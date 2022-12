Porque se cayó un casco, un hombre terminó muerto en Girón, Santander

Caso de intolerancia en Girón, Santander, por un casco.

Un caso de intolerancia en Girón, Santander, terminó en homicidio, cuando un hombre que transitaba por una calle de la ciudad, tropezó sin culpa y tumbó el casco a otra persona, esto desató una discusión y por eso lo golpea con el elemento en varias ocasiones, ocasionándole la muerte.

Los hechos se registraron horas antes de celebrar la Navidad a las 5:30 p.m., la víctima se identificó como Héctor Fernando Amariz Nova, de 33 años, cruzaba un andén en la calle 26 con carrera 31 b del barrio El Poblado, chocó por accidente con el andén y se estrelló con alias “Richi”, quien lo atacó con un arma cortopunzante delante de su sobrina de 12 años, quien lo acompañaba.

La muerte violenta quedó grabada por medio de un video que se hizo viral en las redes sociales. A pesar de que Héctor Amariz fue llevado a un centro de salud, falleció debido a la gravedad de las lesiones.

Por su parte, el homicida logró huir de la escena, pero se encuentra identificado por las autoridades.

De acuerdo con el alcalde de Girón, Javier Acevedo, aseguró que, “un hombre pasa por un andén, choca con otro hombre y le tumba el casco. Esto causa la ira a esta persona, lo agrede y hay una riña. Posteriormente, la otra persona saca el arma cortopunzante, lo trasladan a un centro asistencial y fallece. El llamado es al diálogo, desafortunadamente la intolerancia cobra vidas”.

La víctima de 33 años era auxiliar de bodega y según sus familiares, era un aficionado al fútbol, era un hombre trabajador, honesto y sin vicios.

Así como lo conoció el diario El Tiempo, el primo de la víctima, Omar Acevedo consideraba a Héctor como un hombre, “trabajador, honesto, no tenía vicios, ni tomaba, le gustaba demasiado el futbol, era aficionado al fútbol, no tenía hijos, era el que le ayudaba a los papás. Él nunca fue peleador, fue algo de intolerancia, uno cuando es peleador, uno sabe que no debe acercarse, eso fue lo que le faltó”.

De igual manera, el familiar realtó que la sobrina quien presenció toda la riña y el homicidio, explicó que el agresor “le pega dos puñaladas, una en el abdomen y la otra en el brazo, le compromete una vena, el sale caminando normal, nadie lo auxilió, la sobrina de 12 años vio todo, llegó al hospital y llegó grave”.

Finalmente, Omar contó al diario mencionado que ese día iba a contar que había propuesto matrimonio y en enero del 2023 se iba a casar. La pareja llevaba nueve meses de noviazgo aproximadamente y vivían en unión libre.

“Se casaba en enero, se había comprometido con una señora abogada. se conocían hace tres años, la relación se estableció hace 9 meses y él le propuso matrimonio creo que hace 15 días y el 24 íbamos a hacer un compartir de amigo navideño y él había dicho que nos tenía que contar algo y era eso, que se iba a casar, el compromiso y que se iba para Bogotá”, contó Acevedo.

Cabe resaltar que, en la mañana del 26 de diciembre, el brigadier general Tito Castellanos, jefe nacional del Servicio de Policía, compartió el balance de la época navideña en todo el país. Las festividades de Navidad se vieron opacadas con más de 14.373 riñas, de las cuales, 4.033 fueron de ámbito familiar, 1.326 relacionadas con problemas entre vecinos, 1.406 peleas por la ingesta de licor y 7.608 por otros motivos.

A nivel nacional se presentaron 280 casos de lesiones personales en los que la Policía Nacional logró la captura de por lo menos 397 personas, 357 fueron capturadas en flagrancia. El informe también confirma que se incautaron 144 armas de fuego y 1.824 armas cortopunzantes.

El brigadier general Castellanos comentó que a pesar de los casos de riñas y lesiones personales, también se dio una reducción del 33.3 % de homicidios en comparación con el año pasado. Las ciudades con mayor reducción en tasas de homicidio fueron Bogotá, Puerto Leguízamo, departamento del Putumayo, Cúcuta, Norte de Santander, Cartagena, capital del departamento de Bolívar y Barranquilla en el Atlántico.

