok Maluma

Pese a la fortuna y fama que ha cosechado Maluma en los últimos años debido a su exitosa carrera musical, el cantante paisa mostró a sus seguidores que, contrario a lo que muchos pensarían, mantiene sus raíces y costumbres colombianas. Así lo dejó ver en un reciente video donde se le ve comer un delicioso ‘sancocho’ durante esta temporada dicembrina.

En un video compartido a través de su cuenta de Tik Tok, Juan Luis Londoño -nombre de pila de Maluma- mostró a sus seguidores el delicioso plato que comió con su familia y amigos el día después de Navidad: un sancocho de gallina, una tradicional sopa colombiana.

“Papi, mira, 25, pa’ pasar guayabito. Mucha fiestica ayer entonces ve, mirá”, le dice el cantante paisa a la persona que lo está grabando mientras sirve en un plato parte de la sopa.

“Pa los que no saben, this is sancocho”, agregó el artista colombiano con acento jocoso mientras que, en medio de risas, quien lo graba le pregunta: “¿Ese es el santo de los cochos?”, a lo que Maluma le responde “claro, mírame esa presa”, a la vez que el cantante le muestra un muslo de pollo.

El video, que ya supera los 39.000 me gusta y 500 comentarios, fue halagado por los seguidores del artista paisa, quienes calificaron al cantante como una persona “sencilla” pues, sin importar las millonarias sumas de dinero que acumule en sus cuentas bancarias, prefiere disfrutar las festividades con platos tradicionales colombianos que con platillos suntuosos.

“Qué chévere tener tanto dinero y disfrutar de algo tan sencillo como un sancocho” y “Hermoso, Maluma, tan real y sencillo”, son algunos de los comentarios que dejaron sus seguidores en la red social.

Aquí el video de Maluma comiendo del tradicional plato colombiano, Sancocho:

Con Sancocho, Así Celebró Maluma La Navidad.

Pero el sancocho no fue el único momento memorable del también llamado ‘pretty boy’ durante su celebración de Navidad. En su cuenta de Instagram, el intérprete de Hawái dejó ver a sus seguidores lo bien acompañado que estuvo durante la celebración navideña: compartió una fotografía con su novia, la arquitecta Susana Gómez.

La instantánea enterneció a sus seguidores pues deja ver lo enamorada que está la pareja: posaron dándose un beso mientras, de fondo, destellaban fuegos artificiales. El artista acompañó la imagen con una corta pero contundente descripción: Feliz Navidad.

“Feliz Navidad hermosa pareja, saludos desde Chile”, “Feliz Navidad para los dos”, “Hermosos”, “Awww, Feliz navidad Juanito”, “Que ganas de ser ella”, “Los amo mucho, mis favs”, “Se nos enamoró Maluma”, y “Vivan los novios”, fueron algunos de los comentarios que los seguidores del artista dejaron en la publicación.

A continuación, la fotografía compartida por Maluma:

En la imagen, Maluma y su novia, Susana Gómez, durante la celebración de Navidad 2022. Foto: Instagram Maluma

El cantante colombiano completó su celebración navideña con un tatuaje: el rostro de uno de sus perritos, no solo en honor a su mascota -llamada Buda- sino, también, al amor que dice sentir por los animales.

“En honor al amor que tengo por todos mis animales, aquí está mi regalo de Navidad”, escribió el intérprete de Marinero en la descripción del videoclip.

Al interior de la grabación, el artista paisa agregó: “Hey parceros: Escuchen muy bien, decidí hacerme un tatuaje que lo tenía pensado desde hace mucho, pero mucho tiempo en honor al amor que le tengo a los animales y a los perros. En honor a todos mis perros, y era uno en especial que identifica ese amor que les tengo a todos... esto va a estar cabr*n”.

