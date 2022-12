Juan Fernando Quintero no seguiría en River Plate, según fuentes argentinas

Juan Fernando Quintero tiene un pie afuera de River Plate. (Gettyimages)

No son buenas las noticias para los seguidores de River Plate que esperan por la continuidad de Juan Fernando Quintero, que finaliza contrato con el Millonario el próximo 31 de diciembre. Cabe recordar que el jugador llegó a inicios de 2022 luego de aventura por el balompié chino.

La compleja situación económica por la que atraviesa Argentina es el obstáculo principal para que Juan Fernando Quintero siga en las filas de River Plate. De momento, el jugador colombiano de 29 años no hará parte del equipo que viajará a los Estados Unidos para encarar la pretemporada el próximo 3 de enero.

Las restricciones en el manejo de las divisas en Argentina tienen en jaque la renovación de Juan Fernando Quintero con la Banda Cruzada que hasta el día de hoy no seguirá portando la camiseta número ‘10′ de River Plate. Las pretensiones salariales del jugador no son un problema en Núñez, el verdadero inconveniente en la negociación pasa porque el Banco Central no permite el pago en dólares dado que Juanfer, lleva más de un año residiendo en el país.

Ante este panorama, River Plate tendría que pagar el doble en moneda argentina para retener a Quintero, lo cua,l según explica el diario Ole, generaría un desequilibrio en el rango salarial en la nómina de jugadores.

Le puede interesar: A James Rodríguez se le acaba el tiempo: la temporada 2023 podría significar su reivindicación o el fin de su carrera, estas son sus posibilidades

Mientras define su futuro Juan Fernando Quintero se encuentra en Colombia tomando unos días de descanso y se le ha visto en varios eventos deportivos como la despedida de Omar Pérez en el Nemesio Camacho El Campín donde marcó un golazo.

Hace pocos días el ex Independiente Medellín diálogo con ESPN Argentina en el que dejó claro su intención de seguir vistiendo los colores de River Plate, aunque fue sincero cuando se refirió al estado de la negociación.

“De querer hay muchas cosas, de que se puedan dar, son diferentes. Yo nunca he sido de mentir, siempre he sido transparente y realmente hoy no tengo nada con River, solo un vínculo hasta el 31 de diciembre. Con China quedé libre. Ahora soy un jugador libre, puedo negociar con cualquier otro equipo”.

Así mismo, remarcó su afecto por River y se mostró confiado en poder llegar a un acuerdo con las directivas del Millo: “Confío en mis representantes, confío en River, en Matías y en Jorge, a quienes quiero y respeto a pesar de cuquera situación. Yo a River lo amo lo quiero, la gente es increíble y no es despedida, es la realidad es otra. Si se da bien, si no, sigo con el cariño, el respeto y amor”.

En cuanto al nuevo con Martín Demichelis, Quintero destacó que: “River siempre debe pelear, siempre debe competir en todos los ámbitos deportivos que tenga. Yo lo veo muy bien, conozco muy bien el equipo que hay. Yo siempre le voy a hacer fuerza a River, siempre voy a estar pendiente de lo que pase con club”.

Desde que regresó a River Plate a comienzos de 2022, Juan Fernando Quintero jugó 36 partidos por todas las competiciones con un registro de siete anotaciones y ocho asistencias en 1,523 minutos en cancha. De no suceder nada extraño, el jugador de la selección Colombia seguirá su carrera en Estados Unidos o Brasil.

Seguir leyendo: