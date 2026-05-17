Colombia

Gustavo Petro volvió a causar polémica al repostear mensajes en apoyo al futbolista Lamine Yamal ondeando la bandera de Palestina en festejo del Barcelona

En su cuenta de X, el presidente colombiano replicó la polémica imagen en donde el jugador español ondeó la bandera del estado asiático durante la celebración del equipo catalán tras obtener el título de Liga

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El mandatario replicó dos publicaciones de X en referencia al gesto del jugador del Barcelona - crédito Lina Gasca - Colprensa/AP Foto
El mandatario replicó dos publicaciones de X en referencia al gesto del jugador del Barcelona - crédito Lina Gasca - Colprensa/AP Foto

Si algo ha caracterizado al presidente colombiano Gustavo Petro es su postura firme y activa en defensa del estado de Palestina, en medio del conflicto en Oriente Medio que inició en octubre de 2023 y se mantiene hasta la fecha.

Su posición por la guerra en territorio asiático ha derivado tanto medidas diplomáticas, humanitarias y políticas implementadas, así como cuestionamientos por parte de varios dirigentes políticos nacionales y del exterior.

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Sin embargo, el mandatario sudamericano le ha restado importancia a ello y frecuentemente recuerda su postura al respecto.

Una de ellas se notó recientemente en su perfil de la red social X, donde el actual mandatario de los colombianos volvió a referirse a su defensa al estado del continente asiático.

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El astro del Barcelona sostiene una bandera palestina al celebrar la consagración del equipo como campeones de la Liga de España, el lunes 11 de mayo de 2026, en Barcelona - crédito AP Foto
El astro del Barcelona sostiene una bandera palestina al celebrar la consagración del equipo como campeones de la Liga de España, el lunes 11 de mayo de 2026, en Barcelona - crédito AP Foto

La reacción de Petro obedeció tras el gesto del reconocido futbolista español Lamine Yamal que, durante la celebración del FC Barcelona tras conquistar la Liga de España, agitó la bandera de Palestina.

En el recorrido realizado por la capital de Catalunya el 11 de mayo de 2026, el futbolista de 18 años ondeó la bandera después de recibirla de un aficionado desde las calles, acción que quedó registrada en una imagen que luego publicó en Instagram, red en la que cuenta con más de 42 millones de seguidores.

Según reportes de medios locales, la intención del jugador español fue dar visibilidad al sufrimiento de la población civil y de los niños en Gaza afectada por la crisis humanitaria.

El mandatario exaltó el gesto del jugador español - crédito Captura de Pantalla X
El mandatario exaltó el gesto del jugador español - crédito Captura de Pantalla X

La situación fue aprovechada por el presidente Gustavo Petro que, en la plataforma digital, replicó dos publicaciones de X, en referencia al gesto de Yamal.

El primero fue de la cuenta The Palestinian (@InsiderWorld_1), donde no solo divulgó nuevamente la fotografía sino que dicho usuario se refirió a los cuestionamientos generados por el deportista. “Compartiéndolo de nuevo para que lloren más”, comentó el internauta.

El segundo reposteó de Petro en X fue divulgado por el usuario J. (@JosipFCB93), en la que difundió un mural en homenaje a Lamine Yamal realizado en uno de los lugares más reconocidos de Dublín, Irlanda. “Nuevo mural en el Bohemian Football Club en Dublín, Irlanda”, expresó el usuario.

El presidente replicó un mural en homenaje al futbolista español - crédito Captura de Pantalla X
El presidente replicó un mural en homenaje al futbolista español - crédito Captura de Pantalla X

La reacción de Lamine Yamal durante la celebración del FC Barcelona en la capital catalana ha sido interpretada en redes sociales y medios internacionales como una muestra de apoyo ante la situación en la región palestina.

Advertencias de Petro por guerra en Oriente Medio

La última declaración pública del presidente Gustavo Petro en defensa del Estado de Palestina se registró el 18 de abril de 2026 durante su participación en la IV Reunión en Defensa de la Democracia celebrada en Barcelona (España).

Allí, el mandatario colombiano subrayó que un acuerdo de pacificación en Medio Oriente tendría efectos inmediatos en la economía mundial, citando “una baja en el precio del petróleo y la reapertura de rutas de abastecimiento alimentario”, especialmente tras el cierre estratégico del estrecho de Ormuz.

Durante su intervención, enfatizó la necesidad de un proceso inmediato y serio de paz en la región, junto con una transición energética mundial hacia fuentes renovables, al considerar estos dos ejes como fundamentales para prevenir un deterioro irreversible tanto político como humanitario.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, analiza la situación en Medio Oriente, calificando la extensión de la guerra y el "genocidio en Gaza" como errores garrafales. En su discurso, aboga por una solución de dos estados para Palestina y una transición global lejos de los hidrocarburos - crédito @infopresidencia/X

Petro precisó a la prensa que este bloqueo marítimo agravó el riesgo de hambre global, ya que obstaculizó el suministro de bienes básicos y elevó la tensión geopolítica vinculada a los hidrocarburos.

La participación de Gustavo Petro en la cumbre coincidió con una escalada reciente del conflicto en la zona, incluyendo una ofensiva hacia Irán que para él indica “una ruptura del derecho internacional y una incapacidad global para garantizar la supervivencia de la humanidad”.

El presidente expresó que la única hoja de ruta sostenible consiste en el reconocimiento internacional de Palestina, la concreción de la solución basada en dos Estados y la aceleración de la “descarbonización” de la economía mundial.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, habla con la prensa a su llegada a la cumbre "En defensa de la democracia" en Barcelona, ​​España, el 18 de abril de 2026 - crédito Nacho Doce/Reuters
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, habla con la prensa a su llegada a la cumbre "En defensa de la democracia" en Barcelona, ​​España, el 18 de abril de 2026 - crédito Nacho Doce/Reuters

El jefe de Estado reiteró su visión de que la definitiva solución política al conflicto palestino-israelí requiere la creación de “dos Estados soberanos”. A su juicio, mientras la economía global mantenga su dependencia de los hidrocarburos, continuará profundizándose la tensión política y el debilitamiento de los mecanismos internacionales de protección, lo que imposibilita una acción efectiva contra el cambio climático.

“La humanidad debe reflexionar sobre una nueva agenda. Y esa agenda tiene que ser construida por fuera del petróleo, de los hidrocarburos y hacia la descarbonización de la economía”, afirmó Petro en la sesión plenaria del foro en Barcelona.

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