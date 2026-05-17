Policía investiga la muerte de un niño de 5 años en Bogotá, tras caer de un piso 15

La madre del menor se encontraba fuera del apartamento por motivos laborales cuando ocurrió el incidente en Fontibón - crédito CTI de la Fiscalía

La comunidad en la localidad de Fontibón, en Bogotá, se encuentra conmocionada tras la muerte de un niño de cinco años que cayó desde el piso 15 de un edificio en el sector de Caminos.

Las autoridades se encuentran en plena etapa de investigación para determinar las causas y circunstancias del hecho que ocurrió en la madrugada del sábado 16 de mayo.

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El comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá detalló a Noticias Caracol: “Se presentó ayer aproximadamente a las 2:55, en el barrio Puente Grande, carrera 135 #17-78. Allí la zona de atención recibe un reporte. Infortunadamente, al llegar al sitio observan al menor de edad tendido en el piso”.

El reporte oficial sitúa el origen de la emergencia en esa dirección, donde los uniformados llegaron tras ser alertados por los residentes.

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Un niño de cinco años falleció tras caer del piso 15 de un edificio en Caminos de Fontibón, Bogotá, según la Policía Metropolitana - crédito Redes sociales/X

La información preliminar indica que el niño estaba bajo el cuidado de su hermano mientras su madre trabajaba en un turno nocturno. Las autoridades confirmaron que, al momento de los hechos, no se encontraba ningún adulto responsable en el apartamento.

El menor fue hallado sin vida en la zona común del conjunto residencial, lo que activó el despliegue de equipos de investigación para esclarecer los detalles del suceso. La policía ha iniciado la recolección de testimonios y pruebas, incluyendo registros de cámaras de seguridad y entrevistas con vecinos y familiares.

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Las primeras diligencias buscan reconstruir los minutos previos al accidente, estableciendo cómo y por qué el niño pudo acceder a una zona de riesgo en el inmueble. El caso ha generado preocupación en la comunidad por la seguridad en los edificios residenciales y la supervisión de menores durante turnos laborales nocturnos.

La muerte del menor en Fontibón ha puesto en alerta a las autoridades locales y a la ciudadanía sobre la urgencia de reforzar las medidas de protección infantil en conjuntos residenciales de Bogotá.

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El niño estaba acompañado únicamente por su hermano al momento de la caída, según los primeros informes policiales - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Hasta el momento, no se han divulgado hipótesis concluyentes sobre el motivo de la caída, a la espera de los resultados de la investigación oficial.

Niño de dos años que cayó de un cuarto piso en Suba: Icbf investiga el caso

La rápida reacción de los vecinos de La Gaitana, en el noroccidente de Bogotá, evitó una tragedia cuando un niño de dos años cayó desde la terraza de una vivienda de cuatro pisos. La angustia se apoderó del barrio el jueves 7 de mayo de 2026, pero el alivio llegó poco después: el menor no sufrió lesiones tras el accidente.

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El menor fue auxiliado por una improvisada red de cobijas y sábanas que los residentes extendieron para amortiguar su caída. Tras el rescate, fue trasladado a un centro hospitalario, donde los exámenes clínicos descartaron fracturas o signos de trauma. Los médicos informaron que el niño se encontraba en buen estado, activo y sin síntomas de alarma.

El caso de un niño de dos años que cayó desde una terraza en el barrio La Gaitana movilizó a la comunidad y a las autoridades de Bogotá. Gracias a la intervención de los vecinos y la atención médica inmediata, el menor salió ileso y permanece bajo observación.

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Vecinos del barrio La Gaitana, en Suba, improvisaron una red con cobijas y chaquetas para salvar a un niño de dos años que cayó desde un cuarto piso; el menor sobrevivió con heridas leves - crédito @dona_pily2/X

El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar inició una investigación para determinar si hubo algún tipo de descuido familiar.

Andrea, madre del niño, relató a Alerta Bogotá: “Él se salió solito de la casa y gracias a Dios no le pasó nada. Estamos acá en el hospital y todo salió superbién”. La mujer explicó que el accidente ocurrió en un instante breve en el que ella se había ausentado para ir al baño y que, hasta ese momento, el menor nunca había intentado salir solo a la terraza.

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Por su parte, Edilberto Murillo, padre del niño, contó a CityTV que al regresar de una tienda cercana se encontró con la escena alarmante: su hijo colgaba del muro del cuarto piso, mientras los vecinos organizaban una red de sábanas para auxiliarlo. “El niño no presenta ninguna fractura, está en buen estado, (…) ya solo es esperar a que nos lleven al Icbf donde van a adelantar el proceso del caso”, resumió.

La Policía Metropolitana de Bogotá, a través del oficial Javier Cárdenas, subrayó la importancia del apoyo comunitario: “No presentó ninguna lesión”, declaró el uniformado, quien reconoció la coordinación entre vecinos como clave para evitar consecuencias mayores.

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