Congreso aprobó moción de rechazo tras intromisión de presidentes de México y Colombia

Gustavo Petro y AMLO no reconocen a Dina Boluarte como presidenta del Perú.

Las recientes declaraciones de los presidentes Andrés Manuel López Obrador de México y Gustavo Petro de Colombia han provocado una crisis en las relaciones bilaterales con el Perú y ha generado el rechazo del Congreso. Es así que el Poder Legislativo aprobó una moción que expresa su disconformidad por la intromisión de ambas naciones en asuntos internos tras el fallido golpe de Estado de Pedro Castillo.

La iniciativa fue presentada por la Comisión de Relaciones Exteriores, la misma que es presidida por la expresidenta del Congreso María del Carmen Alva. La votación en el Pleno concluyó con 61 votos a favor y 41 en contra; es decir, se logró aprobar la moción que hace público el rechazo de la representación nacional tras lo señalado por los mandatarios antes mencionados. El texto logró su aprobación tras más de una hora de debate.

El texto presentado señala que el Congreso ha de mostrar su “rechazo a los constantes e inaceptables actos de intromisión en los asuntos internos” del Perú de López Obrador, “los cuales constituyen una violación al Derecho Internacional”. La misma actitud se replicaría al presidente Petro quien también firmó una misiva en la que señala que no reconoce al gobierno de Dina Boluarte.

Dina Boluarte no es reconocida como presidenta por Colombia, México, Bolivia y Argentina.

La moción propone a la Cancillería hacer público el rechazo a lo señalado por el embajador de México en Perú, Pablo Monroy. Luego de confirmarse la presencia de la familia Castillo Paredes en la embajada mexicana, el representante de dicho país fue declarado persona non grata y obligada a salir del país. Este terminó viajando junto a Lilia Paredes y sus hijos y declaró sobre lo sucedido desde su país natal.

Polémicas declaraciones

Andrés Manuel López Obrador se mostró cercano a Pedro Castillo desde antes de su salida del poder, pero fue tras el fallido golpe de Estado que comentó en repetidas ocasiones sobre lo sucedido en el Perú. Señaló que todavía considera al exmandatario como jefe de Estado cuando Dina Boluarte había juramentado al cargo político más importante. Incluso llegó a mencionar una supuesta intromisión de los Estados Unidos.

“Lamento mucho que el gobierno de Estados Unidos (que siempre habla de democracia) en vez de pedir que se respetara la voluntad del pueblo, lo que hace es que avala toda la maniobra truculenta para destituir al presidente (Pedro Castillo)”, señaló. Además, reprochó a la embajadora estadounidense en el Perú por su pronunciamiento sobre la crisis política que atravesaba el Perú tras el cierre del Congreso del expresidente.

AMLO no reconoce a Dina Boluarte como presidenta del Perú.

A pesar de los constantes pedidos de evitar pronunciarse sobre el Perú, AMLO continuó comentando la crisis. “Sostenemos lo mismo: fue un golpe del conservadurismo del Perú; de los mandamás de Perú (...) Tienen el control completo de los medios de información”, sostuvo durante una de sus mañaneras. A ello, insistió en convocar a elecciones generales “lo más pronto posible” para escoger a la o el nuevo presidente, así como un Congreso renovado.

“‘¿Cómo? Tengo atrapado el Congreso. La oligarquía tiene el control del Congreso. ¿Para qué convocamos elecciones? O convocamos hasta el 2025. ¿Y mientras? ¿Y el sufrimiento de la gente? Es muy doloroso”, aseveró y negó que Castillo haya orquestado un golpe de Estado. “Castillo no sacó a la policía, no sacó al ejército. Es más, ellos (del conservadurismo) sabían que el ejército no estaba con Castillo, estaba con los que mandan indebidamente”, agregó.

