Incendio en el puerto de Barranquilla: “La prioridad es extinguir el fuego y superar la emergencia”, aseguró el alcalde Jaime Pumarejo

Incendio en Barranquilla

El pasado miércoles 21 de diciembre, en Barranquilla se reportó el inicio de un fuerte inicio. De acuerdo con los informes de las autoridades, fue en la vía 40 de esa ciudad que explotaron dos tanques de la empresa Bravo Petroleum que almacenaban hidrocarburos, ubicados en la Compañía de Puertos Asociados (Compas). Desde entonces, autoridades que atienden emergencias han estado al frente de la contingencia para tratar de detenerla. Para el momento, el incendio se mantiene, sin embargo, se han presentado algunos avances significativos.

Tal y como le contó el director Nacional de Bomberos, el capitán Charles Benavides, al diario local El Heraldo, ya son 1.800 los galones de espuma se han utilizado en la mitigación del fuego. Así mismo, explicó, lo que se está tratando de hacer es implementar dos estrategias para agilizar el proceso de apagar las llamas: una que tiene que ver con defensa, y otra relacionada al ataque. La primera consiste en tratar de apartar dos de los tanques que no se vieron afectados en la explosión, para evitar una tragedia mayor, y la segunda, se refiere a buscar el foco del siniestro.

“Dos de los cuatro tanques se encuentran intactos y esos los estamos defendiendo del incendio para que la estructura no se sobrecaliente y nos genere un incendio o explosión (...) buscar un par de acciones que nos permitan llegar con agua y espuma al foco del incendio. Hasta el momento no hemos podido porque el alcance las máquinas que estamos usando son menores al foco a la distancia del foco (...) Si bien no lo podemos liquidar ni extinguir todavía, si mantenemos un control sobre la quema de combustibles”, comentó el experto en su charla con ese medio de comunicación.

Así avanza la situación en Barranquilla tras inicio del incendio

Con el fin de evitar que se extienda el fuego, manifestó Benavides, se han venido utilizando nueve máquinas de bomberos pertenecientes a Barranquilla y Malambo. También hay bomberos Aeronáuticos y de Ecopetrol. Cada uno de los vehículos, dijo, puede generar descargas de 200 a 300 galones de agua por minuto. La cantidad de esta sustancia que se ha usado, dijo el directivo, es incalculable. Además de los equipos, se están haciendo turnos de hasta 12 horas que incluyen a 40 funcionarios de esas instituciones trabajando por extinguir las llamas.

En la mañana de este 22 de diciembre, la Ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, aseguró, a través de sus redes sociales, que exaltaba la labor de los bomberos de Barranquilla “y organismos de socorro, que por horas han luchado para controlar esta emergencia en Barranquilla. Toda mi solidaridad con la familia del Sargento Javier Enrique Solano. Llegamos a B/quilla para acompañar PMU con el alcalde Jaime Pumarejo”.

La jefe de esa cartera detalló que será el próximo 24 de diciembre cuando, de la mano de Ecopetrol y la Autoridad Marítima Colombiana, se coordine el ingreso de un buque, con lo que se asegurará el combustible en las zonas de frontera. Es importante destacar, por el otro lado, un informe de Barranquilla Verde evidenció que las emisiones que se han generado por el incendio no supera los límites. “No se ha superado las concentraciones máximas para realizar una declaratorio por contingencia atmosférica dentro del distrito de Barranquilla, para esto, la resolución 2254 de 2017, seguiremos actualizando la información de monitoreo y en caso de generarse una declaratoria se informará a la comunidad”, explicó la entidad.

Los datos, explica el director de la Corporación Autónoma Regional (CRA), Jesús León Insignares, “evidencian que las concentraciones promedio de PM10 y PM2.5 no superan los límites máximos permisibles, e inclusive hasta la fecha no se requiere declarar el nivel de prevención, ya que las concentraciones deben alcanzar el rango de 38-55 y 155-254 para PM2.5 y PM10, respectivamente”.





