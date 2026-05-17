Gustavo Petro informó captura con fines de extradición de exalcalde ligado a tráfico de fentanilo: “Alias Chucho”

Jesús Elver González, conocido como alias "Chucho", fue capturado junto a otros implicados en varios departamentos, según informó el mandatario colombiano a través de sus redes sociales - crédito Andrea Puentes/Presidencia/Imagen Ilustrativa Infobae

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, comunicó la detención de cinco personas con fines de extradición, entre ellas el exalcalde de Guachené, Jesús Elver González, conocido como alias Chucho, vinculado a actividades relacionadas con el tráfico de fentanilo.

El anuncio incluyó referencias a una operación coordinada por la Policía Nacional y la DEA en los departamentos de La Guajira, Norte de Santander y Valle del Cauca.

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De acuerdo con la información oficial, alias Chucho habría mantenido una red que operaba en los Estados Unidos en colaboración con carteles mexicanos, lo que derivó en la incautación de 5 kilogramos de fentanilo en ese país.

El mandatario colombiano publicó un video donde se observa el momento de la captura y se refirió al impacto de la política en estos hechos. “La política sigue siendo el empoderador del crimen”, afirmó Petro en su cuenta de X.

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Alias Chucho habría mantenido una red que operaba en los Estados Unidos en colaboración con carteles mexicanos - crédito @petrogustavo/X

“Se han capturado cinco personas con fines de extradición en Guajira, Norte de Santander y Valle del Cauca, en acción conjunta de la Policía Nacional con la DEA. Entre los capturados está alias Chucho exalcalde de Guachené. Mantenía una red en los EE. UU. con carteles mexicanos y allí se incautó 5 kilogramos de fentanilo (sic)”, expresó Gustavo Petro.

Las acciones que llevaron a las capturas se desarrollaron en distintas zonas del país y contaron con la participación conjunta de autoridades colombianas y estadounidenses. El exalcalde de Guachené también se había postulado como candidato a la Cámara de Representantes por el Cauca.

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Durante el anuncio, Gustavo Petro mencionó la identificación de rutas empleadas para el tráfico de otras sustancias.

Según el presidente Petro, las autoridades han detectado el ingreso de ketamina ilegal a través de Ecuador. “Sabemos que la Ketamina ilegal penetra por Ecuador a Colombia y llega por puertos del Ecuador. Camiones con miles de unidades han caído en Colombia usando esa ruta”, expresó el mandatario.

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Según Gustavo Petro, las autoridades han detectado el ingreso de ketamina ilegal a través de Ecuador- crédito @petrogustavo/X

¿Qué es el fentanilo?

El fentanilo es un opioide sintético desarrollado en laboratorios para el tratamiento del dolor intenso. Su uso principal está dirigido a pacientes que requieren manejo de dolor severo, como aquellos sometidos a cirugías o que padecen cáncer. A diferencia de otros opioides, el fentanilo no contiene ingredientes naturales y fue diseñado para ofrecer un alivio potente en situaciones donde otros analgésicos no resultan efectivos.

Este fármaco destaca por su elevada potencia, ya que puede ser hasta cien veces más fuerte que la morfina y cincuenta veces más que la heroína. Debido a estas características, el margen entre una dosis terapéutica y una dosis peligrosa es sumamente estrecho. El fentanilo aprobado para uso médico se administra bajo estricta supervisión, pero la mayor parte de los incidentes de sobredosis y muertes recientes está vinculada al fentanilo fabricado de manera ilegal.

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Una pila de pastillas azules y blancas, identificadas con la marca M30, que a menudo son réplicas de fentanilo ilícito, representando un grave riesgo para la salud pública - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El fentanilo ilícito se encuentra comúnmente mezclado con otras sustancias, como heroína, cocaína o metanfetaminas, lo que incrementa el riesgo de sobredosis, ya que las personas pueden consumirlo sin saberlo. No es posible identificar la presencia de fentanilo a simple vista, por el sabor o el olor, por lo que existen tiras reactivas específicas para su detección.

El consumo de fentanilo puede causar desde euforia y relajación hasta efectos peligrosos como dificultad respiratoria, pérdida de consciencia y muerte. Su alta capacidad adictiva genera cambios en el cerebro que dificultan abandonar su consumo, incluso cuando ya existen consecuencias negativas para la salud. Ante una sobredosis, la administración inmediata de medicamentos antagonistas como la naloxona puede revertir temporalmente los efectos, pero siempre se requiere atención médica urgente.

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