Estos son los aguinaldos que podrá jugar en la Noche Buena

Estos son los aguinaldos para jugar en noche buena. (Foto:Captura Computer hoy)

La temporada navideña se convierte en una de las épocas más esperadas en algunas poblaciones, claramente, esto varía dependiendo el contexto social, pues por tradición, en ciertos lugares se celebra y en otros no. En ese marco, se suman otro tipo de actividades que pueden realizarse entre amigos y familia, siendo los ‘Aguinaldos Navideños’, una de estas.

Gran parte de la región de los Andes, en Sudamérica, recurre a la realización de juegos o dinámicas de integración, que permiten disfrutar de espacios enmarcados por colores, sabores y sonidos auténticos de la navidad. En este caso, los aguinaldos son juegos o retos, que le permiten a los participantes integrarse y en caso de perder, deberán pagar una penitencia.

A su vez, a esto se suman los tradicionales aguinaldos o regalos secretos, pues la idea es entregarle un presente a otro participante que también esté haciendo parte del juego. La idea principal es realizar una lista de nombres e introducirlos en una urna, así, cuando cada persona saque uno de los papeles, estará comprometido a entregarle un obsequio a su compañero, amigo o familiar.

Si bien, algunos colombianos son referenciados como personas que dejan todo para lo último, usted está a tiempo para preparar los juegos de la Noche Buena, así, mientras el grupo seleccionado para preparar la cena, adelanta lo propio, el resto podrá animar el tiempo de espera con diversos juegos que prometen plena diversión.

Juegos de aguinaldos

Cabe resaltar que, en algunas regiones del país se opta por desarrollar este tipo de juegos en el marco de la novena de aguinaldos; es decir, entre el 16 y el 24 de diciembre, esto puede extenderse hasta la primera o segunda semana de enero, pues aún se conservan las dinámicas navideñas hasta el 7, o el también conocido puente de Reyes, dependiendo netamente de la tradición cultural de la zona.

Para jugar o participar en los aguinaldos navideños, el integrante de la dinámica deberá aceptar las condiciones o reglas determinadas en mutuo acuerdo para este juego. Entre los puntos a tener en cuenta, resaltan: penitencias, retos, pagos, etc.

A tener en cuenta: antes de empezar a jugar, establezca con sus amigos o familiares cuál será el regalo o aguinaldo, es decir, cuál es la relativa apuesta que está en juego; puede optar por un detalle en físico, comida o incluso dinero. Como dato no menos importante, si ganó en la dinámica, grite: “mis aguinaldos”.

- El beso robado

Esta dinámica es libre para todos, pero cambia según la intención, tal como lo menciona el título, usted deberá robar besos y estar atento de que no lo hagan con usted; sin embargo, podrá reglamentar que el beso se dé en la frente o cachete, aunque, si su plan es coquetear y la otra persona está de acuerdo, podría hacerlo en la boca.

- La pajita en boca

Prepárese para mantener la boca llena todo el día, pues el juego consiste en tener un dulce, chicle o incluso objeto, dentro de la bo c a. De no ser así, si el contrario llega a su lado y dice: “pajita en boca”, y usted no tiene nada, perderá.

- El tres pies

Si no quiere perder, mantenga sus pies juntos o cerrados, pues si el adversario logra cruzar un pie entre sus piernas, perderá el juego. Claramente, no importa si está sentado, acostado o de pie, solo debe estar atento.

- Dar y no recibir

Esta temporada está llena de tentaciones, pues un regalo nunca caerá mal. Esta dinámica probará a máximo su resistencia y carácter, pues no podrá recibir nada si quiere ganar. La idea, es que nada de lo que le quieran dar, usted lo reciba; sin embargo, usted tendrá que buscar la forma de entregar el detalle a su oponente.

