Feria de Cali, o cómo construir ciudadanía a partir de la fiesta

La celebración de los 65 años de la Feria de Cali es con vos. Y para celebrar el aniversario de una de las ferias más importantes de Latinoamérica, durante seis días, en la capital mundial de la salsa, propios y extranjeros no solo vivirán un espacio cargado de arte, cultura, tradiciones y esencia caleña, sino también de construcción ciudadana, desarrollo económico, convivencia y paz.

Con una programación de 82 eventos, en 47 escenarios distribuidos en toda la ciudad, este año la Feria de Cali ofrecerá al público un abanico de presentaciones para todos los gustos, de diversos géneros como salsa, tropical, urbano, rock, blues, andino, popular, años 60′s, música del Pacífico, folclor, rap, reggae, freestyle, música del mundo, trova, fusión jazz, pop, ranchera, balada, entre otros.

El comité artístico de esta edición está integrado por personas con una larga experiencia en el sector como el caleño John Jairo Perdomo, director artístico general de la Feria de Cali 2022. Por otra parte, Corfecali, a través de una convocatoria abierta, designó como director artístico del Salsódromo a Luis Eduardo Hernández, ‘El Mulato’, y en la dirección artística del desfile del Carnaval de Cali Viejo a Juan Homero Coral.

A un día de comenzar la Feria de Cali, Infobae conversó con John Jairo Perdomo, director artístico de la feria, sobre las novedades que se tiene preparada para celebrar su sexagésima sexta edición.

Falta un día para que comience la sexagésima quinta edición de la Feria de Cali, ¿qué falta preparar?

El ánimo de los caleños. Nada, el ánimo de los caleños y de los visitantes para que esta feria sea como la hemos pensado: una feria muy bella, una feria que abraza la tradición, una feria que tiene la ciudad representada en las calles. En ese sentido eso es lo que faltaría por preparar... ¡Preparar la pinta! ¡Falta preparar la pinta! ¡No más!

John Jairo, este año la feria celebra 65 años, El Salsódromo, 15 años, y el Carnaval de Cali, 100 años, ¿cómo fue asumir la dirección artística de una feria en la que coinciden tantos aniversarios?

Primero, generando unos verbos rectores de la fiesta, recogiendo los verbos rectores de la fiesta. Luego, generando un concepto que nos recoja a todos también, que recoja todos los eventos y que todos los eventos puedan aterrizar su quehacer en este concepto. Para este año, la Feria de Cali tiene como eslogan Alegría que inspira. Pero este año en particular la Feria de Cali ‘es con vos’, la sexagésima quinta Feria de Cali es con vos, y ese “con vos” es con vos que te levantás todos los días a trabajar y a sacar adelante tu familia y con ello la ciudad; con vos que te gusta azotar baldosa; con vos que te gusta poner salsita; con vos que sos solidario; con vos que sos cívica... es con vos.

Creo que ese con vos nos recoge a todos, cuando es contigo, pues entonces la feria creo que genera espacios de inclusión, también activa la creatividad para que sea con vos, entonces cada espacios está pensado para esto desde lo artístico.

¿Cómo se van a celebrar esos aniversarios de los que hablábamos? ¿Qué tendrá de particular esta feria?

Mirá, el vals en Colombia y los 15 años es una cosa muy importante para las familias. Aquí en Cali, y en el Valle del Cauca, los 15 años es un momento que se ritualiza siempre y en este caso eso va a pasar: El salsódromo va a bailar el vals, vamos a celebrar esos 15 años, pero también vamos a aprovechar para homenajear al maestro Jairo Varela. Vamos a contar una historia, que recorre desde los años 40 hasta la actualidad, la evolución de los ritmos afrocaribeños hasta convertirse en salsa y luego en salsa caleña, en los pasos de salsa caleña, y luego en las nuevas sonoridades con la salsa choque... esa evolución, pues, está sobre tres elementos: uno la música misma, la danza –cómo se baila música, cómo se ha ido bailando–, y la parte estética, cómo la ropa también ha tenido que ver acá, cómo lo estético ha cambiado a través de los tiempos, qué influencias hemos tenido, cómo el cine mexicano, con su pachuco, influencia la salsa caleña; cómo la ropa de la tombolele influencia a nuestras mujeres; cómo el rock and roll se convierte en pasos de salsa; cómo el sombrero de ala ancha de un pachuco, se convierte en nuestro pequeño sombrero; y cómo el saco se convierte en un chaleco, cómo aparece el zapato blanco... ese tipo de cosas son valiosísimas, en esa historia.

