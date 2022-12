Gustavo Petro responde a moción de rechazo de Perú por “actos de intromisión en asuntos internos” de Colombia. (Archivo)

Después del fallido golpe de Estado de Pedro Castillo, el Congreso de Perú aprobó una moción en rechazo a “los constantes actos de intromisión en los asuntos internos” por parte de los presidentes Gustavo Petro, de Colombia, y Andrés Manuel López Obrador, de México. Al respecto, el jefe de Estado colombiano expresó su inconformidad ante la decisión y defendió nuevamente al mandatario peruano destituido.

“El artículo 23 de la convención americana establece como derecho político elegir y ser elegido. Para quitar este derecho se necesita sentencia de juez penal”, escribió Gustavo Petro desde su cuenta de Twitter. Seguido a ello, afirmó que Pedro Castillo es un “presidente en Suramérica elegido popularmente sin poder ejercer su cargo y detenido sin sentencia de juez penal”.

Para el presidente colombiano, las acciones que se tomaron contra Castillo corresponden a una “violación de la Convención Americana de Derechos Humanos”. A su vez, comentó que no puede pedirle al régimen venezolano, de Nicolás Maduro, “que reingrese al Sistema Interamericano de derechos humanos y al mismo tiempo aplaudir que dicho sistema se viole en Perú”.

Gustavo Petro asegura que Pedro Castillo está detenido sin una sentencia de un juez penal. (Captura de pantalla)

La moción de rechazo del Congreso

La iniciativa fue presentada por la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso de Perú este 28 de diciembre. Con una votación de 61 votos a favor lograron aprobar la moción de rechazo “a los constantes e inaceptables actos de intromisión en los asuntos internos” del Perú por parte de los presidentes de Colombia y México, “los cuales constituyen una violación al Derecho Internacional”.

El pasado 14 de diciembre, por ejemplo, Gustavo Petro aseguró en su cuenta de Twitter que existe una crisis en Perú: “El apresamiento, sin juez y sin defensa, de un presidente elegido popularmente ha puesto en serio cuestionamiento el papel de la Convención Americana en el ordenamiento jurídico latinoamericano”.

Cabe recordar que los gobiernos de Colombia, Argentina, México y Bolivia manifestaron su preocupación a la situación del presidente destituido en un comunicado de prensa. “Para el mundo no es novedad que el Presidente Castillo Terrones, desde el día de su elección, fue víctima de un antidemocrático hostigamiento”, se lee en el documento que cita —tal como lo hizo el mandatario colombiano— el artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

¿Cómo fue la destitución de Pedro Castillo?

El 7 de diciembre de 2022, el Congreso de Perú iba a celebrar el tercer juicio político después de 16 meses en el poder de Pedro Castillo. La oposición acusaba al primer mandatario de incompetencia por haber nombrado cinco gabinetes y 80 ministros desde su posesión en julio de 2021 y además se le investigaba por casos de corrupción.

Horas antes de que empezara el juicio político, el jefe de Estado decidió instaurar un “gobierno de excepción”, el cual le daría el poder de gobernar a través de decretos ley hasta que se instalara un nuevo Congreso junto con una nueva Constitución. A Castillo lo señalaron de dar un golpe de Estado y la respuesta fue una ola de renuncias de altos funcionarios como ministros, embajadores e incluso miembros de la Policía y las Fuerzas Armadas.

Con 101 votos de un total de 130, el Legislativo tomó cartas en el asunto y destituyó al presidente. Con el primer mandatario arrestado, la vicepresidenta de Perú, Dina Boluarte, terminó asumiendo la presidencia del país sudamericano; sin embargo, Gustavo Petro no la reconocería en ese papel.

Si bien no lo afirmó tal cual, evadió la pregunta en una rueda de prensa e indicó que no han “conservado con el gobierno sustituto”. Así pues, desde el Gobierno colombiano esperan que se “respeten los derechos de todos y de todas, incluyendo al presidente elegido popularmente”.

Frente a las acusaciones hacia Pedro Castillo, el presidente colombiano precisó que no tiene “elementos para decir si es corrupto. Lo que se ve hoy es que no está procesado por corrupción, está procesado por rebelión, es un presidente que no está condenado por eso”. Petro también calificó al mandatario destituido como una “víctima” pues había sido escogido popularmente y terminó “capturado por su propia escolta, la policía y lo ponen preso”.

