Por el vuelo en el que llevaron a 25 perros en cabina, Avianca anuncia cambios en políticas para su transporte

Avianca anunció cambios en las políticas para el transporte de mascotas a raíz de las quejas que hubo por el vuelo en el que iban 25 perros de apoyo emocional. (Avianca)

A través de una reacción a una usuaria de Twitter, que reprochó lo que ella considera es una actitud intolerante en contra del transporte de mascotas de apoyo emocional en las cabinas de los aviones, Avianca anunció, el lunes 26 de diciembre, los cambios que realizará respecto a las políticas para viajar en compañía de ellos.

La más notoria es que ya no podrán ir en ese espacio animales que pesen más de 10 kilogramos, incluido el peso del maletín en el que los lleven.

En la maleta debe ir la mascota, y se tienen que llevar debajo de los asientos. Además, el material de la misma debe ser suave, y el canino debe permanecer allí durante todo el viaje.

“Si no cumples con estos requisitos, tu perro de soporte emocional deberá volar en bodega”, agregaron, junto con un inciso en el que se indica que este tipo de vuelos está sujeto a disponibilidad y máximo pueden ir seis de mascotas de apoyo emocional por cabina.

El trino fue la respuesta que le dieron a la tuitera Keisha Gómez (@kei_GomezC), quien publicó una foto de su canino y criticó que por apáticos de los animales ella no pueda volver a viajar con él.

“Ay, ya no podré viajar con Monet y él se porta súper juicioso, pero nunca iría por bodega, le daría pánico el encierro, es muy ansioso cuando no está conmigo. Qué triste que @Avianca se deje presionar por gente sin empatía que no entiende que son parte de nuestra terapia (sic)”, afirmó.

Nuevas políticas de Avianca para el transporte de mascotas de apoyo emocional. (Avianca)

Sin embargo, desde la aerolínea le contestaron junto con una imagen de los nuevos lineamientos: “Nos estamos ajustando a los estándares de la industria, Keisha. Los perros de soporte emocional podrán volar, solo que en condiciones diferentes, dependiendo de sus características y documentación. ¡Tranquila!, nosotros velaremos por la seguridad de Monet, es nuestra prioridad”.

Toda esta controversia surgió el 15 de diciembre luego de que el veterano periodista Darío Fernando Patiño diera a conocer, a través de su cuenta oficial de Twitter, que en el vuelo en que viajó de Bogotá a Sao Paulo (Brasil) transportaron en cabina a 25 caninos de soporte emocional,lo que provocó, según él, todo tipo de traumatismos dentro de la aeronave.

“Ojo al dato: Ayer viajaron de Sao Paulo a Bogotá en Avianca, 20 caninos, 20 de soporte emocional. Por ser de gran tamaño, debieron instalarse en el pasillo. Los propietarios se burlaban de la incomodidad de las tripulantes para desplazarse por la cabina. ¿Qué pasaría en una evacuación? (sic)”, comentó.

Posteriormente, le aclararon que eran más los caninos los que se transportaron en ese nuevo viaje de la discordia con la compañía Avianca.

“Hola, Darío, así es, tuvimos 25 perritos a bordo en ese vuelo y no fue fácil de manejar. Desde hace unos meses, estamos revisando nuestra política de transporte de mascotas. Debemos lograr un justo balance, para que perritos y pasajeros vuelen cómodos y lleguen bien a su destino (sic)”, le respondieron.

Y es que en el último trimestre del año se han registrado más polémicas por el transporte de animales de compañía en cabina, como le ocurrió a Luis Colmenares, padre del joven Luis Andrés Colmenares, quien murió en una fiesta de Halloween en 2010 y la investigación de lo ocurrido se convirtió en el caso judicial más polémico de Colombia.

“#LaOpinionDeColmenares Estoy de acuerdo que NO maltraten a los animales y me molesta cuando alguien lo hace. Pero tampoco estoy de acuerdo que me pongan a viajar junto con un perro y me molesta cuando alguien que vaya a mi lado lo hace. Puedo reclamar que soy alérgico? @Avianca (sic)”, señaló en esa ocasión.