Entonces, está pensado para celebrarlo así, para celebrarlo con la gente. Además, como te anotaba con el sentido de la fiesta, que es con vos, pues al final vamos a abrir las puertas para que la gente pueda bailar en la misma calle que bailaron en El Salsódromo. Imagínate ¡vas a poder bailar en El Salsódromo! ¿Por qué? Porque es con vos, esta celebración de 15 abre la puerta para que todos bailemos en la pista.

Para esta puesta en escena en la que se contará la evolución de estos ritmos, ¿cómo ha sido ese trabajo con los grupos de baile, que todo el año se han preparado para esta nueva edición de la Feria de Cali?

Este es un ejercicio que comienza con una conceptualización, con la búsqueda de qué vamos a contar este año, y en ese buscar se genera un comité conceptual, en el que se tiran todas las ideas, y se las pone sobre la mesa, se discuten, luego se hace una escogencia de un director artístico presenta su propuesta, en la que se articula el ejercicio previo con el ejercicio del director. En paralelo, los grupos de hombres y mujeres que bailan la salsa en Cali se preparan de igual manera, se preparan durante todo el año porque saben que va a haber un Salsódromo, saben que habrá un Mundial de Salsa, saben que hay este espacio de expresión que es el último del año, el último suspiro fuerte de la salsa en el año, en el desfile de bailarines más grande que tiene el mundo.

Hay veces no hacemos conciencia de eso, pero es maravilloso. Y no solo se preparan los bailarines profesionales, se preparan los bailadores, se prepara la vieja guardia, se preparan los niños, que son los que heredan toda esta tradición y todas estas formas, y son los que al final evolucionarán la salsa a un nuevo paso del cual seguramente estaremos hablando en años posteriores.

Además de hacer un recorrido por la historia de la música afrocaribeña, que derivó en la salsa, ¿qué más se podrá ver en El Salsódromo?

Este año también le hacemos un homenaje a la radio este año, un homenaje que falta ahí, un homenaje a los hombres y mujeres que nos han acompañado cuando ha faltado la energía, la luz, cuando hemos estado en pandemia, cuando estamos con insomnio, ahí han estado, ahí está.

En ese sentido, pues es importante que se haga este reconocimiento que en principio surge del desfile de Carnaval de Cali Viejo de manera muy fuerte, pero que permea el Salsódromo, que va a tener este año unos textos hechos por locutores de la radio caleña, que estarán guiando la historia que vamos a ver.

En el Salsódromo también mencionamos a los melómanos y coleccionistas, porque en este ejercicio de la conservación de la salsa, pues, ellos han sido valiosos e importantes, porque además melómanos y coleccionistas en la Feria de Cali ha sido el evento con más crecimiento en el tiempo. Hablar con Gary Domínguez o con el director René este es reconocer que se empezó en una carpa, en el Parque de la Música, y ahora es un evento que es gigante y que la gente ama, porque es un evento muy bien pensado y que de igual manera como el Salsódromo y el Cali Viejo heredan a nuestros niños y niñas esta tradición de cuidar la salsa, de cuidar la música y no dejar perder en el tiempo sus historias.

La Feria de Cali vuelve a tener un director artístico, y es la primera vez que esta se enmarca en un solo concepto que es transversal a todos los eventos, ¿cuál es la importancia de la dirección artística para esta edición de la feria?

Por ahí me hicieron la referencia de que alguna vez hubo un director artístico para la feria. No ha sido una figura recurrente, pero digamos que este año –y está mal que yo lo diga– ha sido una figura importante, ya que desde la dirección artística general se ha podido aunar esfuerzos y proyectar en una sola línea el ejercicio de lo conceptual, para que no sean eventos independientes, sino que tienen relación entre sí.

Cuénteme, finalmente, sobre la Feria Rural y Comunera, y el componente social de la Feria de Cali.

Mira, tiene un evento hermosísimo, que ocurre en el evento más grande que tiene la Feria de Cali: la Feria Rural y Comunera, que da a 22 comunas y a 15 corregimientos y que es el evento que se realiza de manera permanente durante toda la feria, en un promedio de seis espacios por día. Ahí va a pasar un desfile de caballitos de palo, que es un evento anexo al ejercicio comunitario, que se llama Galopando con vos y que es un ejercicio que hacen los niños con sus padres y van a llevar mensajes que invitan al cuidado de nuestros niños, a la protección de nuestros niños, a la protección de los derechos de nuestros niños.

Tiene un sentido social también la feria: el sentido profundo de constitución de ciudadanía desde la fiesta. Esa es la Feria de Cali también. Eso es valiosísimo: cómo construyes ciudadanía desde el ejercicio de la fiesta, no la fiesta por la fiesta no más, sino la fiesta como un ejercicio de construcción de ciudadanía, como espacio de encuentro donde podemos generar diálogos con nuestra comunidad y a través de la comunidad misma transformar situaciones que son comunes a todos.

